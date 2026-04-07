háború Donald Trump Irán Egyesült Államok

Betelt a pohár Trumpnál: a földdel tehet egyenlővé egy teljes országot az amerikai elnök

2026. április 07. 16:24

Egyre durvább a helyzet a Közel-Keleten.

2026. április 07. 16:24
null

Donald Trump „egy teljes civilizáció elpusztulásával” fenyegette meg Iránt kedden, amivel a megegyezésre szabott határidő lejártára figyelmeztette a teheráni vezetést.

Az amerikai elnök Truth Social internetes oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, nem akarja, hogy megtörténjen a végzetes következmény, de „valószínűleg így lesz”.

Trump ugyanakkor arra is utalt, hogy Iránt a korábbihoz képest megváltozott vezetés irányítja. „Most, hogy megtörtént a teljes és totális rezsimváltás, amelynek nyomán megváltozott, okosabb és kevéssé radikalizált elmék maradtak, lehetséges, hogy valami forradalmi módon csodálatos dolog történhet” – fogalmazott.

Az amerikai elnök egyben emlékeztetett arra, hogy az Irán számára szabott ultimátum a megállapodásra washingtoni idő szerint kedden este 8 óra (magyar idő szerint hajnali 2), és hozzátette: ez „a világ hosszú és bonyolult történelmének egyik legfontosabb pillanata”. Iránnal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „47 év zsarolás, korrupció és halál végül lezárul”.

Trump a hétvégén arra figyelmeztette Iránt, hogy az ultimátum lejárta után az ország kritikus infrastruktúrája, azaz hidak és erőművek elleni intenzív katonai csapások következnek.

Az amerikai légierő kedden az iráni energiaexport szempontjából meghatározó Harg-sziget ellen hajtott végre újabb csapásokat.

Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára hétfőn szóvivője útján arra hívta fel az amerikai elnök figyelmét, hogy a civil infrastruktúra elleni célzott katonai csapásmérés ellentétes a nemzetközi joggal. Stephane Dujarric úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi jog megsértése akkor is fennáll, ha bizonyos polgári infrastruktúra katonai célokra használt eszköznek minősül.

Az ENSZ-illetékes közölte, hogy amennyiben az amerikai elnök utasítást ad erőművek és hidak elleni támadásokra, akkor bíróság fog dönteni arról, hogy az háborús bűncselekmény-e.

(MTI)

Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tomekjosef
2026. április 07. 19:37
És még ez akarna Béke-Nobeldíjat !?
mandoppi25
2026. április 07. 19:02
Borzalmas ez a háború! És a kormány nem lép fel ellene.
bekeev-2025
2026. április 07. 19:00
mivivi 2026. április 07. 18:04 Hajrá Trump! Kinyalhatod a háborús bűnös narancsbőrös valagát, szolgalelkű magyar.
mivivi
2026. április 07. 18:04
Hajrá Trump!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!