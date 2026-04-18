Elképesztő összeget fektetnek a hollandok egy Ukrajnával közös üzletbe

Hollandia nem kevés pénzt ígért Zelenszkijnek a háború folytatására, még megüthetik a bokájukat emiatt
Nem egységes a koalíció.
A holland miniszterelnök kitüntetést adott át Zelenszkijnek és az ukrán népnek.
Rob Jetten holland miniszterelnök bejelentette, hogy országa 248 millió eurós beruházást indít Ukrajnával közös dróngyártásra. A beruházás célja, hogy növeljék az Ukrajna számára elérhető utánpótlást, és közösen fejlesszék a technológiát. A miniszterelnök egy middelburgi sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy szeretnék szorosabban összekapcsolni a két ország védelmi iparát.
A ti harcotok a mi harcunk is. Közös harc a szabadságunkért”
– üzente az ukránoknak, és megígérte, Hollandia továbbra is nyomást gyakorol Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban Hollandiába látogatott, hogy átvegye az ukrán népnek ítélt Four Freedoms-díjat. Útja során találkozott a holland királlyal, és tárgyalt a miniszterelnökkel is.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP