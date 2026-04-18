Elképesztő összeget fektetnek a hollandok egy Ukrajnával közös üzletbe

Rob Jetten holland miniszterelnök bejelentette, hogy országa 248 millió eurós beruházást indít Ukrajnával közös dróngyártásra. A beruházás célja, hogy növeljék az Ukrajna számára elérhető utánpótlást, és közösen fejlesszék a technológiát. A miniszterelnök egy middelburgi sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy szeretnék szorosabban összekapcsolni a két ország védelmi iparát.

A ti harcotok a mi harcunk is. Közös harc a szabadságunkért”

– üzente az ukránoknak, és megígérte, Hollandia továbbra is nyomást gyakorol Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát.