Úgy agitálnak Romániában a magyar választások kapcsán, mintha a sajátjuk volna

Érvelésük szerint a levélszavazás jelenlegi mechanizmusa nem felel meg az általuk elvárt átláthatósági sztenderdeknek, így szerintük a manipuláció veszélye nemcsak elméleti, hanem szinte borítékolható. Az egyik legnagyobb romániai civil közösségként aposztrofált csoportosulás olyannyira aggódik a demokrácia tisztaságáért, hogy a hatóságoktól a lebonyolítás tételes vizsgálatát követeli, mintha egy idegen állam választási eljárása felett bármiféle joghatósága lenne a román szerveknek.
Ez a fajta retorika, amely a biztonság hiányára és a rendellenességekre épít, egy didaktikus, rövid animációs videóban érte el a csúcspontját, ahol a Declic aktivistái igyekeztek közérthetővé – vagy inkább szájbarágóssá – tenni aggályaikat. A videó lényegében egy csokorba gyűjti mindazokat a „rendellenességeket”, amelyeket az elmúlt hetekben a választási folyamat kritikusai, civilek és különböző megfigyelők hangoztattak.
Cristian Tudor Popescu újságíró habzó szájjal azt posztolta: „Az RMDSZ Putyinra szavaz”, majd kritizálta az erdélyi párt magyarországi választásokkal kapcsolatos álláspontját.
Marosvásárhely korábbi román polgármestere: „Meg kell becsülni, amit Orbán Viktor tett”
Ellenben Dorin Florea, Marosvásárhely korábbi (nem a magyarbarátságáról híres) polgármestere támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. A politikus, aki két évtizeden át irányította a várost, óva intett a hirtelen váltástól a jelenlegi bizonytalan politikai környezetben.