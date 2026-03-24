Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Egyre látványosabb fordulat figyelhető meg az ukrán kommunikációban. Az ukrán sajtó már nem a kézzelfogható sikereket hangsúlyozza, hanem a morális győzelem gondolatát emeli középpontba, ami sokat elárul a jelenlegi helyzetről.
Az ukrán sajtó hangvétele az utóbbi időben feltűnően megváltozott. Míg korábban az ukránok kommunikációja hajlamos volt minden kisebb előrelépést is győzelemként bemutatni, addig ma már egyre inkább visszafogottabb, és a hangsúly a morális fölényre helyeződött át. A változás egyik legjobb példája a Kyiv Post véleménycikke, amely már nem konkrét katonai eredményekről beszél, hanem egy sokkal nehezebben megfogható kategóriát helyez előtérbe:
Megnyerjük ezt a háborút – nem erővel, hanem népünk morális tartásával és kreativitásával.
Ez a gondolat önmagában is beszédes. A hangsúly már nem a harctéri sikereken van, hanem azon, hogy az ukránok miként képesek erkölcsi példát mutatni. A győzelem így nem egy konkrét esemény, hanem egyfajta eszmei állapot lesz. A Kyiv Post írása azt is elismeri, hogy Ukrajna korábbi „morális előnye” mára „leértékelődött”. Ez a mondat különösen árulkodó, hiszen azt jelzi, hogy még az ukrán narratíva szerint sem működik már ugyanúgy az a kommunikációs keret, amelyre a kezdeti időszakban építettek.
A cikk ugyanakkor igyekszik új alapokra helyezni a győzelem fogalmát.
Azt sugallja, hogy az orosz–ukrán háború kimenetele végső soron meghatározza, milyen szerepet kapnak a jövő világrendjében az olyan értékek, mint a szabadság, a demokrácia vagy az emberi jogok. Vagyis a konkrét katonai realitás helyett egy globális, erkölcsi tét kerül a középpontba.
A Kyiv Post szövege egy másik fontos váltást is tükröz. A korábbi, gyors megoldásokról szóló elképzeléseket „naiv illúziónak” nevezi, és kifejezetten elutasítja azokat az elképzeléseket, amelyek egyszerű politikai megállapodásokkal zárnák le a konfliktust. Ez a hangnem élesen eltér attól a korábbi kommunikációtól, amely gyakran a közeli és egyértelmű győzelem képét sugallta. Most viszont már arról olvashatunk, hogy „nincsenek könnyű megoldások”, és a konfliktus hosszú távon határozza meg a világrendet.
A győzelem tehát fokozatosan egy olyan fogalommá alakul, amelyet nem lehet konkrét eredményekkel alátámasztani. Ha nincs kézzelfogható siker, akkor marad a morális dimenzió – az a tér, ahol a győzelem definíciója rugalmasabb.
A cikk még tovább megy, amikor azt állítja, hogy a világ „morális választás” előtt áll, és a geopolitika „a jó és rossz közötti döntéssé” vált. Ez a megközelítés szinte teljesen leválasztja a konfliktust a hagyományos értelemben vett katonai és politikai realitásokról.
Az ukrán narratíva új iránya nemcsak a győzelem újraértelmezéséről szól, hanem egyfajta stratégiai alkalmazkodásról is. A Kyiv Post szerint Ukrajnának a lehető legszélesebb szövetségi rendszert kell kiépítenie, amihez belső egységre, erős társadalmi kohézióra és folyamatos motivációra van szükség. Ezzel párhuzamosan azonban a hangsúly egyre inkább az identitásra és a kulturális vonzerőre helyeződik. A cikk azt sugallja, hogy a győzelem egyik lehetséges útja a nemzeti kultúra és hagyományok nemzetközi vonzerejének erősítése. Ez már nem katonai vagy geopolitikai érvelés, hanem egyfajta soft power-stratégia.
Az is figyelemre méltó, hogy a szöveg külön kitér arra, hogy az ukrán ellenállást sokan félreértelmezik, és nem a békéhez való viszony helyes megértésével közelítik meg. Ez azt jelzi, hogy az ukrán kommunikáció már nemcsak a győzelemről, hanem saját megítélésének védelméről is szól.
A Kyiv Post írása összességében egy olyan narratívaváltást mutat, amely nehezen függetleníthető a valós helyzettől.
Amikor a győzelem már nem jelenik meg konkrét eredmények formájában, akkor szükségszerűen felértékelődik a morális dimenzió.
Az ukránok kommunikációja így egyre inkább abba az irányba mozdul el, ahol a siker nem mérhető, hanem értelmezhető. Ez pedig lehetőséget ad arra, hogy a győzelem fogalma akkor is fenntartható maradjon, ha annak kézzelfogható bizonyítékai hiányoznak.
A kérdés már csak az, hogy ez a narratíva meddig tartható fenn.
Mert a morális győzelem kétségtelenül jól hangzik – csak éppen nehéz megmondani, mikor következik be.
