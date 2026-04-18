Egy év, tíz év, soha? Ukrajna uniós csatlakozását vitatták meg a szakértők

Trump az új külső ellenség, akinek a segítségével összekovácsolnák az Európai Uniót – Robert C. Castel a Mandinernek
Ukrajna uniós integrációja került terítékre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eseményén, ahol Bendarzsevszkij Anton és Demkó Attila arról beszélgettek milyen akadályok tornyosulnak a csatlakozás útjában.
Ma az EU vezetőinek egyik kiemelt célja Ukrajna uniós csatlakozásának a megvalósítása, amelyet azonban a felmérések szerint a magyar lakosság többsége nem támogat. A csatlakozásról szakértői beszélgetést tartottak a a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Az esemény a Visegrad Fund projekt keretében valósult meg, amely során a közép-európai egyetemeken Ukrajna európai integrációját a V4-ek szemszögéből vizsgálják. A konferencián elsősorban politikai és biztonsági szempontból vizsgálták az integrációt.
Az eseményen elsőként Bendarzsevszkij Anton tartott egy előadást a koppenhágai kritériumokról. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója elmondta: a koppenhágai kritériumok az Európai Unióhoz való csatlakozás 1993-ban meghatározott alapvető feltételei. Ezeknek célja, hogy az adott ország alkalmassá váljon a csatlakozásra, és ne destabilizálja a többi tagországot.
Az elemző elmondta: politikai, gazdasági, és adminisztratív kritériumok vannak, és a tárgyalási folyamat összesen 35 fejezetből, és 6 klaszterből áll, és minden újabb lépéshez az összes tagország támogatására van szükség.
Ukrajna jelenleg a „fundamentals first” (alapok az elsők) elvnél tart, ami azt jelenti, hogy demokratikus és gazdasági reformokat kellene végrehajtania. Ezek közé tartozik:
Bár Volodimir Zelenszkij azt ígérte, hogy 2027 elején már készen fognak állni, ez egy lehetelen küldetés egy háborúban álló ország számára. A szakértő megjegyezte, hogy ő bízik benne, hogy az ukránok egy nap csatlakoznak az Európai Unióhoz, de ehhez még egy hosszú folyamat vezet.
Bendarzsevszkij Anton megjegyezte: nem elég törvényeket hozni arról, hogy megszüntetik a korrupciót, be is kell tudni bizonyítani, hogy be tudják tartatni a törvényeket. Márpedig rendkívüli állapot idején ez lehetetlen.
Az Európai Bizottság 2025-öt végén megállapította, hogy ugyan Ukrajna elkötelezett a reformok mellett, de elismerték, hogy a korrupcióval és a demokráciával is problémák vannak. Ráadásul a háborús helyzet miatt nincs normálisan működő szabad piac, és az ország külföldi segélyekből tartja fenn magát. A csatlakozásban az is akadályt jelent, hogy az államadósság idén elérheti a 107%-ot.
Az uniós csatlakozás még a közép-európai országoknak is egy évtizedes folyamat volt, Ukrajna pedig már a háború előtt is sok problémával küzdött. A lehetséges befejezésről Kutasi Gábor, a projekt vezetője kérdezte Demkó Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetőjét. A szakértő elmondta: jelenleg nem látszik a háború vége. A technológiai fejlődés, vagyis elsősorban a drónok nagyon megnehezítik a hadseregeknek a támadást: az oroszok nem tudnak támadni, de az ukránok se tudnak ellentámadni. Ez a konfliktus befagyásához vezetett.
Ez azt eredményezi, hogy Putyin nem tudja otthon eladni, hogy „győztek”, így nem érdekelt a háború befelyezésében.
Demkó Attila megjegyezte: a technológia változása miatt az sem segítene Ukrajnának, ha Amerika minden erejéből támogatná őket. Hozzátette: gyors megoldást jelenthetne a Donbász feladása, de ezt Ukrajna érhető módon nem akarja megtenni. A szakértő hozzátette: az iráni háború is rontott a helyzeten, mert Amerika és szövetségesei sok légvédelmi rakétát használnak fel. Demkó Attila leszögezte: a Közel-Kelet mindig fontosabb volt Amerikának, mint Ukrajna, és ez így volt Biden alatt is, és most is.
Bendarzsevszkij Anton elmondta, hogy ő optimista volt a béketárgyalásokkal kapcsolatban, azonban az iráni háború mindent felülírt.
Az év elején az orosz gazdaság rossz állapotban volt, úgy tűnt lehet esély a megállapodásra. Jött a háború, és hirtelen már nincs gazdasági nyomás az orosz eliten.
A szakértők kitértek arra is, hogyan reagáltak a közép-európai országok a háborúra. Demkó Attila elmondta: a V4 mindig is inkább volt laza együttműködés, mint azonos érdekekkel rendelkező szövetség. A lengyelek inkább orosz-ellenességből támogatják Ukrajnát, míg a magyarok összetett érzéseket táplálnak mind a két fél iránt. Megjegyezte: a magyaroknak szüksége van az orosz energiára, ez egy olyan kitettség, ami nem preferencia, hanem tény.
Demkó Attila arról is beszélt, hogy több olyan ország van, amelynek gazdasági okokból nem érdeke az ukrán uniós csatlakozás, ezért
meg van rá az esély, hogy az ukránok úgy járnak az EU tagsággal, mint a NATO-csatlakozással, vagy jobb esetben is jelentősen elhúzódhat a folyamat.
A szakértő megjegyezte: az európai gazdák számára nem szolidaritás kérdése, hogy Ukrajna csatlakozzon-e vagy nem, hanem a személyes túlélésük múlik rajta, hogy ez ne történjen meg.
A beszélgetés végén a moderátor a magyar választásról kérdezte a két szakértőt, hogy vajon várható-e változás az ukrán-magyar kapcsolatokban. Demkó Attila elmondta: még nem lehet mindent tudni az új kormány külpoltikájáról, ami eddig kiderült, az egy pragmatikus vonalnak tűnik. Hozzátette: az utóbbi időben elmérgesedett a magyar-ukrán kapcsolat, várhatóan udvariasabb lesz mostantól a kommunikáció. Azt is megjegyezte: a magyar érdekek nem változnak egy új kormánnyal, legyen szó az ukrajnai magyar kisebbségről, vagy az energiáról.
Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP
A szakértő lapunknak értékelte az iráni háborút, a hormuzi-szoros blokádját, és a NATO jövőjét is.