Új orosz szuperfegyver bukkant fel: bárhonnan jöhet a halálos csapás

Veszélyes fordulat: katonai repülőgépek jelentek meg a térképen, a Közel-Keletről szállíthatnak fegyvereket Ukrajnába
Zelenszkij mindennél értékesebb harci eszközöket kaphat az Öböl-menti államoktól.
Moszkva alaposan feladta a leckét Kijevnek.
Egyre súlyosabb fenyegetést jelent a légvédelmi rakétákból állítólag lassan kifogyó Ukrajna számára Oroszország legújabb fejlesztésű cirkálórakétája, az úgynevezett Izdeliye–30, amely már az első bevetésekor megmutatta a pusztító erejét. A fegyver március elején Harkivban egy lakóépületet rombolt le pillanatok alatt, 11 ember halálát okozva – áll a Kyiv Independent beszámolójában.
Hiba azt feltételezni, hogy a jövő kizárólag a drónoké”
– fogalmazott Vladiszlav Vlasziuk, az ukrán elnök szankciókért felelős biztosa, jelezve: Moszkva párhuzamosan fejleszti a hagyományos fegyverrendszereket is.
Az új rakéta egyik legfontosabb sajátossága, hogy az elődjénél, a H–101-esnél nagyobb robbanófejet hordoz, viszont a gyártása olcsóbb lehet. A szakértők szerint ez tudatos orosz stratégia:
Oroszország régóta keresi a módját, hogy csökkentse a költségeket, miközben növeli a fegyverek pusztítóerejét”
– nyilatkozta Anatolij Hrapcsinszkij, egy ukrán hadiipari cég vezetője.
Az Izdeliye–30 akár
Bár ez rövidebb, mint a H–101-es több mint 2500 kilométeres hatótávja, a szakértők szerint az oroszok eddig sem használták ki teljes mértékben a nagyobb hatótávot, viszont az új rendszer költséghatékonyabb lehet.
A legnagyobb változást azonban nem is a pusztítóerő, hanem az alkalmazás módja jelenti. Az új rakétát ugyanis nemcsak stratégiai bombázókról, hanem
taktikai harci repülőgépekről is indíthatják.
Ez alapjaiban változtatja meg a helyzetet: eddig a nagy bombázók mozgását viszonylag könnyű volt nyomon követni, így Ukrajna fel tudott készülni az ilyen típusú támadásokra. Most viszont a frontvonal közelében repülő vadászbombázók is képesek nagy hatótávolságú csapásokat mérni.
Oroszország bővíti azoknak a platformoknak a körét, amelyek képesek ilyen fegyvereket hordozni”
– mutatott rá Andrij Haruk hadtörténész. Hozzátette: ez jelentősen megnehezíti az ukrán légvédelem dolgát, mert a támadások sokkal kiszámíthatatlanabbá válnak.
Különösen aggasztó, hogy az új típusú rakétában nyugati eredetű alkatrészeket is azonosítottak. Az ukrán fél szerint – a kínaiakon kívül -
komponensek is bekerültek a rendszerbe, ráadásul egyes elemek még 2023-ban készültek.
Ez sokadjára veti fel az Oroszország elleni szankciók hatékonyságának kérdését, hiszen úgy tűnik, Oroszország továbbra is hozzájut bizonyos kulcsfontosságú nyugati technológiákhoz,
hiába a szigorúnak szánt, a gyakorlatban ismét csődöt mondó tiltások sorozata.
A fejlesztés jól illeszkedik abba a trendbe, amely szerint Moszkva folyamatosan alkalmazkodik a háborús körülményekhez. A stratégiai bombázóflottája ugyan részben elöregedett és sérülékeny, ráadásul a mélységi ukrán akciók – például a Pókháló hadművelet – komoly veszteségeket okoztak az orosz légierőnek, láthatóan folyamatosan igyekeznek ledolgozni ezt a hátrányt.
Ennek érdekében Oroszország egyre inkább a rugalmasabb, nehezebben észlelhető eszközökre, csapásmérő képességekre áll át.
Bár a szakértők szerint az új rakéta nem feltétlenül nehezebben lelőhető, mint más cirkálórakéták, az biztos, hogy az alkalmazás módja miatt az ukrán védelemnek sokkal nehezebb dolga lesz.
Fotó: X