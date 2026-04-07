A francia külügyminiszter elárulta: ez történik Ukrajnával, ha a Tisza nyeri a választást

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
Jean-Noël Barrot alternatív valósága szerint az ukrán erőknek sikerült megállítaniuk Vlagyimir Putyin hadseregét.
A közelgő magyarországi választások kimenetele az ukrajnai háború finanszírozására is hatással lehet – erről beszélt Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter az Index cikke szerint.
A politikus szerint az Európai Bizottság eltökélt abban, hogy Ukrajna megkapja a számára szükséges forrásokat, ugyanakkor a 90 milliárd eurós hitel folyósítása továbbra is politikai döntések függvénye. Mint fogalmazott: nem az a kérdés, hogy lesz-e pénz, hanem az, hogy mikor.
Barrot egyértelművé tette: a folyamat felgyorsulhat, ha Orbán Viktor vereséget szenved a vasárnapi választásokon. Ezzel gyakorlatilag kimondta, hogy Brüsszelben a magyar politikai helyzetet is kulcstényezőként kezelik az ukrajnai finanszírozás ügyében.
A francia külügyminiszter hangsúlyozta: Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, mivel – megfogalmazása szerint – a fronton jelenleg Európa biztonsága a tét. Úgy látja, az ukrán erőknek sikerült megállítaniuk Vlagyimir Putyin hadseregét, ami új helyzetet teremtett a háborúban.
A háttérben azonban komoly vita húzódik: Magyarország februárban megvétózta a szükséges költségvetési módosítást, így a hitel egyelőre nem rendelkezik teljes pénzügyi fedezettel. Emiatt a kifizetések csúszhatnak, és minden szem a magyar választásokra szegeződik.
Közben Volodimir Zelenszkij továbbra is optimista, és már áprilisban számít a támogatás egy részére, ám brüsszeli források szerint reálisan inkább később érkezhet meg az első kifizetés.
