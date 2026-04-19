Gyomorforgató: bébiételbe kevert patkányméreggel zsarolják az osztrák nagyvállalatot

Az eset miatt az összes terméket levették az osztrák Spar polcairól.
Zsarolási kísérlet miatt intézkedtek az osztrák hatóságok egy bébiételgyártó ügyében. A gyanú szerint ismeretlen elkövetők patkánymérget helyeztek el a HiPP egyes termékeiben. Az osztrák AGES közlése szerint a gyanú konkrétan sárgarépa- és burgonyaalapú bébiételeket érintett. A hatóságok úgy vélik, hogy az eset mögött zsarolási kísérlet áll.
Ezt is ajánljuk a témában
Gyorsabban melegszik a Kárpát-medence: 2050-re 3,6 fokos emelkedést is mérhetünk.
A vizsgálat egy eisenstadti Spar üzlethez köthető, ahol a feltételezetten érintett üvegeket fehér matricával és piros körrel jelölték meg. Az ügy nyilvánosságra kerülése után a HiPP péntek este kivonta teljes termékkínálatát az osztrák Spar üzletekből.
A Spar közlése szerint az összes HiPP-terméket eltávolították a polcokról óvintézkedésként.
A burgenlandi rendőrség tájékoztatása szerint a lefoglalt üvegek vizsgálata során nem találtak szennyezett termékeket. Az ügyben bűnügyi nyomozás indult, a hatóságok jelenleg is vizsgálják a fenyegetések hátterét.
Ezt is ajánljuk a témában
Rácz András egy lengyel lapnak adott interjújában vázolta fel egy esetleges kormányváltás utáni magyar külpolitika irányvonalait. Magyar katonák ukrajnai jelenlétére is utalt. Nyilatkozatának megjelenése után sajtóhibáról írt.
Nyitókép forrása: Tobias Steinmaurer/APA