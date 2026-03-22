Szerzőink
rakéta Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Oroszország elleni szankciók

Új orosz szuperfegyver bukkant fel: bárhonnan jöhet a halálos csapás

2026. március 22. 16:04

Moszkva alaposan feladta a leckét Kijevnek.

Egyre súlyosabb fenyegetést jelent a légvédelmi rakétákból állítólag lassan kifogyó Ukrajna számára Oroszország legújabb fejlesztésű cirkálórakétája, az úgynevezett Izdeliye–30, amely már az első bevetésekor megmutatta a pusztító erejét. A fegyver március elején Harkivban egy lakóépületet rombolt le pillanatok alatt, 11 ember halálát okozva – áll a Kyiv Independent beszámolójában.

Hiba azt feltételezni, hogy a jövő kizárólag a drónoké”

– fogalmazott Vladiszlav Vlasziuk, az ukrán elnök szankciókért felelős biztosa, jelezve: Moszkva párhuzamosan fejleszti a hagyományos fegyverrendszereket is.

Olcsóbb, de pusztítóbb fegyver

Az új rakéta egyik legfontosabb sajátossága, hogy az elődjénél, a H–101-esnél nagyobb robbanófejet hordoz, viszont a gyártása olcsóbb lehet. A szakértők szerint ez tudatos orosz stratégia:

Oroszország régóta keresi a módját, hogy csökkentse a költségeket, miközben növeli a fegyverek pusztítóerejét”

– nyilatkozta Anatolij Hrapcsinszkij, egy ukrán hadiipari cég vezetője.

Az Izdeliye–30 akár

  • 800 kilogrammos robbanófejet is hordozhat,
  • hatótávolsága pedig eléri az 1500 kilométert.

Bár ez rövidebb, mint a H–101-es több mint 2500 kilométeres hatótávja, a szakértők szerint az oroszok eddig sem használták ki teljes mértékben a nagyobb hatótávot, viszont az új rendszer költséghatékonyabb lehet.

Bárhonnan lecsaphat a hirtelen halál

A legnagyobb változást azonban nem is a pusztítóerő, hanem az alkalmazás módja jelenti. Az új rakétát ugyanis nemcsak stratégiai bombázókról, hanem

taktikai harci repülőgépekről is indíthatják.

Ez alapjaiban változtatja meg a helyzetet: eddig a nagy bombázók mozgását viszonylag könnyű volt nyomon követni, így Ukrajna fel tudott készülni az ilyen típusú támadásokra. Most viszont a frontvonal közelében repülő vadászbombázók is képesek nagy hatótávolságú csapásokat mérni.

Oroszország bővíti azoknak a platformoknak a körét, amelyek képesek ilyen fegyvereket hordozni”

– mutatott rá Andrij Haruk hadtörténész. Hozzátette: ez jelentősen megnehezíti az ukrán légvédelem dolgát, mert a támadások sokkal kiszámíthatatlanabbá válnak.

Keleti gógyi, nyugati technológia

Különösen aggasztó, hogy az új típusú rakétában nyugati eredetű alkatrészeket is azonosítottak. Az ukrán fél szerint – a kínaiakon kívül -

  • amerikai,
  • svájci és
  • holland

komponensek is bekerültek a rendszerbe, ráadásul egyes elemek még 2023-ban készültek.

Ez sokadjára veti fel az Oroszország elleni szankciók hatékonyságának kérdését, hiszen úgy tűnik, Oroszország továbbra is hozzájut bizonyos kulcsfontosságú nyugati technológiákhoz,

hiába a szigorúnak szánt, a gyakorlatban ismét csődöt mondó tiltások sorozata.

Alkalmazkodó hadviselés

A fejlesztés jól illeszkedik abba a trendbe, amely szerint Moszkva folyamatosan alkalmazkodik a háborús körülményekhez. A stratégiai bombázóflottája ugyan részben elöregedett és sérülékeny, ráadásul a mélységi ukrán akciók – például a Pókháló hadművelet – komoly veszteségeket okoztak az orosz légierőnek, láthatóan folyamatosan igyekeznek ledolgozni ezt a hátrányt.

Ennek érdekében Oroszország egyre inkább a rugalmasabb, nehezebben észlelhető eszközökre, csapásmérő képességekre áll át.

Bár a szakértők szerint az új rakéta nem feltétlenül nehezebben lelőhető, mint más cirkálórakéták, az biztos, hogy az alkalmazás módja miatt az ukrán védelemnek sokkal nehezebb dolga lesz.

***

Fotó: X

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
•••
2026. március 22. 17:56 Szerkesztve
Elég szar ez a cikk. Ukránszopás megint. A KH-101 "Kodiak" manőverező robotrepülőgépet (köznapi nevén cirkáló rakéta) eddig se tudta lelőni az ukronáci légvédelem. Még a KH-101 "Kodiak" kistestvére, az Iskander-K is 90%-ban betalál. Most meg jön az Izdeliye-30, amit már nemcsak a TU-95MS tud kilőni, hanem fel lehet pakolni az 5+ generációs lopakodó SU-57M-re is. Összefoglalom, amit a fönti cikk nem tett meg, kurva nagy szarba lesznek az ukronácik, fogy a Patriot, jön az orosz tavaszi hadjárat...
alenka
2026. március 22. 17:31
Cionista Canadai Rém: mondd csak, ha Oroszország rakétákat küld a perzsáknak, az azt jelenti, hogy Hidzsab , esetleg csador lesz a mi ruházatunk? ... Emiatt lesz radikális iszlám állam Magyarország???... Fanatikus Epstein - Koalíció - szopó vagy!...orokkuruc- 2 tökéletesen gondolkodik!
orokkuruc-2
2026. március 22. 16:56
Iránnak is jusson az nagy Orosz pukkantókból, még reklámérték is nagy lenne!
canadian-deplorable
2026. március 22. 16:39
Na jó, de erre nem az a logikus amerikai válasz, hogy az ukránoknak Tomahawk-okat adnak? Csak kérdem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!