Végleg eldőlt: Magyarország mellett tette le a garast a világ legerősebb hatalma

2026. április 07. 13:28

Az amerikai alelnök szinte ugyanazt gondolja a legfontosabb kérdésekről, mint Orbán Viktor.

JD Vance látogatása egy olyan időszakban történik Magyarországon, amikor Európa jövőjéről, biztonságáról és identitásáról zajlik a vita, az Egyesült Államok alelnökének álláspontja pedig több ponton is találkozik azokkal az elvekkel, amelyeket Magyarország a nyugati világ jövőjéről szóló vitában következetesen képvisel – közölte a miniszterelnök politikai igazgatója keddi Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs szerint JD Vance látogatása újabb mérföldkő „az amerikai-magyar aranykorban”.

Személyében ő az első hivatalban lévő amerikai alelnök, aki a rendszerváltás óta hivatalos kétoldalú úton jár hazánkban, és egyben a legmagasabb szintű amerikai látogató George W. Bush 2006-os budapesti útja óta.

A továbbiakban a politikus azt írta, hogy a nyugati világ jövőjéről szóló vitában az amerikai alelnök szavai különös súlyt kapnak, márpedig Vance szerint Brüsszel végzetes tévútra terelte Európát.

Ezt követően Orbán Balázs az amerikai politikus korábbi szavait idézi. Eszerint, „Európa legnagyobb fenyegetése nem Oroszország vagy Kína – hanem belülről fakad. […] Nincs biztonság, ha a társadalom belülről omlik össze. […] Európa a civilizációs öngyilkosság kockázatával néz szembe. […] Egyetlen külső ellenség sem tudja elpusztítani Európát, ha Európa nem adja fel önmagát.”

Felidézi, hogy az alelnök élesen bírálta a brüsszeli elnyomó hatalom működését is, amely a liberális politikákat fontosabbnak tartja, mint az európai emberek érdekeit.

Ennek alátámasztására ugyancsak az alelnököt idézte, aki szerint „a demokrácia azon a szent alapelven nyugszik, hogy az emberek hangja számít. […] Nem lehet megőrizni a demokráciát a saját nép akaratának elnyomásával. […] Ha félnek a saját választóiktól, Amerika sem tud segíteni.”

JD Vance – folytatta Orbán Balázs – felhívta a figyelmet a konzervatív hangokat célzó brüsszeli cenzúrára is, melyet napjainkban – különösen a közösségi média térben – a magyar nemzeti erők is elszenvednek.

Ezzel kapcsolatban az amerikai politikus Orbán Balázs közlése szerint azt mondta: „a probléma nem az, hogy az emberek rossz dolgokat mondanak – hanem az, hogy a kormányok félnek meghallani őket. […] A cenzúra nem erő. Hanem gyengeség.”

Továbbá a Trump-adminisztráció második embere a migráció kapcsán is Magyarország véleményét osztja: „az asszimiláció nélküli tömeges migráció nem együttérzés – hanem káosz. […]

Egy nemzet sem maradhat fenn, ha nem védi meg a saját határait”

– tartalmazza a bejegyzés. Az amerikai alelnök látogatása nemcsak diplomáciai szempontból jelentős, hanem világosan jelzi: a transzatlanti térben is egyre erősebben jelennek meg azok a hangok, amelyek a szuverenitás és a biztonság elsődlegességét hangsúlyozzák – írta Orbán Balázs.

(MTI)

Nyitókép: Elizabeth FRANTZ / POOL / AFP

 

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. április 07. 17:16
Az semmi…Oroszország is a hazaáruló,potrohos tolvaj mellett… Kell még mondanom valamit,Ildikó? 😂😂😂
neszteklipschik
2026. április 07. 15:08
"Egy nemzet sem maradhat fenn, ha nem védi meg a saját határait” Így van és azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy állami szuverenitás nélkül demokrácia sem képzelhető el...
massivement5
2026. április 07. 14:41
Gondolom a Starlink se megy már :D A nernyik moszkovuta narancsfidkányia hülyére van véve.
massivement5
2026. április 07. 14:38
Letették a garast és a guruló dollárokat a dollárbaloldali fidkányok mellett. Lesz ez még így sem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!