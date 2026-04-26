Konganak a vészharangok: Ukrajnában egy balti államokat érintő orosz támadással riogatnak

A balti országok elleni támadás során az orosz megszállók dróntámadásokat alkalmazhatnak, valamint bevethetik az úgynevezett „ötödik hadoszlopot” is – erről beszélt a Kyiv24 adásában az ukrán fegyveres erők tartalékos vezérőrnagya, Szerhij Krivonosz. Az Unian beszámolója szerint az őrnagy kiemelte, hogy az úgynevezett „ötödik hadoszlop” képes gyorsan megbénítani a helyzetet a balti államokon belül.

Krivonosz hozzátette, hogy Oroszország jelenleg jelentős készletet halmoz fel nagy hatótávolságú drónokból, és ezt az adottságot zsarolási és nyomásgyakorlási eszközként használhatja fel.