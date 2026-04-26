04. 26.
vasárnap
nato orosz-ukrán háború balti államok oroszország

Konganak a vészharangok: Ukrajnában egy balti államokat érintő orosz támadással riogatnak

2026. április 26. 09:37

Oroszország jelenleg jelentős készletet halmoz fel nagy hatótávolságú drónokból, és ezt az adottságot zsarolási és nyomásgyakorlási eszközként használhatja fel.

2026. április 26. 09:37
null

A balti országok elleni támadás során az orosz megszállók dróntámadásokat alkalmazhatnak, valamint bevethetik az úgynevezett „ötödik hadoszlopot” is – erről beszélt a Kyiv24 adásában az ukrán fegyveres erők tartalékos vezérőrnagya, Szerhij Krivonosz. Az Unian beszámolója szerint az őrnagy kiemelte, hogy az úgynevezett „ötödik hadoszlop” képes gyorsan megbénítani a helyzetet a balti államokon belül.

Krivonosz hozzátette, hogy Oroszország jelenleg jelentős készletet halmoz fel nagy hatótávolságú drónokból, és ezt az adottságot zsarolási és nyomásgyakorlási eszközként használhatja fel.

Mindezek fényében a Balti államok számára a fő kérdés nem csupán a NATO 5. cikkelyébe vetett hit, hanem a gyors hibrid támadásokra való felkészültség is – fejtegette az őrnagy.

Április 24-én Donald Tusk, lengyel miniszterelnök, kijelentette, hogy Oroszország hamarosan megtámadhat egy NATO-országot. Tusk véleménye szerint ez hónapok, nem pedig évek kérdése. 

Emellett, aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy az Egyesült Államok készen áll-e teljesíteni NATO-kötelezettségeit az európai országok védelmében egy ilyen támadás esetén.

A cikk kiemelte azt is, hogy korábban az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova azzal vádolta a balti országokat, hogy állítólag légterüket Ukrajnának biztosítják az Oroszország elleni csapásokhoz. Szerinte ha Lettország, Litvánia és Észtország ezt nem hagyja abba, „meg kell fizetniük az árát”.

Ugyanakkor az észt hírszerzésnek nincs adata arról, hogy Oroszország új frontot készítene elő a balti országok ellen. A Kreml döntései azonban kiszámíthatatlanok lehetnek – mondta az észt védelmi erők hírszerzési központjának vezetője, Ants Kiviselg ezredes.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. április 26. 10:24
:D Négy éve nem boldogulnak velük. Majd akkor támadnak, de akkor minden ellenfelüket, ha már nem lesz veszíteni valójuk.
kirvik3
2026. április 26. 10:22
hatnak-hetnek Ha ettől sem száll hadba Európa, akkor semmitől.
Obsitos Technikus
2026. április 26. 10:20
kyyyv ingyipingyi...
Salitis
2026. április 26. 09:50
Minden napra kell egy bombasztikus baromság a keleti front környezetéből, hogy ma éppen kit készülnek megtámadni az oroszok. Ez a mai. soros-birkáknak jó lesz.
