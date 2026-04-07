A francia külügyminiszter elárulta: ez történik Ukrajnával, ha a Tisza nyeri a választást

A közelgő magyarországi választások kimenetele az ukrajnai háború finanszírozására is hatással lehet – erről beszélt Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter az Index cikke szerint.

A politikus szerint az Európai Bizottság eltökélt abban, hogy Ukrajna megkapja a számára szükséges forrásokat, ugyanakkor a 90 milliárd eurós hitel folyósítása továbbra is politikai döntések függvénye. Mint fogalmazott: nem az a kérdés, hogy lesz-e pénz, hanem az, hogy mikor.