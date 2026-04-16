04. 16.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
románia választás orbán viktor

Budapest után Bukarest gondolkodik: román elemzők a magyar politikai fordulatról

2026. április 16. 05:58

A magyar választások eredménye Romániában nem csupán hír, hanem figyelmeztetés is: a politikai elit és az elemzők egyaránt saját rendszerükre vonatkozó tanulságokat keresnek.

Veress Csongor Balázs

A magyarországi április 12-i parlamenti választások eredménye jelentős hullámokat vert a román közéletben és médiában. A román sajtó egy része történelmi fordulatként értelmezte, hogy Orbán Viktor, akit gyakran az amerikai republikánus adminisztráció és Oroszország kedvenceként ábrázoltak. Az új politikai erőt sok román kommentár egyértelműen az Európai Unióhoz való kapcsolatok helyreállításának szándékával azonosítja.

Magyar Péter személye külön figyelmet kapott. 

A román sajtó felidézte korábbi nyilatkozatait Romániáról, amelyek gyakran érintették az erdélyi magyar közösség helyzetét, a román–magyar kapcsolatokat, valamint a román belpolitikát is. Megnyilvánulásai kettősséget mutattak: egyszerre fogalmazott meg éles kritikákat Orbán Viktor politikájával szemben – különösen annak Romániához való viszonyulása miatt, miközben a román társadalom felé együttműködésre és a kölcsönös bizalmatlanság elutasítására szólított fel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A román politikai reakciók sem maradtak el 

Ionuț Stroe liberális párti képviselő például markáns megfogalmazással reagált: szerinte „Putyin bábja az Európai Unión belül most leesett a sakktábláról”. Ez a kijelentés jól tükrözi azt a narratívát, amely Orbán Viktor külpolitikai orientációját régóta kritika tárgyává teszi Romániában, és amely a választási vereséget egy szélesebb geopolitikai átrendeződés részeként értelmezi.

Ugyanakkor a román elemzések nem kizárólag ünneplő hangvételűek. 

Több kommentár rámutatott arra is, hogy Péter Magyar álláspontja bizonyos kérdésekben – például az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós támogatási csomag finanszírozásában való részvétel elutasítása, illetve Kijev gyorsított EU-csatlakozásának ellenzése – nem feltétlenül jelent radikális szakítást minden korábbi magyar pozícióval.

A román közéleti reakciók egy másik markáns vonulata azonban már kevésbé Magyarországról, sokkal inkább Romániáról szólt.

Több véleménycikk egyfajta tükörként használta a magyar választásokat: egy fiatal, energikus, határozottan kommunikáló vezető felemelkedését állították szembe a román politikai elit stagnálásával. A kommentárok hangsúlyozták, hogy a politikai vezetők megjelenése, kommunikációja és döntésképessége nem pusztán formai kérdés, hanem a választói bizalom egyik kulcseleme. 

Kiemelték azt is, hogy az új magyar vezető már a kezdetektől konkrét programmal lépett fel, és számos szakpolitikai kérdésre adott válaszokat, ami éles kontrasztot képez a román belpolitikai helyzettel, ahol – a kritikus hangok szerint – másfél év alatt sem születtek egyértelmű irányvonalak, miközben a közbeszéd még mindig alapvető kérdések körül forog.

Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament liberális alelnöke már-már korszakváltásként értelmezték a fejleményeket: „meghalt egy eurázsiai vezető, és megszületett egy európai” – fogalmazott, utalva arra az elvárásra, hogy Magyarország külpolitikai orientációja egyértelműbben az európai integráció felé mozdul el. 

A gazdasági dimenzió sem maradt ki az értékelésekből: több román megszólaló szerint Magyarország a politikai fordulattal versenyelőnybe kerülhet a befektetésekért folytatott regionális versenyben. 

A forint erősödése és a tőzsdei reakciók ezt a narratívát erősítették, miközben Romániát az infrastrukturális lemaradás és a gazdaságpolitikai bizonytalanság példájaként hozták fel.

Kérdésünkre Pataky István a Maszol főszerkesztő-helyettese kifejtette, hogy a magyarországi választási eredmények nyomán Romániában nemcsak érdeklődés, hanem kifejezett értelmezési kényszer is kialakult. A Tisza Párt győzelme kapcsán román politikai elemzők, történészek és közéleti szereplők egyaránt azt vizsgálják, vajon valódi rendszerváltás történt-e Magyarországon, 

és milyen következményei lehetnek ennek a román–magyar kapcsolatokra, illetve az RMDSZ helyzetére.

