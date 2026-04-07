Végleg eldőlt: Magyarország mellett tette le a garast a világ legerősebb hatalma

Ezt követően Orbán Balázs az amerikai politikus korábbi szavait idézi. Eszerint, „Európa legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína – hanem belülről fakad. […] Nincs biztonság, ha a társadalom belülről omlik össze. […] Európa a civilizációs öngyilkosság kockázatával néz szembe. […] Egyetlen külső ellenség sem tudja elpusztítani Európát, ha Európa nem adja fel önmagát.”

Felidézi, hogy az alelnök élesen bírálta a brüsszeli elnyomó hatalom működését is, amely a liberális politikákat fontosabbnak tartja, mint az európai emberek érdekeit.

Ennek alátámasztására ugyancsak az alelnököt idézte, aki szerint „a demokrácia azon a szent alapelven nyugszik, hogy az emberek hangja számít. […] Nem lehet megőrizni a demokráciát a saját nép akaratának elnyomásával. […] Ha félnek a saját választóiktól, Amerika sem tud segíteni.”

JD Vance – folytatta Orbán Balázs – felhívta a figyelmet a konzervatív hangokat célzó brüsszeli cenzúrára is, melyet napjainkban – különösen a közösségi média térben – a magyar nemzeti erők is elszenvednek.

Ezzel kapcsolatban az amerikai politikus Orbán Balázs közlése szerint azt mondta: „a probléma nem az, hogy az emberek rossz dolgokat mondanak – hanem az, hogy a kormányok félnek meghallani őket. […] A cenzúra nem erő. Hanem gyengeség.”