Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
volodimir zelenszkij rob jetten hollandia ukrajna oroszország

Elképesztő összeget fektetnek a hollandok egy Ukrajnával közös üzletbe

2026. április 18. 18:24

A holland miniszterelnök kitüntetést adott át Zelenszkijnek és az ukrán népnek.

2026. április 18. 18:24
null

Rob Jetten holland miniszterelnök bejelentette, hogy országa 248 millió eurós beruházást indít Ukrajnával közös dróngyártásra. A beruházás célja, hogy növeljék az Ukrajna számára elérhető utánpótlást, és közösen fejlesszék a technológiát. A miniszterelnök egy middelburgi sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy szeretnék szorosabban összekapcsolni a két ország védelmi iparát.

A ti harcotok a mi harcunk is. Közös harc a szabadságunkért”

– üzente az ukránoknak, és megígérte, Hollandia továbbra is nyomást gyakorol Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban Hollandiába látogatott, hogy átvegye az ukrán népnek ítélt Four Freedoms-díjat. Útja során találkozott a holland királlyal, és tárgyalt a miniszterelnökkel is.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
MiHazank2030
2026. április 18. 19:15
"közös dróngyártásra" Lehet nem vagyok képben, de Hollandia NATO tag, Ukrajna nem NATO tag. Nem kellene összehívni a NATO tanácsát egy ilyen katonai együttműködés megvitatására? Vagy már a NATO is csak papíron létezik?
gyzoltan-2
2026. április 18. 19:04
"Elképesztő összeget fektetnek a hollandok egy Ukrajnával közös üzletbe" Mióta mondom, írom, hogy nem lefutott a zsidóság ukrajnai háborúja..! Túl azon, hogy ki lett mondva, "Az oroszok nem győzhetnek!", a jelentős beruházás is arra utal, hogy a háború, az előzetes terveknek megfelelően, egyre inkább eszkalálva, tovább folytatódik..! -és az USA-nak, NATO-nak esze ágában sincs, nincs is lehetősége, a támogatás elvonására..!
lemez
2026. április 18. 18:57
Europában mindenki húlye,?
Burg_kastL71-C
•••
2026. április 18. 18:47 Szerkesztve
Ősi gyarmattartók és mivel már felosztott leosztott a Világ, muszáj itt Európában lecsapniuk és nem engedni a koncot. Ha jól tudom - bár ki lehet segíteni - úgy tartják , hogy ott, már most komoly mezőgazdasági, állattenyésztési befektetéseik vannak, amikkel például tovább tudják támogatni a nyugdíjalapjaikat is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!