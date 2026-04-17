04. 17.
péntek
04. 17.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
manfred weber tisza párt európai parlament európai néppárt Magyar Péter

Hiába győzött, Magyar Péter nem szólalhat fel az Európai Parlamentben – hivatalos

2026. április 17. 10:36

Manfred Weber frakcióvezető januárban hat hónapra eltiltotta a Tisza Párt elnökét egy szavazási fegyelemsértés miatt, ezért Magyar Péter nem szólalhat fel a plenáris üléseken.

2026. április 17. 10:36
null

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és EP-képviselője továbbra sem szólalhat fel az Európai Néppárt (EPP) nevében az Európai Parlament plenáris ülésein – hívja fel a figyelmet az Euractiv.

A cikk emlékeztet:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Manfred Weber frakcióvezető januárban hat hónapra eltiltotta őt és társait egy korábbi szavazási fegyelemsértés miatt.

Hannah Neumann német zöldpárti EP-képviselő szerint erős politikai jelzés lenne, ha Magyar képviselhetné az EPP-t a magyarországi vitákban, de Jeroen Lenaers holland EPP-frakciófegyelmi vezető megerősítette: a tilalom szeptemberig érvényben marad.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2026. április 17. 11:28
Hamar kitelt az EU- ban (is) M. PÉter becsülete...
rezeda-kazmer
2026. április 17. 11:28
Csicskáztatják. Minden dühüket levezetik most az országon. Köszönjük, honfitársaink.
effect
2026. április 17. 11:23
Nem engedik mert beijedtek,egyetlen mondatától beszakadnának az európai tőzsdeárfolyamok.
Unknown
2026. április 17. 11:17
A tiszarezsim teszkós napóleonja ezért a magyar színészóriást, ervinkét fogja kiküldeni, hogy mondja el ékesen szóló beszédét. Építeni kell a magyar zelenszkijt.
