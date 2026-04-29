Reform UK gyújtogatás Nagy-Britannia Nigel Farage Egyesült Királyság

Gyújtóbombával akarták lángra lobbantani Nigel Farage házát

2026. április 29. 17:01

Se gyanúsítottak, se állami védelem a legnépszerűbb brit párt vezetőjét ért támadás ügyében.

2026. április 29. 17:01
null

Molotov-koktélos támadás érte tavaly Nigel Farage otthonát – számolt be róla a Politico a Reform UK vezetőjének nyilatkozata alapján. Farage elmondása szerint 2025 elején egy égő gyújtószerkezetet dobtak be a postaládáján keresztül, de szerencsére nem tartózkodott otthon.

Nyílt gyújtogatási kísérlet volt”

– fogalmazott a politikus, aki hozzátette: amikor később hazaért, már csak a keletkezett károkat látta. A tűz végül magától kialudt az előtérben, és úgy vélik, az elkövetőket megzavarhatták. Bár a rendőrség nyomozott az ügyben,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

eddig nem találtak gyanúsítottakat.

Farage szerint a támadás nem egyedi eset, hiszen politikai karrierje nagyobbik felében sorra érték már különféle támadások, fizikai inzultusok is. Ezek közül a leglátványosabbak a következők voltak: a 2019-bes és a 2024-es kampány során is leöntötték turmixszal, de többször is megdobálták, amikor egy kampánybusszal járta a brit választókörzeteket.

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus azt is elárulta, hogy a Molotov-koktélos támadást eddig szándékosan nem hozta nyilvánosságra, mert attól tartott, hogy ez további biztonsági intézkedéseket kényszerítene ki. Mint mondta:

Óriási veszélyei vannak ennek a munkának.”

A Reform UK elnöke szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy hiába jelentette többször a hatóságoknak az online fenyegetéseket, érdemi reakciót nem tapasztalt. Állítása szerint

a brit állam gyakorlatilag megtagadja, hogy segítsen rajtam”.

A politikus biztonságát jelenleg részben magánforrásokból finanszírozza: elmondása szerint egy hét számjegyű adományt kapott Christopher Harborne kriptomilliárdostól, amelyet kifejezetten személyes védelmére fordít.

Nagyon is magamra vagyok utalva, és ez életem végéig így is marad, szembe kell néznem ezzel a kegyetlen valósággal”

– fogalmazott Nigel Farage, aki jelenleg az önkormányzati választások előtt járja az Egyesült Királyságot.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Henry Nicholls / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
campesino
2026. április 29. 18:23
legnepszerubb britt part xddd mit szivtatok mar megint
pipa89
2026. április 29. 17:32
A City nem viccel! Trump, Fico, Farage... Orbán Viktornak egy kampányba csomagolt színes forradalom, Mikor jutnak el a nemzetállamok odáig, hogy véget vessenek a kamatos kamaton, azaz a nem létező pénzcsinálásnak és adósságtremtésnek?????
Gubbio
2026. április 29. 17:04
Minek mindez? Ott (is) a Munkáspárt van hatalmon.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!