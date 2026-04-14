Nem kellett sokat várni David Pressman reakciójára, máris kijelölte, mit kellene tennie Magyar Péternek

Magyar Péter leszögezte: folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának
Magyarország leendő miniszterelnöke világossá tette, milyen szerep jut Magyarországnak az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásában.
A Bloomberg műsorában szólalt meg az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete. David Pressman szerint Magyar Péter győzelme nemcsak belpolitikai fordulatot hozna, hanem Ukrajna számára is kedvező változásokat jelenthetne, mivel szerinte az új vezetés nem akadályozná a támogatásokat.
A Bloomberg műsorában beszélt Magyarországról és a lehetséges politikai fordulatról David Pressman, aki szerint Magyar Péter győzelme nemcsak belpolitikai kérdés, hanem nemzetközi szinten is jelentős következményekkel jár. Az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete ismét nekiment Orbán Viktornak, és nem is rejtette véka alá, hogy a magyar kormányt inkább akadálynak, semmint partnernek tekintette. Szavai alapján nem kiegyensúlyozott diplomáciai párbeszéd zajlott az elmúlt években, hanem folyamatos nyomásgyakorlás:
elmondása szerint hosszú időn keresztül azon dolgozott, hogy a magyar kormány álláspontját több kérdésben is megváltoztassa, például az Oroszországgal szembeni szankciók ügyében.
Ez a megfogalmazás önmagában is beszédes, hiszen azt sugallja, hogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel szemében a magyar szuverén döntéshozatal csupán egy akadály volt, amelyet át kell törni. Pressman mindezt most már nyíltan is kimondja, és egyértelművé teszi: szerinte a „probléma” nem a konkrét ügyekben keresendő, hanem magában az Orbán-kormány politikájában.
A volt nagykövet külön kitért arra is, milyen hatása lehetne Magyar Péter győzelmének az orosz–ukrán háborúra és az uniós döntéshozatalra. Úgy fogalmazott:
Magyar már elmondta, hogy az ő vezetése alatt Magyarország nem fogja akadályozni ezt a hitelt.
Pressman szerint ez „jelentős előrelépés” lenne, mert – állítása szerint – Orbán Viktor politikája eddig akadályozta az egységes fellépést Oroszországgal szemben. Úgy véli, Magyarország korábbi álláspontja hozzájárult ahhoz, hogy az EU nehezebben tudott egységesen reagálni az orosz agresszióra.
A Bloomberg műsorában elhangzottak több ponton is összecsengenek Magyar Péter saját kijelentéseivel. A Tisza Párt vezetője korábban arról beszélt, hogy Magyarország gazdasági helyzete miatt nem tartja indokoltnak újabb hitelek felvételét, ugyanakkor azt is világossá tette:
Nekünk az most nem fér bele, hogy újabb hiteleket vegyünk fel.
Magyarország leendő miniszterelnöke világossá tette, milyen szerep jut Magyarországnak az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásában.
Ez azt jelenti, hogy bár a finanszírozásban nem venne részt, a már eldöntött uniós hitel folyósítását nem kívánná megakadályozni. Pressman megszólalása egyértelmű politikai üzenetként is értelmezhető, hiszen nemcsak értékelte a magyar helyzetet, hanem konkrét elvárásokat is megfogalmazott egy esetleges új vezetéssel szemben.
