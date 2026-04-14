Nahát, nahát: Magyar Péter győzött, Zelenszkij máris nekilátott a Barátság kőolajvezeték megnyitásának

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kedden Berlinban kijelentette, hogy a „megrongálódott” Barátság kőolajvezeték április végére ismét üzemképes lesz, de ennek ára van. Zelenszkij azt várja, hogy Magyarország feloldja vétóját a 90 milliárd eurós hitel kapcsán, amely az ukrajnai háborút finanszírozná az európaiak pénzéből – írja a Politico.

„Úgy gondoljuk, hogy ez egybeesik az Európai Unió tagállamainak, különösen Magyarországnak egyéb kötelezettségvállalásaival, amely mindeddig blokkolta azokat a döntéseket, amelyek fontosak számunkra” – tette hozzá a hitelre utalva.