Nem kellett sokat várni David Pressman reakciójára, máris kijelölte, mit kellene tennie Magyar Péternek

A Bloomberg műsorában beszélt Magyarországról és a lehetséges politikai fordulatról David Pressman, aki szerint Magyar Péter győzelme nemcsak belpolitikai kérdés, hanem nemzetközi szinten is jelentős következményekkel jár. Az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete ismét nekiment Orbán Viktornak, és nem is rejtette véka alá, hogy a magyar kormányt inkább akadálynak, semmint partnernek tekintette. Szavai alapján nem kiegyensúlyozott diplomáciai párbeszéd zajlott az elmúlt években, hanem folyamatos nyomásgyakorlás:

elmondása szerint hosszú időn keresztül azon dolgozott, hogy a magyar kormány álláspontját több kérdésben is megváltoztassa, például az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében.

Ez a megfogalmazás önmagában is beszédes, hiszen azt sugallja, hogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel szemében a magyar szuverén döntéshozatal csupán egy akadály volt, amelyet át kell törni. Pressman mindezt most már nyíltan is kimondja, és egyértelművé teszi: szerinte a „probléma” nem a konkrét ügyekben keresendő, hanem magában az Orbán-kormány politikájában.