tisza párt volodimir zelenszkij európai unió ukrajna

Nahát, nahát: Magyar Péter győzött, Zelenszkij máris nekilátott a Barátság kőolajvezeték megnyitásának

2026. április 14. 18:51

Persze ennek ára lesz, és nem is kevés: a magyar szuverenitás feladása.

2026. április 14. 18:51
null

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kedden Berlinban kijelentette, hogy a „megrongálódott” Barátság kőolajvezeték április végére ismét üzemképes lesz, de ennek ára van. Zelenszkij azt várja, hogy Magyarország feloldja vétóját a 90 milliárd eurós hitel kapcsán, amely az ukrajnai háborút finanszírozná az európaiak pénzéből – írja a Politico.

„Úgy gondoljuk, hogy ez egybeesik az Európai Unió tagállamainak, különösen Magyarországnak egyéb kötelezettségvállalásaival, amely mindeddig blokkolta azokat a döntéseket, amelyek fontosak számunkra” – tette hozzá a hitelre utalva.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Ahogy nemrég írtunk róla, a német kormány reméli, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt április 12-i magyarországi parlamenti választási győzelme nyomán gyorsan feloldható lesz az Ukrajna számára szánt 90 milliárd eurós EU-hitel blokádja. „Mi is gyorsan szeretnénk életbe léptetni az Európai Unió ukrajnai hitelét” – mondta Merz a pénzről. Hozzátette, „a katonai segélyre szánt forrásokat most gyorsan kell folyósítani. Ukrajnának sürgősen szüksége van rájuk.”

A legújabb fejlemények alapján egyértelműen látszik, hogy az ukrán olajblokád nem volt több, mint politikai zsarolás, amelynek célja Magyar Péter hatalomba segítése volt. Az ugyanakkor kérdéses, hogy meddig jöhet a kőolajvezetéken az orosz olaj, hiszen mint ismert,

a Tisza Párt elkötelezett abban, hogy a német elvárásoknak megfelelően Ukrajna érdekeit helyezze előtérbe.

Ez pedig olyan konkrét lépésekben fog megjelenni, mint Ukrajna finanszírozásának és katonai támogatásának biztosítása, és az orosz energiahordozóktól való leválás felgyorsítása. 

Nyitókép forrása: Henry Nicholls / AFP

gullwing
2026. április 14. 21:02
Tiszaszar ukrán egy kutya... Mint anno a szovjetek meg a bolsik... Patkányok mind.
elektronelektor
2026. április 14. 21:02
"szabadabb 2026. április 14. 20:53 Na baszki mégsem lesz 1000 Huf 1 liter benzin! Még ezt is benézte a fityisz. " Igen, ezt IS megakadályozta a szuperhős, barna vonalkód-nadrágos messiás. És a frizura még mindíg tart. - száraz-nedves-száraz -
szabadabb
2026. április 14. 20:53
Na baszki mégsem lesz 1000 Huf 1 liter benzin! Még ezt is benézte a fityisz.
elektronelektor
2026. április 14. 20:42
"Mócsing 2026. április 14. 20:12 Ez magyarorszag erdeke, nem? Akkor ennek most nem orulni kéne? Ebbol is csak az latszik higy Orban sokmindennek akadalya volt, igazabol o veszelyeztette magyarorszag jovojet senki mas." "Magyarország jövője nem az orosz, hanem a megfelelő eljárással vértelenített, indiai olajban keresendő" - az EU tanácstalan köztársasága, 2026 -
