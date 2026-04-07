Ez volt az utolsó csepp a pohárban: Irán bejelentette, megszakítja a kapcsolatot Trump kormányával

Betelt a pohár Trumpnál: a földdel tehet egyenlővé egy teljes országot az amerikai elnök
Egyre durvább a helyzet a Közel-Keleten.
Irán megszakította a közvetlen kommunikációt az Egyesült Államokkal a Trump által tett fenyegetés után.
Irán megszakította a közvetlen kommunikációt az Egyesült Államokkal a keddi, Donald Trump elnök által tett fenyegetés után, amelyben az amerikai elnök azzal riogatott, hogy elpusztítja Irán „egész civilizációját” – írja a Wall Street Journal.
Ezt is ajánljuk a témában
A közvetlen kapcsolat megszakítása azonban ideiglenesen megnehezítheti a tűzszünet kialakítását, amelynek határideje Trump kedd esti, 8 órási (magyar idő szerint hajnali 2) időpontja volt. Ennek ellenére a tárgyalások közvetítőkön keresztül továbbra is zajlanak majd.
Az egyik forrás szerint Irán ezzel a lépéssel a nemtetszését és az ellenállását kívánta jelezni.
Jelenleg nem világos, hogy a közvetlen tárgyalások folytatódnak-e a határidő előtt és a Fehér Ház sem reagált még az iráni kijelentéssel kapcsolatos megkeresésekre.
Nyitókép: Kent Nishimura / AFP