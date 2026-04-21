Az elmúlt húsz évben a német kormányok hibát hibára halmoztak – állítja a német influenszer, aki örökre elköltözik az országból (VIDEÓ)

Ezt követően pontról pontra felsorolta, miért látja úgy, hogy mára már Németország nem számít jó alternatívának, ha az ember otthont keres magának.

Csak annak éri meg Németországban lakni, aki nem dolgozik

Az első probléma szerinte a gazdasággal van. „Az elmúlt egy év volt a legbrutálisabb” – jelentette ki, mivel az elmúlt egy évben rengeteg ember veszítette el a munkáját minden szektorban. Egy év alatt 101 ezerrel csökkent a munkahelyek száma az országban. Hangsúlyozta, ennek hátterében leginkább a kormány energiakérdéssel kapcsolatos döntései állnak. Hangsúlyozta, Németország mindig is az iparáról, a gyártásról volt híres, amihez rengeteg energiára van szükség, ám az elmúlt években náluk lett a legdrágább a villamos energia. Hozzátette, alapvetően nem tartja rossz kezdeményezésnek, hogy a német vezetés 100 százalékban megújuló energiára akart átállni, de ezt olyan ostoba módon próbálták megvalósítani, hogy a kezdeményezés eleve bukásra volt ítélve. Felhívta a figyelmet, hogy még a nagyobb vállalatok, mint a Volkswagen és a Bosch is hatalmas visszaesést és rengeteg elbocsátást produkáltak. Összefoglalva: munka szempontjából jelenleg nem érdemes Németországba költözni. Kiemelte, aki dolgozik és valamivel jobban keres az átlagnál, az sem jár jól, mert rengeteg adót kell fizetnie.

„Mindent összevetve, 10 órából 7-et az állam zsebére dolgozol” –

magyarázta a jobban keresők helyzetét, ami szerinte nevetséges. Hozzátette, vállalkozóként még ennél is nehezebb boldogulni. Elmondta: Németország manapság leginkább a lusta embereknek kedvez, ugyanis a világ egyik legjobb szociális ellátási rendszerével rendelkezik. Ha valaki minimálbérért dolgozik teljes munkaidőben, szinte alig keres többet, mint aki segélyekből él.