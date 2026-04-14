Könnyen lehet, hogy Oroszországnak le kell mondani a csúcsfegyveréről

Jelentős szerkezeti károk keletkeztek abban az orosz gyárban, ahol az ország legfejlettebb fegyverének előállítását végzik.
Kedden nyilvánosságra hozott műholdfelvételek alapján jelentős szerkezeti károk keletkeztek az Komszomolszk-na-Amure nevű repülőgépgyárban, ahol Oroszország legfejlettebb harci repülőgépének, a Szu–57-es vadászgépnek a kulcsfontosságú elemeit gyártják – írta a Defence Blog.
A felvételek szerint a gyár egyik legfontosabb egységének több tetőszerkezeti eleme is beomlott. A károsodás mértéke arra utal, hogy nem egy elszigetelt incidensről, hanem hosszan tartó, intenzív támadássorozatról lehetett szó. Az esettel kapcsolatban sem a gyár, sem az anyavállalat Szuhoj, sem az United Aircraft Corporation nem adott ki hivatalos tájékoztatást.
A Defence Blogon megjelent elemzés szerint a károsult gyártócsarnokban olyan alkatrészek előállítását végezték, amelyek nem helyettesíthetőek más elemekkel, és más beszállítótól sem szerezhetők be gyorsan, így a termelés kiesése közvetlenül akadályozhatja a gyártási folyamatot.
A káreset súlyosságát ezen felül az adja, hogy Szu–57 különlegessége éppen azokban a kompozit anyagokban rejlik, amelyeket a sérült gyártási egységben állítottak elő. Ezek teszik lehetővé ugyanis a radarészlelhetőség csökkentését, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a típus felvegye a versenyt a nyugati modellekkel, például az amerikai F-22 Raptor és F-35 Lightning II vadászgépekkel.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a gyártás nagyrészt kézi munkára épül, és speciális szaktudást, valamint egyedi berendezéseket igényel. Még ha az épületet helyre is állítják, a termelés újraindítása hosszabb időt vehet igénybe. Ráadásul a nyugati szankciók miatt a szükséges ipari eszközök pótlása is komoly akadályokba ütközik.
A károk ráadásul nemcsak ezt a típust érinthetik. A gyár a Szu–35S vadászgép gyártásában is fontos szerepet játszik, amely kulcsfontosságú az orosz légierő veszteségeinek pótlásában.
Nyitókép: Igor IVANKO / POOL / AFP