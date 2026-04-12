politikus rmdsz - Románia választás

Úgy agitálnak Romániában a magyar választások kapcsán, mintha a sajátjuk volna

2026. április 12. 05:18

Romániából is frontális támadás indult: hol a levélszavazás folyamatát, hol az RMDSZ-en keresztül a magyar kormánypártot támadják.

Veress Csongor Balázs

Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament liberális alelnöke az utóbbi időben láthatóan küldetésének tekinti, hogy a magyarországi választások és a hazai belpolitika kapcsán ossza meg intelmeit a nyilvánossággal

A politikus legutóbbi nyilatkozataiban ismét a jól ismert liberális panelekből építkezett,

amikor kifejtette, hogy véleménye szerint a magyar közbeszéd szándékosan terelődik külső tényezőkre, miközben az ország szerinte olyan alapvető problémákkal küzd, mint a szegénység, az infláció vagy a korrupció. 

A volt Mentsétek meg Romániát Szövetség (a néhai Momentum tevérpártja) Ștefănuță diagnózisa szerint Magyarország fejlődése az elmúlt években megtorpant, és most érkezett el az a sorsfordító pillanat, amikor a választók döntése hosszú távra meghatározhatja az ország irányvonalát – bár az alelnök érveléséből nem nehéz kiolvasni, hogy ő maga melyik irányt tartaná üdvözítőnek.

A politikus nem mulasztotta el hangsúlyozni saját szerepvállalását sem, mintegy erkölcsi alapként hivatkozva arra, hogy ő vezette az Európai Parlament delegációját a Budapest Pride-ra. 

Sajátos pátosszal emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor állítása szerint 300 ezer ember előtt hirdette a „szabad ország, szabad szerelem” jelszavát, mintegy bizonyítva, hogy fellépése az Orbán-kormánnyal szemben nem új keletű, hanem egyfajta folyamatos ideológiai harc része. 

Ștefănuță láthatóan nehezen értelmezi a határon túli magyar közösségek politikai dinamikáját is, hiszen bírálattal illette az RMDSZ-t, amiért a párt nyíltan kampányol a Fidesz mellett Erdélyben. Szerinte ez a fajta elköteleződés csorbítja a választások demokratikus jellegét, különösen annak fényében, hogy a magyarországi ellenzék üzenetei – vélekedése szerint – jóval kevesebb emberhez jutnak el.

Az alelnök okfejtése során odáig ment, hogy megkérdőjelezte egy etnikai alapú párt jogát az ideológiai állásfoglaláshoz. Ștefănuță szerint az RMDSZ-nek vagy minden magyart képviselnie kellene azonos távolságtartással, vagy el kell fogadnia az „elfogultság” vádját. 

Különös figyelmet szentelt a levélszavazatok begyűjtésének és szállításának gyakorlatára is, amelyet a civil szférára hivatkozva nevezett aggályosnak. 

A politikus számára elképzelhetetlennek tűnik, hogy a választók bizalommal legyenek egy politikai szervezet iránt a szavazatok célba juttatása kapcsán, és kijelentette, hogy ő maga kizárólag a konzulátusra vagy a postára bízná a voksát. Mondandóját azzal a némileg teátrális, a demokratikus világra való általánosító hivatkozással zárta, miszerint ilyen gyakorlat sehol máshol nem létezik, ezzel is hangsúlyozva távolságtartását a közép-európai politikai realitásoktól.

Azzal nincs problémája a korábban az USR színeiben politizáló, most független alelnöknek, hogy Romániában is létezik a levélszavazás intézménye, amikoris a külföldön élő román állampolgár postán adja fel a szavazatát.