Az erdélyi újságíró idézte Valeriu Turcan politikai elemzőt, aki szerint Magyarországon egyértelműen „erőteljes rendszerellenes szavazás” zajlott le. Ezt összevetette a romániai tapasztalatokkal, ahol ugyan szintén megjelent a rendszerkritikus attitűd, ám inkább EU-ellenes formában. Turcan értelmezésében 

a román társadalom egy része euforikusan fogadta a magyarországi változást, miközben a politikai elit inkább kiváró álláspontra helyezkedett. 

Bukarestben egyfelől azt mérlegelik, hogy az új magyar kormánnyal milyen közös projektek építhetők ki, másfelől azt a kérdést teszik fel: milyen tanulságokat hordoz számukra a magyarországi fejlemény. Szerinte nemcsak az RMDSZ-nek, hanem a teljes román politikai spektrumnak érdemes lenne alaposan elemeznie a magyar választás tanulságait.

Pataky szerint több elemző sem számít teljes külpolitikai fordulatra: szerinte az új magyar kormány bizonyos mértékben továbbra is fenntartja az Oroszországgal kialakított pragmatikus kapcsolatait, különösen az energiapolitika területén. Idézi Marius Diaconescu történészt, aki azt emelte ki, hogy 

Románia elveszítheti azt az eddigi kommunikációs előnyét, amelyet az „Orbán-modell” negatív példaként való bemutatására épített. 

Ez a változás akár Bukarest európai pozicionálását is befolyásolhatja, különösen az uniós forrásokért folytatott tárgyalások során.

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gyula bá
2026. április 16. 09:00
Mindent a maguk közgondolkodási nyomorukból értelmeznek a románok, tévesen. Onnan kezdve hogy a Fideszt és Orbán Viktort egy lapra rakják a hülye, csökött román nacionalizmus pattanásával-gennyes kelésével, ami az aur, Calin Georgescu, G. Simion. Közben tovább fortyog a normalitás utáni román vágyódás, álmodozás, ezért volt sokaknak szimpatikus, a magyar veztő bátorsága és világlátása. Az RMDSZ nem tudott felemelkedni a történelmi helyzet magasságára, hogy meg tudja fogalmazni a magyar nemzetpolitikai célkütézéseket a román politikai elit számára elfogadható módon. Mondanám hogy újabb jele van a magyar és a román nemzetfejlődés fázis eltolódásának.
bagoly-29
•••
2026. április 16. 08:01 Szerkesztve
Erdélyben a rendszerváltás közben a magyar értelmiség a Ceausescu imádat után a ló másik oldalára csúszott és bősz liberális és zöld lett! A két sátánista központtal: Marosvásárhellyel és Kolozsvárral. Semmi bajuk nem volt az RMDSZ-el amig azt Markó Béla bandája vezette, akinek a magyarországi szoclib körökkel voltak szoros kapcsolatai, s ahogy Kelemenék a Fidesz fele mozdultak, úgy kerültek egyre inkább célpontba. A rájuk lövöldözők a magyar médiumok (pár kivétellel) újdonsült s főleg nőnemű firkászai (újságoknál, rádiónál, tv-nél) s az egyetemi oktatók, ne meg a progresszív színészek/rendezők (Tompa, Gasparik, Kátai s társaik). S mára már nemcsak Szatmár, Nagyvárad, stb. fertőződött meg, hanem már a Székelyföld is! Ugyanakkor érdekes módon, egyre több román kezdte dicsérni a Fideszt s OV-t a politikájáért. S most ők is meg vannak döbbenve a nem várt fordulattól! No, de felszáll majd a köd s tisztábban fogjuk látni a történteket itt is, meg ott is!
ördöngös pepecselés
2026. április 16. 07:52
"az új magyar vezető már a kezdetektől konkrét programmal lépett fel, és számos szakpolitikai kérdésre adott válaszokat" a szakértelem kommunista trükk. de már oda süllyedtek a brüsszelita-internácik, hogy az O1G(bővebben orosz beavatkozás) a programjuk és minden szakpolitikára adott válaszuk. De mi lesz velük Orbán nélkül?
bagoly-29
2026. április 16. 07:43
Egyrészt, a románok szokás szerint mindig mindent félre értelmeznek, a saját ravaszkodós de buta gondolkodásuk alapján, másrészt, nálunk sem eszik olyan forrón a feltálalt kását!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.