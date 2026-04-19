hipp mérgező anyag spar

Kiadták a riasztást: Magyarországon is találtak patkányméreggel szennyezett bébiételből

2026. április 19. 16:11

A rendőrség nemzetközi együttműködés keretében kapott értesítést arról, hogy egyes bébiétel-termékek szennyezettek lehetnek.

2026. április 19. 16:11
Az osztrák rendőrség szombat este figyelmeztetést adott ki a HiPP márkájú bébiételekkel kapcsolatban, amelyekben mérgező anyag jelenléte merült fel. A gyártó már pénteken bejelentette egy termék visszahívását az ausztriai SPAR üzletekből, mivel fennállt a gyanú, hogy a sárgarépa–burgonya ízesítésű pürébe veszélyes anyag kerülhetett.

Az Új Szó tájékoztatása Dunaszerdahelyen az egyik üzletben is találtak feltételezetten szennyezett bébiételt. Mint írják, a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében kapott értesítést arról, hogy egyes bébiétel-termékek bizonyos gyártási tételei szennyezettek lehetnek, és ezek egy konkrét dunaszerdahelyi üzletbe is eljuthattak. „

„Az ügyet intenzíven vizsgáljuk, és folyamatosan egyeztetünk az érintett szervezetekkel a történtek teljes körű tisztázása érdekében” – közölte a szlovák rendőrség.

Az osztrák rendőrség szerint a lefoglalt minták vizsgálata megerősítette patkányméreg jelenlétét. A kezdeti laboratóriumi tesztek a Csehországban és Szlovákiában lefoglalt termékek esetében is mérgező anyagot mutattak ki. A HiPP vállalat később megerősítette, hogy Szlovákiában és Csehországban olyan bébiételes üvegeket foglaltak le, amelyekkel feltehetően manipuláltak és szándékos szennyezés történt. A jelentések szerint a terméket már ezer SPAR üzletből hívták vissza biztonsági szempontból. 

Nyitókép: Hipp

 

szim-patikus
•••
2026. április 19. 16:27 Szerkesztve
olyan bébiételes üvegeket foglaltak le, amelyekkel feltehetően manipuláltak és szándékos szennyezés történt.-?-?-? A lószart! A gyártó azt akarja elhitetni velem, hogy az üvegeket egyenként kinyitogatva külső ágens adalékolta a mérget három országnyi készletbe? Azt meg a retkest. A gyártósoron még betöltés előtti az ilyen történet. (és kurvára a gyártó felelőssége), Contergan
kbs-real
2026. április 19. 16:24
Dunaszerdahely nem Magyarország. Sajnos.
Sróf
2026. április 19. 16:18
Ahogy már írtam korábban, a Spart nem csak a patkánymérges bébiételek miatt tanácsos elkerülni. Itthon a legdrágább és legszarabb az összes multi közül. Mégis egyedül ez sír, hogy nem tud nyereséges lenni, mer a óbán elveszi a pénzét.