A progresszív civil szervezet aggodalmai

Úgy tűnik, a román Declic nevű civil szervezetnél is most érezték elérkezettnek az időt egy újabb látványos, bár némileg túlfűtött akcióra, amikor „Ne manipulálják az erdélyi szavazatokat a magyarországi választásokon” címmel indítottak petíciót. A magukat függetlennek láttatni kívánó, ám a progresszív USR politikai céljaihoz láthatóan ezer szállal kötődő aktivisták ezúttal 

a román hatóságoktól várnak határozott fellépést, mintegy a magyarországi választási folyamat önjelölt felügyelőjeként. 

Érvelésük szerint a levélszavazás jelenlegi mechanizmusa nem felel meg az általuk elvárt átláthatósági sztenderdeknek, így szerintük a manipuláció veszélye nemcsak elméleti, hanem szinte borítékolható. Az egyik legnagyobb romániai civil közösségként aposztrofált csoportosulás olyannyira aggódik a demokrácia tisztaságáért, hogy a hatóságoktól a lebonyolítás tételes vizsgálatát követeli, mintha egy idegen állam választási eljárása felett bármiféle joghatósága lenne a román szerveknek.

Ez a fajta retorika, amely a biztonság hiányára és a rendellenességekre épít, egy didaktikus, rövid animációs videóban érte el a csúcspontját, ahol a Declic aktivistái igyekeztek közérthetővé – vagy inkább szájbarágóssá – tenni aggályaikat. A videó lényegében egy csokorba gyűjti mindazokat a „rendellenességeket”, amelyeket az elmúlt hetekben a választási folyamat kritikusai, civilek és különböző megfigyelők hangoztattak. 

Cristian Tudor Popescu újságíró habzó szájjal azt posztolta: „Az RMDSZ Putyinra szavaz”, majd kritizálta az erdélyi párt magyarországi választásokkal kapcsolatos álláspontját.

Marosvásárhely korábbi román polgármestere: „Meg kell becsülni, amit Orbán Viktor tett”

Ellenben Dorin Florea, Marosvásárhely korábbi (nem a magyarbarátságáról híres) polgármestere támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. A politikus, aki két évtizeden át irányította a várost, óva intett a hirtelen váltástól a jelenlegi bizonytalan politikai környezetben.

Ne kövessétek el azt a hibát, hogy azt hiszitek, túl sokáig volt hatalmon és mást kerestek, különösen a jelenlegi helyzetben”

 – fogalmazott. 

Bár Florea hivatali ideje alatt a helyi közösségek közötti viszony nem volt mentes a súrlódásoktól, 

a politikus mostani üzenetében az államférfiúi tapasztalatot és a stabilitást helyezte előtérbe. A videóban felidézte, hogy még Maros megye prefektusaként ismerte meg Orbán Viktort, és már akkor elismerte politikai képességeit.

Kifejtette továbbá, hogy véleménye szerint 

„meg kell becsülni” azt a munkát, amit Orbán Viktor végzett Magyarországért „ezekben a viharos időkben”.

Florea szerint a jelenlegi magyar miniszterelnök olyan karakteres politikai irányvonalat képvisel, amelyre Európának a közeljövőben nagy szüksége lesz.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. április 12. 06:46
"az ország szerinte olyan alapvető problémákkal küzd, mint a szegénység, az infláció vagy a korrupció." attól, hogy Soros paneljait egy oláh mondja és nem egy ukrán, ugyanolyan nevetséges. A magyarországi elvtársaitok már annyiszor elmondták ezt, hogy semmit nem segít rajtuk ha ti is elmondjátok
hexahelicene
2026. április 12. 06:40
Na megvolt. Odatettem Viktoréknak az X-eket. Meg kell baszni a tiszások száját, és megállítani a brüsszelo-ukro terroristákat.
kipi137-2
2026. április 12. 06:27
Legalább 3x annyi román blogger, közéleti személy az Orbán melletti voksolásra biztat. A patrióta érzelem még a sovinizmust is felülírja.
Szolga
2026. április 12. 05:55
Indulok én is szavazni, állítsuk meg az őrületet!
Összesen 5 komment