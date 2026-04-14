orosz vadászgép szu – 57 kár gyár oroszország

Könnyen lehet, hogy Oroszországnak le kell mondani a csúcsfegyveréről

2026. április 14. 20:58

Jelentős szerkezeti károk keletkeztek abban az orosz gyárban, ahol az ország legfejlettebb fegyverének előállítását végzik.

null

Kedden nyilvánosságra hozott műholdfelvételek alapján jelentős szerkezeti károk keletkeztek az Komszomolszk-na-Amure nevű repülőgépgyárban, ahol Oroszország legfejlettebb harci repülőgépének, a Szu–57-es vadászgépnek a kulcsfontosságú elemeit gyártják – írta a Defence Blog.

A felvételek szerint a gyár egyik legfontosabb egységének több tetőszerkezeti eleme is beomlott. A károsodás mértéke arra utal, hogy nem egy elszigetelt incidensről, hanem hosszan tartó, intenzív támadássorozatról lehetett szó. Az esettel kapcsolatban sem a gyár, sem az anyavállalat Szuhoj, sem az United Aircraft Corporation nem adott ki hivatalos tájékoztatást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A Defence Blogon megjelent elemzés szerint a károsult gyártócsarnokban olyan alkatrészek előállítását végezték, amelyek nem helyettesíthetőek más elemekkel, és más beszállítótól sem szerezhetők be gyorsan, így a termelés kiesése közvetlenül akadályozhatja a gyártási folyamatot.

A káreset súlyosságát ezen felül az adja, hogy Szu–57 különlegessége éppen azokban a kompozit anyagokban rejlik, amelyeket a sérült gyártási egységben állítottak elő. Ezek teszik lehetővé ugyanis a radarészlelhetőség csökkentését, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a típus felvegye a versenyt a nyugati modellekkel, például az amerikai F-22 Raptor és F-35 Lightning II vadászgépekkel.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a gyártás nagyrészt kézi munkára épül, és speciális szaktudást, valamint egyedi berendezéseket igényel. Még ha az épületet helyre is állítják, a termelés újraindítása hosszabb időt vehet igénybe. Ráadásul a nyugati szankciók miatt a szükséges ipari eszközök pótlása is komoly akadályokba ütközik.

A károk ráadásul nemcsak ezt a típust érinthetik. A gyár a Szu–35S vadászgép gyártásában is fontos szerepet játszik, amely kulcsfontosságú az orosz légierő veszteségeinek pótlásában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Igor IVANKO / POOL / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. április 14. 22:01
Van ott még ezekből vagy három. Vagy több.
0
0
alenka
2026. április 14. 21:28
Nem ezt ígértétek!... Soha többé Mindinnniïr, ugyi?.. Nem aggódom, az orosz dicső, talpraesett, ügyes és találékony nemzet! ... Megoldják!!!
2
0
cirmos
2026. április 14. 21:07
a szu-57 egyik gyenge pontja az összeszerelés minősége. ez már önmagában kizárja a lopakodó képességet. több érdeklődő is volt a típusra, a végén a kutyának sem kellett.
0
0
VeressZoltán
2026. április 14. 21:05
Angol, amerikai koprodukció, melyet kék-sárga zászlóba csomagoltak.
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!