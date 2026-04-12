Úgy agitálnak Romániában a magyar választások kapcsán, mintha a sajátjuk volna

A politikus nem mulasztotta el hangsúlyozni saját szerepvállalását sem, mintegy erkölcsi alapként hivatkozva arra, hogy ő vezette az Európai Parlament delegációját a Budapest Pride-ra.

Sajátos pátosszal emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor állítása szerint 300 ezer ember előtt hirdette a „szabad ország, szabad szerelem” jelszavát, mintegy bizonyítva, hogy fellépése az Orbán-kormánnyal szemben nem új keletű, hanem egyfajta folyamatos ideológiai harc része.

Ștefănuță láthatóan nehezen értelmezi a határon túli magyar közösségek politikai dinamikáját is, hiszen bírálattal illette az RMDSZ-t, amiért a párt nyíltan kampányol a Fidesz mellett Erdélyben. Szerinte ez a fajta elköteleződés csorbítja a választások demokratikus jellegét, különösen annak fényében, hogy a magyarországi ellenzék üzenetei – vélekedése szerint – jóval kevesebb emberhez jutnak el.

Az alelnök okfejtése során odáig ment, hogy megkérdőjelezte egy etnikai alapú párt jogát az ideológiai állásfoglaláshoz. Ștefănuță szerint az RMDSZ-nek vagy minden magyart képviselnie kellene azonos távolságtartással, vagy el kell fogadnia az „elfogultság” vádját.