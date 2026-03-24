Az ukrán sajtó hangvétele az utóbbi időben feltűnően megváltozott. Míg korábban az ukránok kommunikációja hajlamos volt minden kisebb előrelépést is győzelemként bemutatni, addig ma már egyre inkább visszafogottabb, és a hangsúly a morális fölényre helyeződött át. A változás egyik legjobb példája a Kyiv Post véleménycikke, amely már nem konkrét katonai eredményekről beszél, hanem egy sokkal nehezebben megfogható kategóriát helyez előtérbe:

Megnyerjük ezt a háborút – nem erővel, hanem népünk morális tartásával és kreativitásával.

Ez a gondolat önmagában is beszédes. A hangsúly már nem a harctéri sikereken van, hanem azon, hogy az ukránok miként képesek erkölcsi példát mutatni. A győzelem így nem egy konkrét esemény, hanem egyfajta eszmei állapot lesz. A Kyiv Post írása azt is elismeri, hogy Ukrajna korábbi „morális előnye” mára „leértékelődött”. Ez a mondat különösen árulkodó, hiszen azt jelzi, hogy még az ukrán narratíva szerint sem működik már ugyanúgy az a kommunikációs keret, amelyre a kezdeti időszakban építettek.