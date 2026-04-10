A külhon kitart: sem Erdélyben, sem a Délvidéken nem látszik nyoma nagy Tisza-áradásnak

Szlovákiában két nagyobb próbálkozás is volt arra, hogy megvessék a lábukat. 2024 decemberében Ódor Lajos exminiszterelnökkel tartottak fórumot Észak-Komáromban, az eseményt azonban sikerült a magyarellenes Matica slovenská székházába szervezni, mérsékelt érdeklődés mellett. Brüsszelben pedig Orbán Viktor és Robert Fico szövetsége megtörésének leplezetlen céljával adtak hangot felháborodásuknak a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó szlovák törvények miatt. Utóbb az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának meghallgatásán a nagy pártcsaládok kigolyózták a felvidéki képviseletet, a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán pedig nem szólalt fel.

A nagyobb falat persze Erdély lett volna, hiszen több mint egymillió magyar él Romániában. A törekvéseket nem könnyítették meg a kisebb botrányok. A külföldi Tisza-szigetek müncheni találkozóján például Magyar Péter pártelnök erdélyi szövetségese, Gáspárik Attila volt színházigazgató Ungváry Krisztián ironikus megjegyzését idézte, miszerint „Trianonban megvalósult Magyarország régi álma: hogy egységes magyar állam legyen kisebbségek nélkül”. A párt vezetője pedig erdélyi országjárásán úgy fogalmazott, hogy Nagyvárad „román föld”. Az is nehezíti a Tisza erdélyi helyzetét, hogy az ottani magyarság a többi nemzetrészhez képest is kiemelten a kormánypártokban látja megmaradása biztosítékát az éppen puha, de mindig meglévő román asszimilációs törekvésekkel szemben.

„Nem látom, hogy alapvetően megváltozott volna a négy évvel ezelőtti pártpreferencia, attól függetlenül, hogy bejött egy új játékos a képbe”

– mondja lapunk megkeresésére Pászkán Zsolt politikaelemző. Ő minimálisra teszi a kormánypártoktól a Tiszához elvándorlók számát. Szerinte jó mutatója volt a helyzetnek az ellenzéki párt nagyváradi szereplése és a tiszás „ellen-Tusványost” övező szerény érdeklődés is. „Természetesen van olyan, akinek elege van a kormánypártokból, de a leghangosabbak jellemzően nem regisztráltak, gyakran az állampolgárságot sem vették fel, így csak a virtuális térben tudják növelni a kormányellenes hangerőt” – mondja. A közösségi médiában a kormányt Erdélyből bíráló posztok lájktengerei nem visznek tömegeket a szavazófülkébe. „Egyébként is azok bírálják a leghangosabban a kabinetet, akik balliberális budapesti kormányokkal találták meg a hangot, de ez csak egy kör” – teszi hozzá Pászkán.

Egyesek beszálltak a választási eredményt előre hiteltelenítő kórusba. A politikai elemző úgy fogalmaz, hogy 2022-ben „marosvásárhelyi partizánok levélégetéssel próbálták ezt eljátszani”, aminek kapcsán a román ügyészség azóta sem talált semmit.