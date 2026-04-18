Hosszú éveket vártak erre a pillanatra: új atomerőmű épülhet Romániában

Három és fél évvel a jóváhagyás után megérkezett az első amerikai hitel, így új szakaszba léphet a romániai csernavodai atomerőmű bővítése. Az amerikai Export-Import Bank of the United States legfeljebb 57,2 millió dolláros hitelt nyújt az előkészítési munkák finanszírozására, amelyből a 3-as és a 4-es reaktor megépítésének első lépéseit finanszírozhatják a románok.
A korábbi döntését újra meg kell vizsgálni, ami, még nem jelenti azt, hogy teljesen ellentétes válasz születik majd.
A hitelt a román állami Nuclearelectrica tulajdonában álló EnergoNuclear kapja, így az építési munkálatokért az állam vállal garanciát.
Az amerikai hitel egyelőre nem magát az építkezést fedezi, hanem az előkészítési fázist: mérnöki tervezést, megvalósíthatósági tanulmányokat és egyéb szükséges dokumentációt. A teljes beruházás költségeit körülbelül 7 milliárd euróra becsülik. Ez a teljes összeg még nem áll rendelkezésre, és technikai engedélyek is hiányoznak.
A projekt Románia számára stratégiai jelentőségű, mivel amellett, hogy nő a nukleáris kapacitás, várhatóan csökkenni fog az energiaimport, és biztosítva lesz a stabil, alacsony kibocsátású energiatermelés.
Emellett geopolitikai szempontból is fontos, mivel erősíti az amerikai–román energetikai együttműködést.
