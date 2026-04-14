Ukrajna Magyar Péter David Pressman

Nem kellett sokat várni David Pressman reakciójára, máris kijelölte, mit kellene tennie Magyar Péternek

2026. április 14. 14:35

A Bloomberg műsorában szólalt meg az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete. David Pressman szerint Magyar Péter győzelme nemcsak belpolitikai fordulatot hozna, hanem Ukrajna számára is kedvező változásokat jelenthetne, mivel szerinte az új vezetés nem akadályozná a támogatásokat.

A Bloomberg műsorában beszélt Magyarországról és a lehetséges politikai fordulatról David Pressman, aki szerint Magyar Péter győzelme nemcsak belpolitikai kérdés, hanem nemzetközi szinten is jelentős következményekkel jár. Az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete ismét nekiment Orbán Viktornak, és nem is rejtette véka alá, hogy a magyar kormányt inkább akadálynak, semmint partnernek tekintette. Szavai alapján nem kiegyensúlyozott diplomáciai párbeszéd zajlott az elmúlt években, hanem folyamatos nyomásgyakorlás: 

elmondása szerint hosszú időn keresztül azon dolgozott, hogy a magyar kormány álláspontját több kérdésben is megváltoztassa, például az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében.

Ez a megfogalmazás önmagában is beszédes, hiszen azt sugallja, hogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel szemében a magyar szuverén döntéshozatal csupán egy akadály volt, amelyet át kell törni. Pressman mindezt most már nyíltan is kimondja, és egyértelművé teszi: szerinte a „probléma” nem a konkrét ügyekben keresendő, hanem magában az Orbán-kormány politikájában.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Magyar Péter és Ukrajna ügye

A volt nagykövet külön kitért arra is, milyen hatása lehetne Magyar Péter győzelmének az orosz–ukrán háborúra és az uniós döntéshozatalra. Úgy fogalmazott:

Magyar már elmondta, hogy az ő vezetése alatt Magyarország nem fogja akadályozni ezt a hitelt.

Pressman szerint ez „jelentős előrelépés” lenne, mert – állítása szerint – Orbán Viktor politikája eddig akadályozta az egységes fellépést Oroszországgal szemben. Úgy véli, Magyarország korábbi álláspontja hozzájárult ahhoz, hogy az EU nehezebben tudott egységesen reagálni az orosz agresszióra.

Egybecsengő álláspontok

A Bloomberg műsorában elhangzottak több ponton is összecsengenek Magyar Péter saját kijelentéseivel. A Tisza Párt vezetője korábban arról beszélt, hogy Magyarország gazdasági helyzete miatt nem tartja indokoltnak újabb hitelek felvételét, ugyanakkor azt is világossá tette:

Nekünk az most nem fér bele, hogy újabb hiteleket vegyünk fel.

Ez azt jelenti, hogy bár a finanszírozásban nem venne részt, a már eldöntött uniós hitel folyósítását nem kívánná megakadályozni. Pressman megszólalása egyértelmű politikai üzenetként is értelmezhető, hiszen nemcsak értékelte a magyar helyzetet, hanem konkrét elvárásokat is megfogalmazott egy esetleges új vezetéssel szemben.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Janika50
2026. április 14. 16:22
Megjött Davidova? Huuuuúúúúú, de hiányzott!
gullwing
2026. április 14. 16:16
buzi zsidónak kuss.
The Loner
•••
2026. április 14. 16:15 Szerkesztve
Na, már csak ez a bandzsa buzi hiányzott ?
ördöngös pepecselés
2026. április 14. 15:44
remélem, odahaza Présmanci már soha nem rúg labdába, ezért eszi itt a penész mi meg akkor vele is elleszünk mint az szdsz árváinkkal mert náluk ő sem tud kártékonyabb lenni
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!