Játék határok nélkül: már Izraelt is szankcionálná Brüsszel Ukrajna kedvéért

Diplomáciai vita robbant ki Ukrajna és Izrael között, miután Kijev azzal vádolja a közel-keleti államot, hogy „ellopott” – az orosz hadsereg által elfoglalt területekről származó – ukrán gabonát vásárol Oroszországtól. Nem sokkal ezt követően az Európai Unió bejelentette, hogy kész szankciókat életbe léptetni Izraellel szemben.

„Az EU tudomást szerzett azokról a jelentésekről, amelyek szerint egy orosz árnyékflotta-hajó, amely ellopott ukrán gabonát szállít, engedélyt kapott a kirakodásra Izrael haifai kikötőjében, annak ellenére, hogy Ukrajna korábban már felvette a kapcsolatot az izraeli hatóságokkal az ügyben” – nyilatkozta az Európai Bizottság egyik szóvivője az Euronewsnak.