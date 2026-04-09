Hoppá! Felbukkant hirtelen Zelenszkij az olasz tévében és leszögezte: kész találkozni Putyinnal!

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint későbbre halasztották az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével tervezett háromoldalú tárgyalásokat, mivel Washington jelenleg a Közel-Keletre összpontosítja politikai és diplomáciai figyelmét. A Kyiv Post beszámolója alapján az ukrán államfő egy olasz televíziós interjúban részletesen beszélt a helyzetről.

Zelenszkij üdvözölte az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti tűzszüneti megállapodást, amely szerinte hozzájárulhat a globális energiapiaci feszültségek enyhítéséhez. Ugyanakkor rámutatott, hogy az amerikai fókusz eltolódása a közel-keleti térség felé közvetlen hatással van az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos diplomáciai folyamatokra is. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyalások ugyan késnek, de nem maradnak el véglegesen. Mint fogalmazott, az egyeztetések folytatódni fognak, azonban addig is kulcsfontosságúnak nevezte a katonai támogatás fenntartását.