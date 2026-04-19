hipp osztrák hatóságok patkányméreg spar gyanú

Gyomorforgató: bébiételbe kevert patkányméreggel zsarolják az osztrák nagyvállalatot

2026. április 19. 11:45

Az eset miatt az összes terméket levették az osztrák Spar polcairól.

null

Zsarolási kísérlet miatt intézkedtek az osztrák hatóságok egy bébiételgyártó ügyében. A gyanú szerint ismeretlen elkövetők patkánymérget helyeztek el a HiPP egyes termékeiben. Az osztrák AGES közlése szerint a gyanú konkrétan sárgarépa- és burgonyaalapú bébiételeket érintett. A hatóságok úgy vélik, hogy az eset mögött zsarolási kísérlet áll.

A vizsgálat egy eisenstadti Spar üzlethez köthető, ahol a feltételezetten érintett üvegeket fehér matricával és piros körrel jelölték meg. Az ügy nyilvánosságra kerülése után a HiPP péntek este kivonta teljes termékkínálatát az osztrák Spar üzletekből. 

A Spar közlése szerint az összes HiPP-terméket eltávolították a polcokról óvintézkedésként.

A burgenlandi rendőrség tájékoztatása szerint a lefoglalt üvegek vizsgálata során nem találtak szennyezett termékeket. Az ügyben bűnügyi nyomozás indult, a hatóságok jelenleg is vizsgálják a fenyegetések hátterét.

Nyitókép forrása: Tobias Steinmaurer/APA

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2026. április 19. 11:56
A Spart nem csak a mérgezett bébiételek miatt tanácsos elkerülni. Itthon legalábbis a legdrágább és legszarabb az összes multi közül.
auditorium
2026. április 19. 11:52
Az ARD Tagesschau-ban ma dèlelőtt mutatták, h. a Németo.ban működő Spar üzletekből visszahivták ezt a HIP sárgarépa-krumpli bébiételt. Ők nem emlitették, h. zsarolásról lenne szó. A LÉNYEG: jobb a babáknak friss sárgarépából, krumpliból késziteni ételt, ha patkányméreggel fenyegetnek. Egyébként ez a méreg halálos.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!