Könnyen lehet, hogy Oroszországnak le kell mondani a csúcsfegyveréről

Kedden nyilvánosságra hozott műholdfelvételek alapján jelentős szerkezeti károk keletkeztek az Komszomolszk-na-Amure nevű repülőgépgyárban, ahol Oroszország legfejlettebb harci repülőgépének, a Szu–57-es vadászgépnek a kulcsfontosságú elemeit gyártják – írta a Defence Blog.

A felvételek szerint a gyár egyik legfontosabb egységének több tetőszerkezeti eleme is beomlott. A károsodás mértéke arra utal, hogy nem egy elszigetelt incidensről, hanem hosszan tartó, intenzív támadássorozatról lehetett szó. Az esettel kapcsolatban sem a gyár, sem az anyavállalat Szuhoj, sem az United Aircraft Corporation nem adott ki hivatalos tájékoztatást.