iráni háború António Costa Donald Trump Irán Hormuzi-szoros Európai Unió Egyesült Államok

Az EU megint ki akarja oktatni Trumpot arról, hogy mit tehet és mit nem

2026. április 07. 18:46

Trump kemény ultimátumot adott Iránnak, Brüsszel „háborús bűnökről” panaszkodik.

Az Európai Unió vezetése élesen bírálta Donald Trump amerikai elnök fenyegetését, miszerint az Egyesült Államok iráni erőműveket és hidakat bombázna, ha Teherán nem oldja fel a Hormuzi-szoros blokádját – írja a Politico.

„Illegális és elfogadhatatlan”

António Costa, az Európai Tanács elnöke egyértelművé tette: az ilyen jellegű katonai lépések súlyos jogsértést jelentenének.

A civil infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények célba vétele illegális és elfogadhatatlan. Ez igaz az orosz–ukrán háborúra, és igaz mindenhol”

– fogalmazott.

Costa arra is figyelmeztetett, hogy egy esetleges eszkaláció elsődleges áldozatai nem a politikai vezetők, hanem az iráni civilek lennének.

Az iráni civil lakosság a rezsim fő áldozata. Egy kiszélesedő katonai kampány esetén is ők lennének a legnagyobb károk elszenvedői”

– tette hozzá, hangsúlyozva: szerinte a konfliktusnak kizárólag diplomáciai megoldása lehet.

„Az erőművek és a hidak napja”

A feszültséget tovább növelte, hogy Trump a Truth Social felületén nyílt fenyegetést fogalmazott meg.

A kedd az erőművek és a hidak napja lesz Iránban. Ilyet még nem láttak! Nyissátok meg a rohadt szorost, ti őrültek, különben pokolban fogtok élni, csak figyeljetek!”

– írta az amerikai elnök.

Brüsszel szócsöve szerint a kijelentés komoly aggodalmat keltett jogi szakértők körében is, akik szerint a civil infrastruktúra szándékos támadása sérti a nemzetközi jogot.

Diplomácia kontra katonai nyomás

A Fehér Ház ugyanakkor igyekezett tompítani a kijelentések élét: Karoline Leavitt szóvivő szerint az Egyesült Államok „mindig a jog keretein belül fog cselekedni”.

Közben az Európai Unió intenzív diplomáciai offenzívába kezdett. Costa az elmúlt napokban egyeztetett

  • az iráni,
  • az izraeli,
  • az emirátusi és
  • a pakisztáni vezetőkkel is,

hogy csökkentsék a feszültséget és teret nyissanak a tárgyalásoknak.

A háttérben komoly gazdasági tét húzódik:

a Hormuzi-szoros lezárása az egekbe lökte az energiaárakat, miközben Irán már díjfizetéshez kötné az áthaladást.

Egyes beszámolók szerint több hajó már jüanban fizetett a biztonságos átkelésért.

Az európai országok eközben egyre határozottabban ellenállnak az amerikai nyomásnak: több állam visszautasította, hogy bázisait egy Irán elleni támadás kiindulópontjaként használják.

A konfliktus így egyre inkább két irány közé szorul: katonai eszkaláció vagy diplomáciai rendezés – Brüsszel szerint az utóbbira lenne szükség.

***

Fotó: Ken Cedeno / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
counter-revolution
2026. április 07. 20:32
Mindenkinek jobb lesz, ha ez a zsidórabszolga terrorista féreg végre megdöglik, Netanjahuval együtt.
survivor
2026. április 07. 20:21
Ha Poloska ebbe a közegbe bekerül-- megtébolyodik.
survivor
2026. április 07. 20:19
Diplomaciai rendezes ? Mint Ukiban Minszk2 utan ? 90 milliard 900 milliárd...
lyon-v-2
2026. április 07. 20:05
" António Costa, az Európai Tanács elnöke egyértelművé tette: az ilyen jellegű katonai lépések súlyos jogsértést jelentenének. A civil infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények célba vétele illegális és elfogadhatatlan. Ez igaz az orosz–ukrán háborúra, és igaz mindenhol ” Szóval.... Mi van a mi vezetékeinkkel tisztel "kétszínű Köcsög" António Costa úr szerint ? Nevetséges ez az ember, egy kész röhej amint össze-vissza beszél. Szerintem egy húgyagy.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!