Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
bécs tisza párt osztrák belügyminisztérium Magyar Péter

Magyarország következő belügyminisztere nem igazán aggódik a bevándorlók miatt

2026. április 30. 19:35

Pósfai Gábor korábban a Decathlon régiós vezetője volt, sokáig Bécs környékén élt a családjával és nagyon szerette az osztrák főváros sokszínűségét.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter csütörtökön bejelentette a Facebook-oldalán a leendő 16 tagú Tisza-kormány utolsó két miniszterét is.

A Tisza Párt elnöke Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére.

Nem tudom, mi a családi háttere, de őket valahogy nagyon nem tanították meg szeretni”

– fogalmazott Radnai.

Örült, hogy sokszínű osztályba jártak a gyerekei Ausztriában

Pósfai családjával egy ideig Bécs közelében élt, gyermekeit is ott járatta iskolába. Egy, a Válasz Online-nak adott 2023-as interjúban elárulta, hogy az általános iskolai osztály fele nem osztrák hátterű volt. Elmondása szerint „Kár lenne tagadni”, hogy volt ebből feszültség. 

„Társadalmilag is kihívás ez az osztrákoknak. 

A népesség negyede ma már bevándorló hátterű. Több mint kétmillió ember. Mi is azok vagyunk. A rendszer viszont felkészült erre. 

A nagyobbik lányom például addig nem kapott osztályzatot, amíg nem volt olyan szinten németből, hogy egyáltalán képes legyen felelni, dolgozatot írni. Emellett az állam biztosít nyelvórákat is. Természetesen így is vannak bevándorlók, akik nem tanulják meg a nyelvet – ők leszakadnak. Nehéz így összetartani az osztályokat, a társadalmat is, de igyekeznek” – fejtette ki.

Az osztrák oktatás szemléletmódjával kapcsolatban kifejtette:

Nem nemzeti büszkeségre, hanem helyismeretre és az életre igyekeznek nevelni”

Később hozzátette:

Én örülök, hogy a gyerekeim sokszínű osztályba járnak. Meg lehet próbálni elzárkózni, csak éppen az már ma sem sikerül, Magyarországnak sem. 

Magyarok dolgoznak Ausztriában, Németországban, Angliában, ukránok és mongolok, kínaiak pedig itt. Ez a helyzet.”

Az interjúban Pósfai azt is kifejtette, a magyar társadalomban hiányzik a szolidaritás. 

Ez a szolidaritás viszont megvan egy sor nyugati államban. Amelyeket szidhatunk ugyan a migrációs politikájuk miatt és tehetünk úgy, mintha haldokolnának – csakhogy ott még mindig van olyan minimum, amely elvárás mindenki felé. 

Ide kellene valahogy eljutni itthon is” – fogalmazott.

Egy 2018-as interjúban, amelyet a 24.hu-nak adott, Pósfai kijelentette, nem kell attól félni, hogy a migránsok iszlamabadot csinálnak Bécsből. 

Mint mondta, a város 

szuper hely, valóban nemzetiségek szempontjából sokszínűbb, mint Budapest, de messze nem arról van szó, hogy rettegni kellene”.

Hozzátette: 

Egyelőre inkább az előnyeit látom, hogy ennyi náció megfordul a városban”.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 153 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
elcapo-3
2026. április 30. 21:27
Talán annyi pozitívum lesz majd ....mármint a Decathlonnak ......hogy sportosan öltöznek majd a rendőrök. Igaz agyhalott idióta szektások.....ezt akartátok? Van még valami multiból szaljatott szektás kretén, akinek tárcát lehetne még adni? Puzsér? Üvöltő dervisek minisztériuma?
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. április 30. 21:26
Ha nem élt volna annyi - habsburg politika által bevándoroltatott - migráns Magyarországon, akkor nem lett volna Trianon sem. Legalábbis nem akkora mértékben. Úgyhogy igen rossz ötlet, ha egy nemzet önként átadja az országát idegeneknek. S az is, hogy minden ország egyforma keverékbarna lakosságú legyen.
Válasz erre
0
0
rodin55568
2026. április 30. 21:24
Igen, jól mondta: Magyarok, ukránok, kínaiak stb. dolgoznak! Nem akarják a saját vallásukat, kultúrájukat rákényszeríteni az adott országra, amely befogadta őket...
Válasz erre
0
0
Oszodibeszed
•••
2026. április 30. 21:24 Szerkesztve
1. ez a faszi a Decathlon élén dolgozott, hogy a fészkes fenébe' lesz egy tornagatya- és sportcipő-kereskedőből belügyminiszter. 2. Bécsben egészen biztosan nem a Favorit kerületben lakott a gyerekeivel. Nos, ez a kerület mára már nem sokszínű. Ha mindenkit Mohamednek hívnak, ott hun a sokszínűség?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!