Gyomorforgató: bébiételbe kevert patkányméreggel zsarolják az osztrák nagyvállalatot

Zsarolási kísérlet miatt intézkedtek az osztrák hatóságok egy bébiételgyártó ügyében. A gyanú szerint ismeretlen elkövetők patkánymérget helyeztek el a HiPP egyes termékeiben. Az osztrák AGES közlése szerint a gyanú konkrétan sárgarépa- és burgonyaalapú bébiételeket érintett. A hatóságok úgy vélik, hogy az eset mögött zsarolási kísérlet áll.