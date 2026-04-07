A magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt Orbán Viktor a JD Vance-szel tartott sajtótájékoztatón

Orbán Viktor: Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett! (VIDEÓ)
A Karmelita Kolostorban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök.
A miniszterelnök szerint Európa történelmi léptékű energiakrízis felé tart, de Magyarország a krízisben is számíthat az amerikai szövetségeseire.
Orbán Viktor miniszterelnök a JD Vance amerikai alelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: új korszak kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban.
A miniszterelnök Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári budapesti látogatásán elhangzott szavait idézve erősítette meg:
Trump elnök úr megválasztásával egy aranykor köszöntött be kapcsolatainkban.”
A kormányfő kiemelte, hogy az együttműködés látványos gazdasági eredményeket hozott:
„2025 a rekordok éve volt”, 2026-ban pedig 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom a két ország között.
Hozzátette, hogy amerikai vállalatok jelentős beruházásokat hajtanak végre Magyarországon, és a partnerség már stratégiai szintre emelkedett, többek között az űripar és a védelem területén is.
Orbán Viktor külön hangsúlyozta a szövetségi kapcsolat jelentőségét:
Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált.”
A miniszterelnök egyik legfontosabb figyelmeztetése az európai energiapiaci helyzetre vonatkozott:
Európa minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad. Drasztikus áremelkedéseket látunk, és ha nem lépünk időben, akkor energia-, olaj- és gázhiány alakulhat ki.”
Hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben felértékelődik a magyar–amerikai kapcsolatok szerepe:
Az amerikai magyar energetikai együttműködés nélkül nem tudnánk Magyarország energiabiztonságát garantálni, és a rezsicsökkentést sem lehetne megvédeni.”
Orbán Viktor az ukrajnai háborúról is határozott álláspontot fogalmazott meg:
Meg vagyunk győződve arról, hogy ha '22-ben Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború ki sem tört volna.”
Majd hozzátette:
Ha az európaiak még pontosabban Brüsszel nem akadályozná az elnök béketörekvéseit már régen béke lehetne Ukrajnában.”
A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország következetesen támogatja az amerikai békekezdeményezéseket, és a diplomáciai megoldást tartja az egyetlen járható útnak.
A kormányfő az április 12-ei parlamenti választás kapcsán is kendőzetlenül fogalmazott:
Magyarországon egy szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választási folyamatokba.”
Ezzel összefüggésben üdvözölte a liberális-globalista hálózat felszámolását célzó amerikai lépéseket:
Különösen nagyra értékeljük és üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntéseit, amelyekkel megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást más országok politikai folyamataiba.”
Orbán Viktor elmondta, hogy a találkozón stratégiai kérdéseket is áttekintettek:
Folyamatos közöttünk az eszmecsere és a kormányzati munkából fakadó tapasztalatok cseréje, különösen négy területen: a migráció, a genderideológia, a családpolitika és a globális biztonság terén.”
Kiemelte, hogy Magyarország ezekben a kérdésekben jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, különösen a közép-európai és balkáni térségben.
A tárgyalások eredményét összegezve a miniszterelnök hangsúlyozta:
Az együttműködésünk folytatása mindkét fél érdeke, és a stratégiai együttműködés a két ország között a jövőben folyamatos lesz.”
Orbán Viktor végül köszönetet mondott az amerikai alelnök látogatásáért, és megerősítette:
Magyarország továbbra is elkötelezett a szoros magyar–amerikai szövetség mellett.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP