Nem tűrnek tovább a románok: azonnal bekérették az orosz nagykövetet
Pattanásig feszült a hangulat.
A balti országok elleni támadás során az orosz megszállók dróntámadásokat alkalmazhatnak, valamint bevethetik az úgynevezett „ötödik hadoszlopot” is – erről beszélt a Kyiv24 adásában az ukrán fegyveres erők tartalékos vezérőrnagya, Szerhij Krivonosz. Az Unian beszámolója szerint az őrnagy kiemelte, hogy az úgynevezett „ötödik hadoszlop” képes gyorsan megbénítani a helyzetet a balti államokon belül.
Krivonosz hozzátette, hogy Oroszország jelenleg jelentős készletet halmoz fel nagy hatótávolságú drónokból, és ezt az adottságot zsarolási és nyomásgyakorlási eszközként használhatja fel.
Mindezek fényében a Balti államok számára a fő kérdés nem csupán a NATO 5. cikkelyébe vetett hit, hanem a gyors hibrid támadásokra való felkészültség is – fejtegette az őrnagy.
Április 24-én Donald Tusk, lengyel miniszterelnök, kijelentette, hogy Oroszország hamarosan megtámadhat egy NATO-országot. Tusk véleménye szerint ez hónapok, nem pedig évek kérdése.
Emellett, aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy az Egyesült Államok készen áll-e teljesíteni NATO-kötelezettségeit az európai országok védelmében egy ilyen támadás esetén.
A cikk kiemelte azt is, hogy korábban az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova azzal vádolta a balti országokat, hogy állítólag légterüket Ukrajnának biztosítják az Oroszország elleni csapásokhoz. Szerinte ha Lettország, Litvánia és Észtország ezt nem hagyja abba, „meg kell fizetniük az árát”.
Ugyanakkor az észt hírszerzésnek nincs adata arról, hogy Oroszország új frontot készítene elő a balti országok ellen. A Kreml döntései azonban kiszámíthatatlanok lehetnek – mondta az észt védelmi erők hírszerzési központjának vezetője, Ants Kiviselg ezredes.
