Játék határok nélkül: már Izraelt is szankcionálná Brüsszel Ukrajna kedvéért

Befutott a legújabb konfliktus: Ukrajna súlyos csapással fenyegette meg Izraelt
Az ukrán elnök szankciók bevezetését helyezte kilátásba.
Volodimir Zelenszkij szerint Izrael profitál a háborúból.
Diplomáciai vita robbant ki Ukrajna és Izrael között, miután Kijev azzal vádolja a közel-keleti államot, hogy „ellopott” – az orosz hadsereg által elfoglalt területekről származó – ukrán gabonát vásárol Oroszországtól. Nem sokkal ezt követően az Európai Unió bejelentette, hogy kész szankciókat életbe léptetni Izraellel szemben.
„Az EU tudomást szerzett azokról a jelentésekről, amelyek szerint egy orosz árnyékflotta-hajó, amely ellopott ukrán gabonát szállít, engedélyt kapott a kirakodásra Izrael haifai kikötőjében, annak ellenére, hogy Ukrajna korábban már felvette a kapcsolatot az izraeli hatóságokkal az ügyben” – nyilatkozta az Európai Bizottság egyik szóvivője az Euronewsnak.
„Elítélünk minden olyan tevékenységet, amely segíti Oroszország illegális háborús erőfeszítéseinek finanszírozását és megkerüli az EU szankcióit, és készek vagyunk fellépni az ilyen tevékenységekkel szemben harmadik országbeli személyek és szervezetek szankciós listára helyezésével, ha szükséges” – tette hozzá.
Ukrajna szerint az elmúlt hetekben az izraeli hatóságok már engedélyezték egy másik gabonaszállítmány kirakodását is.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította Izraelt, hogy utasítsa vissza az orosz szállítmányt, és közölte, hogy kormánya elkezdi előkészíteni a „megfelelő szankciókat” az európaiakkal együttműködve azok ellen, „akik profitálni próbálnak ebből a bűnözői sémából”.
Kijev korábban arra kérte Brüsszelt, hogy vessen be „minden lehetséges eszközt” a Moszkva által „ellopott” gabona globális értékesítésének megakadályozására, beleértve a Frontexet, az unió határvédelmi ügynökségét is.
Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter azt mondta, hogy az orosz hajót „megvizsgálják” az izraeli hatóságok, és „a törvénynek megfelelően fognak eljárni”.
Ahhoz azonban, hogy Izraellel szemben szankciókat lehessen bevezetni, egyhangúság szükséges. A tagállamok azonban megosztottak az Izraelt érintő kérdésekben.
Várhatóan ebben az ügyben is felszínre kerül az Európai Unió megosztottsága, miután Orbán Viktor már nem lesz ott a döntésnél, hogy a „szokásos módon” megvétózza az Izrael elleni szankciókat, majd minden másik tagállam őt okolja a döntés meghozatalának kudarcáért, mint korábban.
Nyitókép forrása: Aris MESSINIS / AFP
***