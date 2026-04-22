Dániából érkezett: gyorsan meg kell tenni Magyarországgal azt, amit eddig senki sem mert

2026. április 22. 10:54

Stine Bosse dán liberális EP-képviselő szerint amíg egyetlen ország blokkolhat döntéseket, addig nem lehet előrelépni, ezért Orbán Viktor választási veresége után itt az idő, hogy megszűnjön a tagállami vétójog.

Stine Bosse dán liberális EP-képviselő szerint az EU hiteles közös védelmi politikája csak akkor valósulhat meg, ha megszűnik a tagállami vétójog kül- és biztonságpolitikai kérdésekben – írja az Euractiv. Bosse hangsúlyozta:

amíg egyetlen ország – például Magyarország Orbán Viktor vezetésével – blokkolhat döntéseket, addig nem lehet előrelépni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is a minősített többségi szavazás bevezetését sürgeti, különösen most, hogy Orbán Viktor elvesztette hatalmát a magyarországi választásokon. A cikk kiemeli: az új helyzetet kihasználva gyorsítani kellene az egységesebb uniós külpolitikát célzó reformokat.

Nyitókép: AFP/Ida Marie Odgaard

