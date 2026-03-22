Új orosz szuperfegyver bukkant fel: bárhonnan jöhet a halálos csapás

Egyre súlyosabb fenyegetést jelent a légvédelmi rakétákból állítólag lassan kifogyó Ukrajna számára Oroszország legújabb fejlesztésű cirkálórakétája, az úgynevezett Izdeliye–30, amely már az első bevetésekor megmutatta a pusztító erejét. A fegyver március elején Harkivban egy lakóépületet rombolt le pillanatok alatt, 11 ember halálát okozva – áll a Kyiv Independent beszámolójában.

Hiba azt feltételezni, hogy a jövő kizárólag a drónoké”

– fogalmazott Vladiszlav Vlasziuk, az ukrán elnök szankciókért felelős biztosa, jelezve: Moszkva párhuzamosan fejleszti a hagyományos fegyverrendszereket is.