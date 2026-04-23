Még az FBI is hozzáférhet a mobiljához, ha nem telepíti azonnal ezt a frissítést

Fontos biztonsági frissítést adott ki az Apple az iPhone-okra és iPadekre: megérkezett az iOS 26.4.2, amely ugyan nem hoz új funkciókat, ám egy komoly sebezhetőséget orvosol – olvasható a HVG cikkében. A beszámolók szerint a hiba lehetővé tette, hogy bizonyos körülmények között a hatóságok – köztük az Federal Bureau of Investigation – hozzáférjenek a Signal üzeneteinek előnézetéhez,

még akkor is, ha az alkalmazást időközben törölték a készülékről.

A probléma az értesítések kezelésében gyökerezett: az iOS rendszer ugyan alapértelmezetten törli az értesítéseket, ám egy hiba miatt azok tartalma bizonyos esetekben az eszköz belső adatbázisában maradhatott. Ez különösen akkor jelentett kockázatot, ha a felhasználó a zárolt képernyőn is engedélyezte az üzenetek előnézetét.