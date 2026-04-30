Magyarország következő belügyminisztere nem igazán aggódik a bevándorlók miatt

Nem maradt több kérdés: végül bejelentette Magyar Péter, ki lesz a következő belügyminiszter
Csütörtökön megnevezték a leendő 16 tagú Tisza-kormány utolsó két miniszterét is.
Pósfai Gábor korábban a Decathlon régiós vezetője volt, sokáig Bécs környékén élt a családjával és nagyon szerette az osztrák főváros sokszínűségét.
Magyar Péter csütörtökön bejelentette a Facebook-oldalán a leendő 16 tagú Tisza-kormány utolsó két miniszterét is.
A Tisza Párt elnöke Pósfai Gábort, a Tisza Párt operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére.
Ezt is ajánljuk a témában
Pósfai 19 évig a Decathlonnál dolgozott, 7 évig vezette ügyvezetőként a cég magyarországi, majd 6 évig az osztrák egységét. Emlékezetes, azután vette át a korábbi operatív vezető, Radnai Márk szerepét, miután Radnairól kiszivárgot egy hangfelvétel, amelyen azt mondja Magyar Péterről, hogy a „szülei valamit g…cire elb…sztak” mindkét fiúnál, vagyis Magyarnál és testvérénél is.
Nem tudom, mi a családi háttere, de őket valahogy nagyon nem tanították meg szeretni”
– fogalmazott Radnai.
Pósfai családjával egy ideig Bécs közelében élt, gyermekeit is ott járatta iskolába. Egy, a Válasz Online-nak adott 2023-as interjúban elárulta, hogy az általános iskolai osztály fele nem osztrák hátterű volt. Elmondása szerint „Kár lenne tagadni”, hogy volt ebből feszültség.
„Társadalmilag is kihívás ez az osztrákoknak.
A népesség negyede ma már bevándorló hátterű. Több mint kétmillió ember. Mi is azok vagyunk. A rendszer viszont felkészült erre.
A nagyobbik lányom például addig nem kapott osztályzatot, amíg nem volt olyan szinten németből, hogy egyáltalán képes legyen felelni, dolgozatot írni. Emellett az állam biztosít nyelvórákat is. Természetesen így is vannak bevándorlók, akik nem tanulják meg a nyelvet – ők leszakadnak. Nehéz így összetartani az osztályokat, a társadalmat is, de igyekeznek” – fejtette ki.
Az osztrák oktatás szemléletmódjával kapcsolatban kifejtette:
Nem nemzeti büszkeségre, hanem helyismeretre és az életre igyekeznek nevelni”
Később hozzátette:
Én örülök, hogy a gyerekeim sokszínű osztályba járnak. Meg lehet próbálni elzárkózni, csak éppen az már ma sem sikerül, Magyarországnak sem.
Magyarok dolgoznak Ausztriában, Németországban, Angliában, ukránok és mongolok, kínaiak pedig itt. Ez a helyzet.”
Az interjúban Pósfai azt is kifejtette, a magyar társadalomban hiányzik a szolidaritás.
Ez a szolidaritás viszont megvan egy sor nyugati államban. Amelyeket szidhatunk ugyan a migrációs politikájuk miatt és tehetünk úgy, mintha haldokolnának – csakhogy ott még mindig van olyan minimum, amely elvárás mindenki felé.
Ide kellene valahogy eljutni itthon is” – fogalmazott.
Egy 2018-as interjúban, amelyet a 24.hu-nak adott, Pósfai kijelentette, nem kell attól félni, hogy a migránsok iszlamabadot csinálnak Bécsből.
Mint mondta, a város
szuper hely, valóban nemzetiségek szempontjából sokszínűbb, mint Budapest, de messze nem arról van szó, hogy rettegni kellene”.
Hozzátette:
Egyelőre inkább az előnyeit látom, hogy ennyi náció megfordul a városban”.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka