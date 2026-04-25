Fuccs: az amerikaiak mégsem tárgyalnak Iránnal

A Fehér Házban már tudják: ők felelősek az iráni béke megteremtéséért
Kiderült, kik utaznak Pakisztánba, hogy tárgyaljanak az iráni kormány képviselőivel.
Senki sem utazik Washingtonból Pakisztánba.
A BBC beszámolója szerint teljesen elakadtak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között, miután az amerikai delegáció – Jared Kushner és Steve Witkoff vezetésével – lemondta tervezett útját. A találkozótól eleve nem vártak áttörést, de a döntés azt jelzi, hogy a felek még távolabb kerültek a megállapodás lehetőségétől.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Fehér Ház korábban még bízott egy közvetlen egyeztetés lehetőségében, ugyanakkor Teherán már akkor is tagadta, hogy hivatalos találkozó készülne.
Az iráni külügyminiszter, Abbasz Aragcsi ugyan Pakisztánba utazott, ám néhány óra múlva vissza is tért Teheránba, illetve jelezte:
Irán nyitott a tárgyalásokra, de nem enged az eddigi álláspontjából.
Ezt is ajánljuk a témában
Steve Witkoff és Jared Kushner elnöki különmegbízottak április 25-én utaztak volna Iszlámábádba, de Donald Trump végül törölte a missziót. Az amerikai elnök erről így nyilatkozott a Fox News-nak:
Nemrég szóltam a kollégáimnak, akik épp indulni készültek, hogy ne menjenek, ne utazzanak megint 18 órát csak azért, hogy üldögéljenek és a semmiről beszélgessenek.”
Trump szerint azért sincs értelme meddő diplomáciai köröket futni, mivel „óriási a belső harc az iráni vezetésen belül”. Mint kifejtette:
Senki sem tudja közülük, hogy ki a főnök. Ha akarnak, majd hívnak telefonon. Minden kártya az amerikai fél kezében van.”
A diplomáciai szakértők szerint a küldöttségnek J. D. Vance alelnök nélkül egyébként sem lett volna meg a kellő diplomáciai súlya, így Witkoffék útja valóban nem bírt volna kellő jelentőséggel.
A legnagyobb vitapont továbbra is a Hormuzi-szoros kérdése a két ország között, amelyet mindkét fél részben blokád alatt tart. Ez az ügy korábban nem is szerepelt a napirenden, most azonban központi kérdéssé vált, ami azt jelzi: a konfliktus rendezése egyelőre távolinak tűnik.
Fotó: Jared Kushner és Steve Witkoff / Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP