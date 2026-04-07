Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
francia külügyminiszter tisza párt francia orbán viktor

A francia külügyminiszter elárulta: ez történik Ukrajnával, ha a Tisza nyeri a választást

2026. április 07. 17:19

Jean-Noël Barrot alternatív valósága szerint az ukrán erőknek sikerült megállítaniuk Vlagyimir Putyin hadseregét.

A közelgő magyarországi választások kimenetele az ukrajnai háború finanszírozására is hatással lehet – erről beszélt Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter az Index cikke szerint.

A politikus szerint az Európai Bizottság eltökélt abban, hogy Ukrajna megkapja a számára szükséges forrásokat, ugyanakkor a 90 milliárd eurós hitel folyósítása továbbra is politikai döntések függvénye. Mint fogalmazott: nem az a kérdés, hogy lesz-e pénz, hanem az, hogy mikor.

Barrot egyértelművé tette: a folyamat felgyorsulhat, ha Orbán Viktor vereséget szenved a vasárnapi választásokon. Ezzel gyakorlatilag kimondta, hogy Brüsszelben a magyar politikai helyzetet is kulcstényezőként kezelik az ukrajnai finanszírozás ügyében.

Szerinte a fronton jelenleg Európa biztonsága a tét

A francia külügyminiszter hangsúlyozta: Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, mivel – megfogalmazása szerint – a fronton jelenleg Európa biztonsága a tét. Úgy látja, az ukrán erőknek sikerült megállítaniuk Vlagyimir Putyin hadseregét, ami új helyzetet teremtett a háborúban.

A háttérben azonban komoly vita húzódik: Magyarország februárban megvétózta a szükséges költségvetési módosítást, így a hitel egyelőre nem rendelkezik teljes pénzügyi fedezettel. Emiatt a kifizetések csúszhatnak, és minden szem a magyar választásokra szegeződik.

Közben Volodimir Zelenszkij továbbra is optimista, és már áprilisban számít a támogatás egy részére, ám brüsszeli források szerint reálisan inkább később érkezhet meg az első kifizetés.

Fotó: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. április 07. 19:51
Azért ilyen optimista, mert az angol titkosszolgálat tájékoztatja ezt a francia majmot. Ő pedig el is akarja hinni. Nagyon.
Válasz erre
4
0
eljolesz
•••
2026. április 07. 19:48 Szerkesztve
Ez is olyan hülye, mint a német kollégája. Vagy csak ugyanaz a gazdája.
Válasz erre
4
0
akitiosz
2026. április 07. 19:31
Azt is elárulta, hogy ez történik Ukrajnával, ha Oroszország nyeri a háborút? Ukrajna a történelem tévedése.
Válasz erre
7
0
Treeoflife
2026. április 07. 19:30
"... 90 milliárd eurós hitel folyósítása továbbra is politikai döntések függvénye. Mint fogalmazott: nem az a kérdés, hogy lesz-e pénz, hanem az, hogy mikor." És az a "politikai döntés" fogja nyújtani a hitel forrását? Akkora pofával tudják nyomni a sódert, hogy el is hiszi az, aki most lépett le a falvédőről. Robespierre elküldte volna ezt is az utolsó útjára.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!