Medvegyev: Hiába mantrázzák az európai vezetők, Oroszország nem akar velük háborúzni

Az orosz biztonsági tanács alelnöke szerint hatalmas felelősség terheli a brüsszeli elitet az ilyen kijelentések miatt.
Oroszországnak nincsenek agresszív szándékai Európával szemben – közölte ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke csütörtökön Moszkvában. Az egykori elnök szerint Oroszország eddig „ rózsaszín szemüvegen keresztül” nézett szomszédaira, és a nyugati világgal való kapcsolataira, de az elmúlt időszak ráerősített III. Sándor cár szavaira, miszerint Oroszországnak csak két szövetségese van: a hadsereg és a flotta.
Szerinte Európa Oroszország pusztulását akarja, és
az uniós vezetőket felelősség terheli amiatt, hogy rendszeresen azt ismételgetik, hogy „elkerülhetetlen a háború Ukrajnával”.
„Egyetlen orosz politikai vezető beszédében, egyetlen nyilatkozatában, egyetlen, Oroszország által elfogadott dokumentumban sem esik szó arról, hogy bármilyen konfliktusra lenne szükség Európával”– mondta. Hangsúlyozta, Európa ennek ellenére rengeteg fegyvert gyárt, és gyakorlatilag minden európai vezető arról beszél, hogy fel kell készülni az elkerülhetetlen háborúra. Szerinte ezek a vezetők tisztában vannak azzal, hogy hová vezetne, ha Európa nemcsak közvetve, hanem közvetlenül háborúba lépne Moszkvával szemben.
„És most Európát, az Európai Uniót idióták vezetik. Egyszerűen idióták, akik saját maguk rombolják le azt, amit évtizedek alatt építettek fel, attól kezdve, hogy az Európai Unió a szén- és acélunióból a modern Európai Unióvá vált”
– hangoztatta.
Az USA és Európa közötti súrlódásokról elmondta, örömmel figyeli a történéseket, sőt, egyenesen szórakoztatónak találja.
Szerinte az Egyesült Államoknak az egész világgal folytatott viszályai Oroszország győzelmét fogják eredményezni.
A világ helyzetét az első világháború előtti időszakéhoz hasonlította, és részben a második világháború előttiéhez.
Úgy fogalmazott: „Gyakran szemrehányást kapok azért, hogy kemény retorikával élek, és a nukleáris apokalipszisről beszélek. De sajnos ez valóban megtörténhet. Aki ezt nem veszi figyelembe, az vagy álmodozó vagy bolond. De nagyon nem szeretném, ha ez bekövetkezne.”
(MTI)
Nyitókép: Yekaterina SHTUKINA / SPUTNIK / AFP