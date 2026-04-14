Nahát, nahát: Magyar Péter győzött, Zelenszkij máris nekilátott a Barátság kőolajvezeték megnyitásának

Mi szóltunk előre: kiderült, milyen feltételeket szab Von der Leyen Magyar Péternek az uniós pénzekért cserébe
Szankciók, Ukrajna finanszírozása, migrációs politika megváltoztatása...
Persze ennek ára lesz, és nem is kevés: a magyar szuverenitás feladása.
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kedden Berlinban kijelentette, hogy a „megrongálódott” Barátság kőolajvezeték április végére ismét üzemképes lesz, de ennek ára van. Zelenszkij azt várja, hogy Magyarország feloldja vétóját a 90 milliárd eurós hitel kapcsán, amely az ukrajnai háborút finanszírozná az európaiak pénzéből – írja a Politico.
„Úgy gondoljuk, hogy ez egybeesik az Európai Unió tagállamainak, különösen Magyarországnak egyéb kötelezettségvállalásaival, amely mindeddig blokkolta azokat a döntéseket, amelyek fontosak számunkra” – tette hozzá a hitelre utalva.
Ahogy nemrég írtunk róla, a német kormány reméli, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt április 12-i magyarországi parlamenti választási győzelme nyomán gyorsan feloldható lesz az Ukrajna számára szánt 90 milliárd eurós EU-hitel blokádja. „Mi is gyorsan szeretnénk életbe léptetni az Európai Unió ukrajnai hitelét” – mondta Merz a pénzről. Hozzátette, „a katonai segélyre szánt forrásokat most gyorsan kell folyósítani. Ukrajnának sürgősen szüksége van rájuk.”
A legújabb fejlemények alapján egyértelműen látszik, hogy az ukrán olajblokád nem volt több, mint politikai zsarolás, amelynek célja Magyar Péter hatalomba segítése volt. Az ugyanakkor kérdéses, hogy meddig jöhet a kőolajvezetéken az orosz olaj, hiszen mint ismert,
a Tisza Párt elkötelezett abban, hogy a német elvárásoknak megfelelően Ukrajna érdekeit helyezze előtérbe.
Ez pedig olyan konkrét lépésekben fog megjelenni, mint Ukrajna finanszírozásának és katonai támogatásának biztosítása, és az orosz energiahordozóktól való leválás felgyorsítása.
Ezt is ajánljuk a témában
