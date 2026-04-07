Betelt a pohár Trumpnál: a földdel tehet egyenlővé egy teljes országot az amerikai elnök

Trump a hétvégén arra figyelmeztette Iránt, hogy az ultimátum lejárta után az ország kritikus infrastruktúrája, azaz hidak és erőművek elleni intenzív katonai csapások következnek.

Az amerikai légierő kedden az iráni energiaexport szempontjából meghatározó Harg-sziget ellen hajtott végre újabb csapásokat.

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára hétfőn szóvivője útján arra hívta fel az amerikai elnök figyelmét, hogy a civil infrastruktúra elleni célzott katonai csapásmérés ellentétes a nemzetközi joggal. Stephane Dujarric úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi jog megsértése akkor is fennáll, ha bizonyos polgári infrastruktúra katonai célokra használt eszköznek minősül.

Az ENSZ-illetékes közölte, hogy amennyiben az amerikai elnök utasítást ad erőművek és hidak elleni támadásokra, akkor bíróság fog dönteni arról, hogy az háborús bűncselekmény-e.