Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
beszélgetés vlagyimir putyin szijjártó péter radosław sikorski orbán viktor

Hanyag elegancia: Szijjártó Péter két mondattal döngölte földbe az Orbán Viktort provokáló lengyel külügyminisztert

2026. április 08. 06:25

Radosław Sikorski nem bírta megemészteni, hogy a miniszterelnök Putyinnal beszélget.

null

A Bloomberg hozta nyilvánosságra Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin Putyin orosz elnök tavaly októberi telefonbeszélgetésének leiratát: a rövid hívás alatt 

a magyar miniszterelnök egy egérről és oroszlánról szóló Ezópusz-mesével illusztrálta a két vezető kapcsolatát,

amelyen Putyin hangosan felnevetett. A beszélgetés témája a végül meghiúsult budapesti amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítése volt, vagyis megint csak nem történt semmilyen „árulás”, amit sugallni próbálnak a külföldi titkosszolgálatok működtetői és a magyar ellenzék, miközben gátlástalan félrevezetéssel avatkoznak be a magyar választásokba. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor a magyar és európai érdekek védelmében járt el, és békét akart előmozdítani a háborús felek között, miközben figyel a magyar szempontokra.

 

A beszélgetésre a lengyel külügyminiszter, a Radosław Sikorski az X-en reagált.

Egér, tényleg?” 

– írta.

A magyar külügyminiszter elegánsan válaszolt a fitymáló provokációra.

Igen, értjük, hogy Ön a háború mellett áll, míg mi a békét támogatjuk. Nagy különbség…”

– írja Szijjártó Péter ugyancsak az X-en.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2026. április 08. 11:50
Ruszkibérenc hulladék
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. április 08. 11:49
mi van standanterfűrer kis hitler mi a baj ? tetves polák !!! rohadj meg !!! hitler is idő előtt megdöglött , te is megfogsz
Válasz erre
1
1
csulak
2026. április 08. 10:30
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
2
1
logoff-mihaly
2026. április 08. 10:00
És ezzel a Szikorszkival ki is hajlandó még beszélni? A világszép feleségén és a ÉJÚ-n kívül.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!