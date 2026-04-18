Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
04. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
india hormuzi - szoros irán Kínai Népköztársaság

Egyre éhesebb a sárkány és az elefánt

2026. április 18. 16:17

Az újabb közel-keleti háború közepette Kína és India összetett helyzete kerül előtérbe: a mostani krízis az eddigi legnagyobb tesztje a két ázsiai ország nagyhatalmi ambícióinak.

null
Pataki Zoltán
Miután a 2026 februárjában Irán ellen indított amerikai–izraeli háború alapjaiban rengette meg a Közel-Kelet stabilitását, a világ figyelme a Hormuzi-szoros lezárására és az abból fakadó globális energiaválságra irányult. A világ olajszállításának 20 százaléka áthalad a szoroson, amely az előző hetekben gyakorlatilag beállt: Irán megtorló lépésként blokád alá vonta a tengeri útvonalat – és ami még fontosabb, szisztematikusan rombolni kezdte a térség energetikai infrastruktúráját. A brent típusú olaj ára rövid idő alatt 80-ról 110-120 dollár fölé szökött, de az árfolyama egyre kevésbé tekinthető irányadónak az energiapiaci káosz közepette. Eközben a cseppfolyós földgáz szpot árai Ázsiában hároméves csúcsra emelkedtek.

Vlagyimir Putyin, Narendra Modi és Hszi Csin-ping – energia- válság árnyékában fejlődik az eurázsiai együttműködés
Fotó: AFP/SUO TAKEKUMA

A válság nem csupán gazdasági sokk, hanem geopolitikai paradigmaváltás is: Ázsia két leg­nagyobb gazdasága,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 Kína és India először szembesül olyan mértékű energiaválsággal, 

amely egyszerre teszteli stratégiai tartalékait, diplomáciai mozgásterét és nagyhatalmi ambícióit. A konfliktus friss és súlyos hatásai különösen ezekben az országokban érződnek, hiszen 

Kína a világ legnagyobb olajimportőre,

 India pedig a harmadik legnagyobb fogyasztó, és mindkettőjük energiaellátásának döntő része a Perzsa-öbölből érkezik. A válság azonban nem egyformán sújtja őket: Peking eddig viszonylag jól állta a sarat, Újdelhi viszont már most korlátozásokat volt kénytelen elrendelni a pánikvásárlások miatt.

A két óriás vezetői, Hszi Csin-ping elnök és Narendra Modi miniszterelnök pedig éppen ebben a krízisben keresik a lehetőséget arra, hogy megerősítsék pozíciójukat a multipoláris világrendben, különös tekintettel az orosz energiaforrásokra és a Közel-Kelet megmaradt kapacitásaira.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Globalfake
2026. április 18. 19:08
mi a faszt akar india, egy zsákutcába jutott társadalom, minek neki ujabb terület, azt is teli akarja szülni nyomorultakkal??
Válasz erre
0
0
elcapo-3
2026. április 18. 17:50
A ruszkik meg hátradőltek és csak vodkáznak.......ennyit az EU szankciókról. Olajválság van, az EU meg szankciózgat. Bennünket meg nem érint , mert a poloska 480 ft-os benzinárat követelt még márciusban , és biztos vagyok abban , hogy most kormányon ezt mnegcsinája. Vagy tévednék szektás hülyék?
Válasz erre
3
0
akitiosz
2026. április 18. 16:31
Kína mitől nem tud könnyen orosz olajat importálni? Nagyon hosszú közös határa van Oroszországgal, de tengeren is megoldható.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!