Játék határok nélkül: már Izraelt is szankcionálná Brüsszel Ukrajna kedvéért

2026. április 28. 16:46

Volodimir Zelenszkij szerint Izrael profitál a háborúból.

Diplomáciai vita robbant ki Ukrajna és Izrael között, miután Kijev azzal vádolja a közel-keleti államot, hogy „ellopott” – az orosz hadsereg által elfoglalt területekről származó – ukrán gabonát vásárol Oroszországtól. Nem sokkal ezt követően az Európai Unió bejelentette, hogy kész szankciókat életbe léptetni Izraellel szemben. 

„Az EU tudomást szerzett azokról a jelentésekről, amelyek szerint egy orosz árnyékflotta-hajó, amely ellopott ukrán gabonát szállít, engedélyt kapott a kirakodásra Izrael haifai kikötőjében, annak ellenére, hogy Ukrajna korábban már felvette a kapcsolatot az izraeli hatóságokkal az ügyben” – nyilatkozta az Európai Bizottság egyik szóvivője az Euronewsnak

„Elítélünk minden olyan tevékenységet, amely segíti Oroszország illegális háborús erőfeszítéseinek finanszírozását és megkerüli az EU szankcióit, és készek vagyunk fellépni az ilyen tevékenységekkel szemben harmadik országbeli személyek és szervezetek szankciós listára helyezésével, ha szükséges” – tette hozzá.

Ukrajna szerint az elmúlt hetekben az izraeli hatóságok már engedélyezték egy másik gabonaszállítmány kirakodását is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólította Izraelt, hogy utasítsa vissza az orosz szállítmányt, és közölte, hogy kormánya elkezdi előkészíteni a „megfelelő szankciókat” az európaiakkal együttműködve azok ellen, „akik profitálni próbálnak ebből a bűnözői sémából”.

Kijev korábban arra kérte Brüsszelt, hogy vessen be „minden lehetséges eszközt” a Moszkva által „ellopott” gabona globális értékesítésének megakadályozására, beleértve a Frontexet, az unió határvédelmi ügynökségét is.

Gideon Sa’ar izraeli külügyminiszter azt mondta, hogy az orosz hajót „megvizsgálják” az izraeli hatóságok, és „a törvénynek megfelelően fognak eljárni”.

Ahhoz azonban, hogy Izraellel szemben szankciókat lehessen bevezetni, egyhangúság szükséges. A tagállamok azonban megosztottak az Izraelt érintő kérdésekben.

Várhatóan ebben az ügyben is felszínre kerül az Európai Unió megosztottsága, miután Orbán Viktor már nem lesz ott a döntésnél, hogy a „szokásos módon” megvétózza az Izrael elleni szankciókat, majd minden másik tagállam őt okolja a döntés meghozatalának kudarcáért, mint korábban.

Nyitókép forrása: Aris MESSINIS / AFP

Összesen 12 komment

birono70
2026. április 28. 17:29
Ez az immár senki által meg nem választott ukrán valami már a fél világnaknparancsolgat és utasítgatja, h mit kell és mit nem szabad csinálni. Ursula meg mint egy kus pincsi, nyelvlógatva teljesíti a parancsait. Szerintem kiáltsák ki amúgy demokratilusan a Világ Urának, es akkor legalább mindenki értené, h hol a helye. Elképesztő, hol tart a világ!!!
nyugalom
2026. április 28. 17:24
Ezt a libát mindenre raveszi a bohoc!
vakiki
2026. április 28. 17:24
Hülye ripacs! Te is profitálsz a rohadt háborúdból folyamatosan az idióta eu hatalmas támogatásával! Csak neked lehet, majom,Izraelnek nem? Különben meg nehogy már te döntsd el a közel-keleti hàború profitálásat. Náci sintér.
chief Bromden
2026. április 28. 17:24
Majd küldenek neki egy csipogó Tena Ladyt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!