Gyújtóbombával akarták lángra lobbantani Nigel Farage házát

Molotov-koktélos támadás érte tavaly Nigel Farage otthonát – számolt be róla a Politico a Reform UK vezetőjének nyilatkozata alapján. Farage elmondása szerint 2025 elején egy égő gyújtószerkezetet dobtak be a postaládáján keresztül, de szerencsére nem tartózkodott otthon.

Nyílt gyújtogatási kísérlet volt”

– fogalmazott a politikus, aki hozzátette: amikor később hazaért, már csak a keletkezett károkat látta. A tűz végül magától kialudt az előtérben, és úgy vélik, az elkövetőket megzavarhatták. Bár a rendőrség nyomozott az ügyben,