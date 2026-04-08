A Bloomberg hozta nyilvánosságra Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin Putyin orosz elnök tavaly októberi telefonbeszélgetésének leiratát: a rövid hívás alatt

a magyar miniszterelnök egy egérről és oroszlánról szóló Ezópusz-mesével illusztrálta a két vezető kapcsolatát,

amelyen Putyin hangosan felnevetett. A beszélgetés témája a végül meghiúsult budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítése volt, vagyis megint csak nem történt semmilyen „árulás”, amit sugallni próbálnak a külföldi titkosszolgálatok működtetői és a magyar ellenzék, miközben gátlástalan félrevezetéssel avatkoznak be a magyar választásokba.