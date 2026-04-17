Von der Leyen bejelentette: kihasználja az alkalmat, amit Magyarország biztosított neki

Brüsszel már be is nyújtotta a 27 pontos listáját Magyar Péternek, a Tisza miatt új választás jöhet és Európa is elesett
Mutatjuk a kedd legfontosabb híreit.
A magyarországi választási eredményeket követően az Európai Bizottság elnöke eltörölné a tagállamok külpolitikai vétójogát – a Breitbart szerint Brüsszel jelentős befolyást gyakorolhat Magyar Péter kormányára.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a magyarországi választások után bejelentette, hogy kihasználná az alkalmat a tagállami külpolitikai vétójog eltörlésére – írja a Breitbart.
Von der Leyen szerint
ez megakadályozná a rendszeres blokkolásokat, amelyekben Orbán Viktor gyakran részt vett, például Ukrajna ügyében.
A cikk kiemeli: Brüsszel jelentős befolyást gyakorolhat Magyar Péter kormányára, mivel visszatartja az uniós forrásokat; ezek felszabadítását 27 feltételhez köti, többek között a menedékkérők belépésének könnyítéséhez.
Mutatjuk a kedd legfontosabb híreit.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.