Steve Witkoff iráni háború Pakisztán Donald Trump Irán Jared Kushner Egyesült Államok

Fuccs: az amerikaiak mégsem tárgyalnak Iránnal

2026. április 25. 19:58

Senki sem utazik Washingtonból Pakisztánba.

2026. április 25. 19:58
null

A BBC beszámolója szerint teljesen elakadtak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között, miután az amerikai delegáció – Jared Kushner és Steve Witkoff vezetésével – lemondta tervezett útját. A találkozótól eleve nem vártak áttörést, de a döntés azt jelzi, hogy a felek még távolabb kerültek a megállapodás lehetőségétől.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Fehér Ház korábban még bízott egy közvetlen egyeztetés lehetőségében, ugyanakkor Teherán már akkor is tagadta, hogy hivatalos találkozó készülne.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az iráni külügyminiszter, Abbasz Aragcsi ugyan Pakisztánba utazott, ám néhány óra múlva vissza is tért Teheránba, illetve jelezte:

Irán nyitott a tárgyalásokra, de nem enged az eddigi álláspontjából.

Ezt is ajánljuk a témában

Steve Witkoff és Jared Kushner elnöki különmegbízottak április 25-én utaztak volna Iszlámábádba, de Donald Trump végül törölte a missziót. Az amerikai elnök erről így nyilatkozott a Fox News-nak:

Nemrég szóltam a kollégáimnak, akik épp indulni készültek, hogy ne menjenek, ne utazzanak megint 18 órát csak azért, hogy üldögéljenek és a semmiről beszélgessenek.”

Trump szerint azért sincs értelme meddő diplomáciai köröket futni, mivel „óriási a belső harc az iráni vezetésen belül”. Mint kifejtette:

Senki sem tudja közülük, hogy ki a főnök. Ha akarnak, majd hívnak telefonon. Minden kártya az amerikai fél kezében van.”

A diplomáciai szakértők szerint a küldöttségnek J. D. Vance alelnök nélkül egyébként sem lett volna meg a kellő diplomáciai súlya, így Witkoffék útja valóban nem bírt volna kellő jelentőséggel.

A legnagyobb vitapont továbbra is a Hormuzi-szoros kérdése a két ország között, amelyet mindkét fél részben blokád alatt tart. Ez az ügy korábban nem is szerepelt a napirenden, most azonban központi kérdéssé vált, ami azt jelzi: a konfliktus rendezése egyelőre távolinak tűnik.

***

Fotó: Jared Kushner és Steve Witkoff / Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cirmos
2026. április 25. 21:50
ezt a nagypofájú egomán tahót igazából mindenki az orránál fogva vezeti.
elektronelektor
2026. április 25. 21:10
"socialismo-e-muerte 2026. április 25. 20:59 Nem lehet már gyurcsányozni, se orbánozni, se gyurbánozni, se orcsányozni." Ugyan, kérem, már hogyne lehetne. Vegyen példát a hazai liberálbolsevik politikacsinálók, propagandamédiájuk és megmondóik sokéves gyakorlatáról. Már 30 éve orbánoznak, függetlenül attól hogy épp kormányon van vagy ellenzékben. Jelentős összegekben fogadnék rá, hogy még legalább 20 évig folytatni fogják az orbánozós vergődésüket.
socialismo-e-muerte
2026. április 25. 20:59
Perzsiát nem kéne bántani, mert: 1) Migráció 2) Kőolaj 3) Semmi közünk hozzá. Talán a Trump barátságba bukott bele Orbán. Hiányozni fog. Nem lehet már gyurcsányozni, se orbánozni, se gyurbánozni, se orcsányozni. Mi lesz velünk? 😮‍💨
titi77
2026. április 25. 20:36
minél rosszabb az eu-nak nekünk annál jobb! ezt a tiszás eu-s nőci reciprokaként mondom!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.