ios hatóságok iphone apple

Még az FBI is hozzáférhet a mobiljához, ha nem telepíti azonnal ezt a frissítést

2026. április 23. 14:56

A sebezhetőségre egy bírósági eljárás során derült fény, amikor kiderült, hogy a hatóságok hozzáfértek egy iPhone értesítési adatbázisához.

2026. április 23. 14:56
null

Fontos biztonsági frissítést adott ki az Apple az iPhone-okra és iPadekre: megérkezett az iOS 26.4.2, amely ugyan nem hoz új funkciókat, ám egy komoly sebezhetőséget orvosol – olvasható a HVG cikkében. A beszámolók szerint a hiba lehetővé tette, hogy bizonyos körülmények között a hatóságok – köztük az Federal Bureau of Investigation – hozzáférjenek a Signal üzeneteinek előnézetéhez, 

még akkor is, ha az alkalmazást időközben törölték a készülékről.

A probléma az értesítések kezelésében gyökerezett: az iOS rendszer ugyan alapértelmezetten törli az értesítéseket, ám egy hiba miatt azok tartalma bizonyos esetekben az eszköz belső adatbázisában maradhatott. Ez különösen akkor jelentett kockázatot, ha a felhasználó a zárolt képernyőn is engedélyezte az üzenetek előnézetét.

A sebezhetőségre egy bírósági eljárás során derült fény, amikor kiderült, hogy a hatóságok hozzáfértek egy iPhone értesítési adatbázisához, és ezen keresztül üzenet-előnézeteket is meg tudtak tekinteni. Az Apple a frissítésben továbbfejlesztett adatkezelési megoldással zárta be a rést. A vállalat emellett a régebbi készülékekről sem feledkezett meg: az iOS 18.7.8 és az iPadOS 18.7.8.

Címlapfotó: MTI/Mark R. Cristino

vezker
2026. április 23. 16:32
Ja. Onnantól meg bárki.
lendvaiildiko
2026. április 23. 15:49
Megkérdeztem az ai-t. Nincs új a nap alatt, csak a technika változott. A Securitate a Ceaușescu‑rendszer egyik legrettegettebb intézménye volt, amely tömeges megfigyelést, lehallgatást, lakások bepoloskázását, telefonok és levelek ellenőrzését végezte. A megfigyelés mértéke extrém volt: akár 500 000 informátor is működhetett az országban. A lakások lehallgatása valós gyakorlat volt, és a Securitate rendszeresen helyezett el rejtett mikrofonokat otthonokban, munkahelyeken, szállodákban. A televíziókba szerelt lehallgató eszközök viszont nem szerepelnek a feltárt Securitate‑archívumokban, és nincs hiteles forrás, amely ezt alátámasztaná. A fennmaradt dokumentumok részletesen bemutatják a megfigyelési módszereket, de a TV‑k bepoloskázása nem tartozik közéjük
fogas paduc
2026. április 23. 15:44
Az NSA minden digitális eszköz firmware - jába beépítri a saját kémprogramját.....
ördöngös pepecselés
2026. április 23. 15:34
ez a modern világ vagy a gazdáidnak hiszel vagy kicsinálnak ezekben a modern kütyükben az a jó, hogy úgy manipulálják velük a poloskáikat ahogy nem szégyellik mégis mi a garancia arra, hogy igazat mondanak vagy pont az új alkalmazás telepítésével érik el azt amivel rád ijesztettek? tudja bárki ellenőrizni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!