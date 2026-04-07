energiaválság JD Vance J D Vance országgyűlési választás 2026 Magyarország orosz-ukrán háború Donald Trump Orbán Viktor Európai Unió Egyesült Államok

A magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt Orbán Viktor a JD Vance-szel tartott sajtótájékoztatón

2026. április 07. 17:10

A miniszterelnök szerint Európa történelmi léptékű energiakrízis felé tart, de Magyarország a krízisben is számíthat az amerikai szövetségeseire.

Orbán Viktor miniszterelnök a JD Vance amerikai alelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: új korszak kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban.

A miniszterelnök Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári budapesti látogatásán elhangzott szavait idézve erősítette meg:

Trump elnök úr megválasztásával egy aranykor köszöntött be kapcsolatainkban.”

A kormányfő kiemelte, hogy az együttműködés látványos gazdasági eredményeket hozott:

„2025 a rekordok éve volt”, 2026-ban pedig 50 százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom a két ország között.

Hozzátette, hogy amerikai vállalatok jelentős beruházásokat hajtanak végre Magyarországon, és a partnerség már stratégiai szintre emelkedett, többek között az űripar és a védelem területén is.

Orbán Viktor külön hangsúlyozta a szövetségi kapcsolat jelentőségét:

Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált.”

Energiaválság közeleg

A miniszterelnök egyik legfontosabb figyelmeztetése az európai energiapiaci helyzetre vonatkozott:

Európa minden idők legsúlyosabb energiaválsága felé halad. Drasztikus áremelkedéseket látunk, és ha nem lépünk időben, akkor energia-, olaj- és gázhiány alakulhat ki.”

Hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben felértékelődik a magyar–amerikai kapcsolatok szerepe:

Az amerikai magyar energetikai együttműködés nélkül nem tudnánk Magyarország energiabiztonságát garantálni, és a rezsicsökkentést sem lehetne megvédeni.”

Orbán Viktor az ukrajnai háborúról is határozott álláspontot fogalmazott meg:

Meg vagyunk győződve arról, hogy ha '22-ben Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború ki sem tört volna.”

Majd hozzátette:

Ha az európaiak még pontosabban Brüsszel nem akadályozná az elnök béketörekvéseit már régen béke lehetne Ukrajnában.”

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország következetesen támogatja az amerikai békekezdeményezéseket, és a diplomáciai megoldást tartja az egyetlen járható útnak.

Külföldi beavatkozás a választásokba

A kormányfő az április 12-ei parlamenti választás kapcsán is kendőzetlenül fogalmazott:

Magyarországon egy szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választási folyamatokba.”

Ezzel összefüggésben üdvözölte a liberális-globalista hálózat felszámolását célzó amerikai lépéseket:

Különösen nagyra értékeljük és üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntéseit, amelyekkel megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást más országok politikai folyamataiba.”

Orbán Viktor elmondta, hogy a találkozón stratégiai kérdéseket is áttekintettek:

Folyamatos közöttünk az eszmecsere és a kormányzati munkából fakadó tapasztalatok cseréje, különösen négy területen: a migráció, a genderideológia, a családpolitika és a globális biztonság terén.”

Kiemelte, hogy Magyarország ezekben a kérdésekben jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, különösen a közép-európai és balkáni térségben.

A tárgyalások eredményét összegezve a miniszterelnök hangsúlyozta:

Az együttműködésünk folytatása mindkét fél érdeke, és a stratégiai együttműködés a két ország között a jövőben folyamatos lesz.”

Orbán Viktor végül köszönetet mondott az amerikai alelnök látogatásáért, és megerősítette:

Magyarország továbbra is elkötelezett a szoros magyar–amerikai szövetség mellett.

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2026. április 07. 18:08
A drogos ma is kapott kóstolót abból, hogy mekkora senki.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!