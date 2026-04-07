Az EU megint ki akarja oktatni Trumpot arról, hogy mit tehet és mit nem

Betelt a pohár Trumpnál: a földdel tehet egyenlővé egy teljes országot az amerikai elnök
Egyre durvább a helyzet a Közel-Keleten.
Trump kemény ultimátumot adott Iránnak, Brüsszel „háborús bűnökről” panaszkodik.
Az Európai Unió vezetése élesen bírálta Donald Trump amerikai elnök fenyegetését, miszerint az Egyesült Államok iráni erőműveket és hidakat bombázna, ha Teherán nem oldja fel a Hormuzi-szoros blokádját – írja a Politico.
António Costa, az Európai Tanács elnöke egyértelművé tette: az ilyen jellegű katonai lépések súlyos jogsértést jelentenének.
A civil infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények célba vétele illegális és elfogadhatatlan. Ez igaz az orosz–ukrán háborúra, és igaz mindenhol”
– fogalmazott.
Costa arra is figyelmeztetett, hogy egy esetleges eszkaláció elsődleges áldozatai nem a politikai vezetők, hanem az iráni civilek lennének.
Az iráni civil lakosság a rezsim fő áldozata. Egy kiszélesedő katonai kampány esetén is ők lennének a legnagyobb károk elszenvedői”
– tette hozzá, hangsúlyozva: szerinte a konfliktusnak kizárólag diplomáciai megoldása lehet.
A feszültséget tovább növelte, hogy Trump a Truth Social felületén nyílt fenyegetést fogalmazott meg.
A kedd az erőművek és a hidak napja lesz Iránban. Ilyet még nem láttak! Nyissátok meg a rohadt szorost, ti őrültek, különben pokolban fogtok élni, csak figyeljetek!”
– írta az amerikai elnök.
Brüsszel szócsöve szerint a kijelentés komoly aggodalmat keltett jogi szakértők körében is, akik szerint a civil infrastruktúra szándékos támadása sérti a nemzetközi jogot.
Az amerikai elnök ígérete szerint az USA kedd éjfélig Irán összes hídját és erőművét el tudja pusztítani.
A Fehér Ház ugyanakkor igyekezett tompítani a kijelentések élét: Karoline Leavitt szóvivő szerint az Egyesült Államok „mindig a jog keretein belül fog cselekedni”.
Közben az Európai Unió intenzív diplomáciai offenzívába kezdett. Costa az elmúlt napokban egyeztetett
hogy csökkentsék a feszültséget és teret nyissanak a tárgyalásoknak.
A háttérben komoly gazdasági tét húzódik:
a Hormuzi-szoros lezárása az egekbe lökte az energiaárakat, miközben Irán már díjfizetéshez kötné az áthaladást.
Egyes beszámolók szerint több hajó már jüanban fizetett a biztonságos átkelésért.
Az európai országok eközben egyre határozottabban ellenállnak az amerikai nyomásnak: több állam visszautasította, hogy bázisait egy Irán elleni támadás kiindulópontjaként használják.
A konfliktus így egyre inkább két irány közé szorul: katonai eszkaláció vagy diplomáciai rendezés – Brüsszel szerint az utóbbira lenne szükség.
Az amerikai elnök szerint a konfliktus lezárása már belátható közelségben van, miközben Teherán feltételekhez kötné a Hormuzi-szoros megnyitását.
Fotó: Ken Cedeno / AFP