Ukrajna jelenleg a „fundamentals first” (alapok az elsők) elvnél tart, ami azt jelenti, hogy demokratikus és gazdasági reformokat kellene végrehajtania. Ezek közé tartozik:

bírósági reform,

a korrupció felszámolása,

az oligarchák uralmának megszüntetése

és az ukrán törvények összehangolása az uniós joggal.

Bár Volodimir Zelenszkij azt ígérte, hogy 2027 elején már készen fognak állni, ez egy lehetelen küldetés egy háborúban álló ország számára. A szakértő megjegyezte, hogy ő bízik benne, hogy az ukránok egy nap csatlakoznak az Európai Unióhoz, de ehhez még egy hosszú folyamat vezet.

Bendarzsevszkij Anton megjegyezte: nem elég törvényeket hozni arról, hogy megszüntetik a korrupciót, be is kell tudni bizonyítani, hogy be tudják tartatni a törvényeket. Márpedig rendkívüli állapot idején ez lehetetlen.

Az Európai Bizottság 2025-öt végén megállapította, hogy ugyan Ukrajna elkötelezett a reformok mellett, de elismerték, hogy a korrupcióval és a demokráciával is problémák vannak. Ráadásul a háborús helyzet miatt nincs normálisan működő szabad piac, és az ország külföldi segélyekből tartja fenn magát. A csatlakozásban az is akadályt jelent, hogy az államadósság idén elérheti a 107%-ot.