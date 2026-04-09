Hoppá! Felbukkant hirtelen Zelenszkij az olasz tévében és leszögezte: kész találkozni Putyinnal!

Amerika türelme elfogyott: gyors lezárást akarnak Ukrajnában
Egy gyors alku körvonalazódik, kérdés, ki fizeti meg az árát.
Az ukrán–orosz tárgyalások egy időre háttérbe szorultak a nemzetközi figyelem átrendeződése miatt. Zelenszkij ugyanakkor jelezte, hogy kész személyesen is egyeztetni Vlagyimir Putyinnal, és több lehetséges helyszínt is megnevezett.
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint későbbre halasztották az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével tervezett háromoldalú tárgyalásokat, mivel Washington jelenleg a Közel-Keletre összpontosítja politikai és diplomáciai figyelmét. A Kyiv Post beszámolója alapján az ukrán államfő egy olasz televíziós interjúban részletesen beszélt a helyzetről.
Zelenszkij üdvözölte az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti tűzszüneti megállapodást, amely szerinte hozzájárulhat a globális energiapiaci feszültségek enyhítéséhez. Ugyanakkor rámutatott, hogy az amerikai fókusz eltolódása a közel-keleti térség felé közvetlen hatással van az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos diplomáciai folyamatokra is. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyalások ugyan késnek, de nem maradnak el véglegesen. Mint fogalmazott, az egyeztetések folytatódni fognak, azonban addig is kulcsfontosságúnak nevezte a katonai támogatás fenntartását.
A támogatásnak, beleértve a fegyverszállításokat, folytatódnia kell
– jelentette ki.
Zelenszkij egyértelművé tette, hogy kész személyesen is tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal, ugyanakkor kizárta, hogy a találkozóra Ukrajnában vagy Oroszországban kerüljön sor.
Kész vagyok találkozni Putyinnal… Számos hely van, ahol találkozhatunk – a Közel-Keleten, Európában, az Egyesült Államokban, bárhol
– fogalmazott, jelezve, hogy a helyszín kérdésében rugalmas, amennyiben az elősegíti az érdemi párbeszédet. Az ukrán elnök ugyanakkor határozottan elutasította a területi engedmények lehetőségét, különösen a Donbasz térségét illetően. Álláspontja szerint egy ilyen lépés nemcsak katonai, hanem belpolitikai következményekkel is járna, és veszélyeztetné Ukrajna függetlenségét.
Ha átadjuk a Donbaszt az oroszoknak, veszteségek nélkül haladnak előre… Megtámadhatják Harkivot és más kulcsfontosságú városokat
– mondta, hangsúlyozva, hogy az ilyen kompromisszumok hosszú távon még súlyosabb következményekkel járhatnak. Zelenszkij kitért arra is, hogy Ukrajna húsvéti tűzszünetet javasolt, amely az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállítását is magában foglalta. Bár az ukrán vezetés egy átfogó, hosszú távú megállapodást tart kívánatosnak, rövid távú egyezségekben is lát lehetőséget, amennyiben azok tiszteletben tartják Ukrajna „méltóságát és szuverenitását”. Az ukrán elnök ugyanakkor jelezte, hogy Moszkva részéről egyelőre nem tapasztalható valódi nyitottság a kezdeményezésre.
Mindannyian láttuk a válaszukat a médiában: Úgy tűnik, nem állnak készen erre. Nem tudom, mennyire komoly ez
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a javaslatot az amerikai fél felé is továbbították. Zelenszkij szavai alapján tehát a diplomáciai csatornák nem zárultak le, ugyanakkor a tárgyalások jövője jelentős mértékben függ a nemzetközi politikai prioritások alakulásától és a felek tényleges kompromisszumkészségétől.
Nyitókép: Javier SORIANO / AFP