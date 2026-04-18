Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
04. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
nuclearelectrica amerikai hitel energonuclear románia atomerőmű

Hosszú éveket vártak erre a pillanatra: új atomerőmű épülhet Romániában

2026. április 18. 19:00

Az amerikai kölcsön érkezése után megkezdődhetnek a munkálatok.

2026. április 18. 19:00
Három és fél évvel a jóváhagyás után megérkezett az első amerikai hitel, így új szakaszba léphet a romániai csernavodai atomerőmű bővítése. Az amerikai Export-Import Bank of the United States legfeljebb 57,2 millió dolláros hitelt nyújt az előkészítési munkák finanszírozására, amelyből a 3-as és a 4-es reaktor megépítésének első lépéseit finanszírozhatják a románok.

Ezt is ajánljuk a témában

A hitelt a román állami Nuclearelectrica tulajdonában álló EnergoNuclear kapja, így az építési munkálatokért az állam vállal garanciát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az amerikai hitel egyelőre nem magát az építkezést fedezi, hanem az előkészítési fázist: mérnöki tervezést, megvalósíthatósági tanulmányokat és egyéb szükséges dokumentációt. A teljes beruházás költségeit körülbelül 7 milliárd euróra becsülik. Ez a teljes összeg még nem áll rendelkezésre, és technikai engedélyek is hiányoznak.

A projekt Románia számára stratégiai jelentőségű, mivel amellett, hogy nő a nukleáris kapacitás, várhatóan csökkenni fog az energiaimport, és biztosítva lesz a stabil, alacsony kibocsátású energiatermelés.

Emellett geopolitikai szempontból is fontos, mivel erősíti az amerikai–román energetikai együttműködést.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
MiHazank2030
2026. április 18. 19:35
Medvetalpúnak atomerőmű. A világ már megbaszta önmagát.
Válasz erre
0
0
kobi40
2026. április 18. 19:02
A mienk miért nem épült meg?!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!