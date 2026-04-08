Hanyag elegancia: Szijjártó Péter két mondattal döngölte földbe az Orbán Viktort provokáló lengyel külügyminisztert

Bekiabáltak Orbán Viktor beszéde közben: nem maradt adós a válasszal a miniszterelnök (VIDEÓ)
Mutatjuk az esetet.
Radosław Sikorski nem bírta megemészteni, hogy a miniszterelnök Putyinnal beszélget.
A Bloomberg hozta nyilvánosságra Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin Putyin orosz elnök tavaly októberi telefonbeszélgetésének leiratát: a rövid hívás alatt
a magyar miniszterelnök egy egérről és oroszlánról szóló Ezópusz-mesével illusztrálta a két vezető kapcsolatát,
amelyen Putyin hangosan felnevetett. A beszélgetés témája a végül meghiúsult budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítése volt, vagyis megint csak nem történt semmilyen „árulás”, amit sugallni próbálnak a külföldi titkosszolgálatok működtetői és a magyar ellenzék, miközben gátlástalan félrevezetéssel avatkoznak be a magyar választásokba.
Orbán Viktor a magyar és európai érdekek védelmében járt el, és békét akart előmozdítani a háborús felek között, miközben figyel a magyar szempontokra.
A beszélgetésre a lengyel külügyminiszter, a Radosław Sikorski az X-en reagált.
Egér, tényleg?”
– írta.
A magyar külügyminiszter elegánsan válaszolt a fitymáló provokációra.
Igen, értjük, hogy Ön a háború mellett áll, míg mi a békét támogatjuk. Nagy különbség…”
– írja Szijjártó Péter ugyancsak az X-en.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP