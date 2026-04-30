háború dmitrij medvegyev európai unió oroszország

Medvegyev: Hiába mantrázzák az európai vezetők, Oroszország nem akar velük háborúzni

2026. április 30. 20:06

Az orosz biztonsági tanács alelnöke szerint hatalmas felelősség terheli a brüsszeli elitet az ilyen kijelentések miatt.

Oroszországnak nincsenek agresszív szándékai Európával szemben – közölte ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke csütörtökön Moszkvában. Az egykori elnök szerint Oroszország eddig „ rózsaszín szemüvegen keresztül” nézett szomszédaira, és a nyugati világgal való kapcsolataira, de az elmúlt időszak ráerősített III. Sándor cár szavaira, miszerint Oroszországnak csak két szövetségese van: a hadsereg és a flotta.

Szerinte Európa Oroszország pusztulását akarja, és

 az uniós vezetőket felelősség terheli amiatt, hogy rendszeresen azt ismételgetik, hogy „elkerülhetetlen a háború Ukrajnával”.

„Egyetlen orosz politikai vezető beszédében, egyetlen nyilatkozatában, egyetlen, Oroszország által elfogadott dokumentumban sem esik szó arról, hogy bármilyen konfliktusra lenne szükség Európával”– mondta. Hangsúlyozta, Európa ennek ellenére rengeteg fegyvert gyárt, és gyakorlatilag minden európai vezető arról beszél, hogy fel kell készülni az elkerülhetetlen háborúra. Szerinte ezek a vezetők tisztában vannak azzal, hogy hová vezetne, ha Európa nemcsak közvetve, hanem közvetlenül háborúba lépne Moszkvával szemben.

„És most Európát, az Európai Uniót idióták vezetik. Egyszerűen idióták, akik saját maguk rombolják le azt, amit évtizedek alatt építettek fel, attól kezdve, hogy az Európai Unió a szén- és acélunióból a modern Európai Unióvá vált”

 – hangoztatta.

Az USA és Európa közötti súrlódásokról elmondta, örömmel figyeli a történéseket, sőt, egyenesen szórakoztatónak találja.

 Szerinte az Egyesült Államoknak az egész világgal folytatott viszályai Oroszország győzelmét fogják eredményezni.

A világ helyzetét az első világháború előtti időszakéhoz hasonlította, és részben a második világháború előttiéhez.

Úgy fogalmazott: „Gyakran szemrehányást kapok azért, hogy kemény retorikával élek, és a nukleáris apokalipszisről beszélek. De sajnos ez valóban megtörténhet. Aki ezt nem veszi figyelembe, az vagy álmodozó vagy bolond. De nagyon nem szeretném, ha ez bekövetkezne.”

(MTI)

Nyitókép: Yekaterina SHTUKINA / SPUTNIK / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. április 30. 21:21
Mint mondta europa a legzöldebb a világon.Se atom,se gàz,se köolaj.
cirmos
2026. április 30. 21:18
a szovjet trump. mondott már mindent, meg az ellenkezőjét is.
pandalala
2026. április 30. 21:13
:-DDDD
figyelő4322
2026. április 30. 20:50
Akinek van legalább átlagos józan esze, nem agymosott, és érdekli a geopolitika, az eddig is tudta, hogy Oroszországnak nincs szándéka EU és NATO országokat megtámadni. Miért is tenné? Mi haszna lenne a ruszkiknak egy ilyen háborúból? SEMMI haszna sem lenne, és érdeke sem fűződik hozzá. Hiszen Oroszországnak rengeteg 'kincse' van (energiahordozók, ásványi és egyéb nyersanyagok, stb.). Tehát békés kereskedelemmel sokkal többre megy!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!