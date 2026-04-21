Az elmúlt húsz évben a német kormányok hibát hibára halmoztak – állítja a német influenszer, aki örökre elköltözik az országból (VIDEÓ)

A közel kétmillió feliratkozóval rendelkező német humorista szerint csak annak éri meg Németországban élni, aki az államon élősködik.
Elhagyom Németországot, és soha nem költözöm vissza – jelentette be friss videójában a közel kétmillió YouTube-feliratkozóval rendelkező német humorista.
A közel negyven perces videóban részletesen elmondja, miért érzi úgy, hogy egykori hazája gyakorlatilag élhetetlenné vált, és miért nem vágyik vissza többé – esetleg csak turistaként. Elmondta, az elmúlt harminc évét Németországban töltötte, és ezalatt az idő alatt videóival sokaknak meghozta a kedvét, hogy az országba költözzenek, de állítása szerint „a helyzet mostanra sajnos megváltozott”.
Úgy látja, évről évre egyre rosszabb az élet Németországban, sőt az életminőség egy olyan szintre süllyedt, hogy már nem látja a jövőjét az országban.
„Az elmúlt húsz évben végignéztem, ahogy a német kormányok egymás után hozzák meg a rossz döntéseket”
– idézte fel, és hangsúlyozta, a megválasztott politikai vezetők intézkedései mindenki életére kihatnak. Szerinte a német politikát követni olyan, mintha az ember a „Hülyék paradicsoma” című film előzménytörténetét nézné.
Ezt követően pontról pontra felsorolta, miért látja úgy, hogy mára már Németország nem számít jó alternatívának, ha az ember otthont keres magának.
Az első probléma szerinte a gazdasággal van. „Az elmúlt egy év volt a legbrutálisabb” – jelentette ki, mivel az elmúlt egy évben rengeteg ember veszítette el a munkáját minden szektorban. Egy év alatt 101 ezerrel csökkent a munkahelyek száma az országban. Hangsúlyozta, ennek hátterében leginkább a kormány energiakérdéssel kapcsolatos döntései állnak. Hangsúlyozta, Németország mindig is az iparáról, a gyártásról volt híres, amihez rengeteg energiára van szükség, ám az elmúlt években náluk lett a legdrágább a villamos energia. Hozzátette, alapvetően nem tartja rossz kezdeményezésnek, hogy a német vezetés 100 százalékban megújuló energiára akart átállni, de ezt olyan ostoba módon próbálták megvalósítani, hogy a kezdeményezés eleve bukásra volt ítélve. Felhívta a figyelmet, hogy még a nagyobb vállalatok, mint a Volkswagen és a Bosch is hatalmas visszaesést és rengeteg elbocsátást produkáltak. Összefoglalva: munka szempontjából jelenleg nem érdemes Németországba költözni. Kiemelte, aki dolgozik és valamivel jobban keres az átlagnál, az sem jár jól, mert rengeteg adót kell fizetnie.
„Mindent összevetve, 10 órából 7-et az állam zsebére dolgozol” –
magyarázta a jobban keresők helyzetét, ami szerinte nevetséges. Hozzátette, vállalkozóként még ennél is nehezebb boldogulni. Elmondta: Németország manapság leginkább a lusta embereknek kedvez, ugyanis a világ egyik legjobb szociális ellátási rendszerével rendelkezik. Ha valaki minimálbérért dolgozik teljes munkaidőben, szinte alig keres többet, mint aki segélyekből él.
Kiemelte, az 500 eurós támogatás mellett az állam fizeti a segélyből élők lakhatását, sőt az egészségbiztosításukat is, ami egyébként 300 euróba kerülne.
Szerinte az egyetlen logikus döntés, ha valaki a németországi gazdasági rendszert választja, az, ha segélyeken él, és közben dolgozik a saját projektjein, vagy egész nap videójátékozik. Ezt az is mutatja, hogy a segélyből élők egynegyede úgy vélekedik: nem éri meg munkába állni Németországban. Ráadásul a munkanélküliek gyermekeinek is jár a segély, így a szülőknek pláne nem éri meg egyáltalán dolgozni.
Hozzátette, mielőtt azt gondolnánk, hogy csak kevesen élnek segélyből, és többnyire azok, akik nem tudnak dolgozni, saját tapasztalatából tudja mondani, hogy ennek az ellenkezője igaz. Az elmúlt nyolc évben Berlin Neukölln kerületében élt, ahol az emberek 25 százaléka segélyekből tartja fenn magát. Elmondta,
bár az országnak vannak olyan részei, ahol lenézik a segélyből élőket, Berlinben azok számítanak „hülyének”, akik még dolgoznak.
A másik probléma, amit most érzékel az országban, mióta gyermekei vannak, az az, hogy Németország nem egy gyerekbarát társadalom. Sőt, kifejezetten ellenséges a gyerekekkel. Bár az állam próbálkozik néhány támogatással, hogy előmozdítsa a gyermekvállalási kedvet, az emberek negatívan viszonyulnak a legkisebbekhez.
Beismerte: szomorú, de nem járt még olyan országban, ahol annyira ellenségesen viselkedtek volna a gyerekekkel, mint Németországban.
Hozzátette, a helyzet akkor sem javul, ha a gyerekek megnőnek, mert manapság már egyáltalán nem biztonságos lánygyermeket nevelni Németországban. Hangsúlyozta, hihetetlen, amit a nőknek el kell viselniük a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor a terrorfenyegetettség és a migránsok miatt senki sincs igazán biztonságban a német utcákon, bevásárlóközpontokban vagy szabadtéri eseményeken.
Szintén nehézséget jelent a lakhatás kérdése, ugyanis az ingatlanok már olyan drágák az országban, hogy a 35 év alattiak körében már senki nem mer álmodni sem arról, hogy egyszer saját lakása vagy háza lesz.
Mindezek ellenére az emberek évtizedek óta ugyanarra a két pártra szavaznak: a CDU-ra és az SPD-re. Szerinte ennek az egyik fő oka, hogy az emberek már megszokták ezt a helyzetet, és nem akarnak változást, különösen mivel a társadalom jórésze 60 év feletti, akik különösen ragaszkodnak a régi rendszerhez. Megjegyezte, szerinte Németországban már nincs is valódi demokrácia, hiszen az egyre népszerűbb AfD-vel egyik párt sem hajlandó szóba állni, és úgy tesznek, mintha nem is létezne. Sőt, megpróbálják betiltani. Hiába szereznek akár 20 százalékot a választáson, a szavazóik nem kapnak valós képviseletet, mert a többi párt nem hajlandó semmilyen ügyben tárgyalni vagy együtt szavazni az AfD-vel.
Szerinte szomorú, hogy Németországban a politikai baloldal nemcsak ellenséges, de erőszakos és agresszív a jobboldallal szemben.
Kritizálta továbbá a médiát és az állami propagandát, amely szerinte a koronavírus-járvány óta korlátozza a szólásszabadságot.
Összegezve úgy látja, Németország belekerült egy lefelé vezető spirálba, és még mindig nem látni, hol lesz a legalja. Hangsúlyozta, mindez azt eredményezi, hogy Németország a közeljövőben – de talán a távoli jövőben is – egy élhetetlen ország marad azok számára, akik dolgozni, fejlődni és érvényesülni szeretnének.
