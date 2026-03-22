Trumpot támadja a New York Times: szerintük félrevezeti Amerikát az iráni háború kapcsán

Komoly figyelmeztetést kapott Európa: ne higgyük, hogy Irán messze van, és a keze nem ér el idáig
Már nem csak regionális a fenyegetés.
A lap szerint az elnök nem mond igazat, de a vita ennél jóval többről szól.
Éles hangvételű véleménycikkben támadta Donald Trump politikáját a New York Times, azt állítva: az elnök „hamis állítások sorát” teszi az Irán elleni háborúval kapcsolatban.
A lap szerint Trump következetesen azt kommunikálja, hogy a konfliktus jól halad az Egyesült Államok szempontjából, miközben Irán továbbra is képes csapásokat mérni a térségben, sőt már azon jócskán túl is próbálkozik. A cikk azt is kifogásolja, hogy az amerikai elnök korábban azt állította, az Egyesült Államok „teljes mértékben megsemmisítette” Irán katonai képességeit.
A New York Times úgy véli:
hazudni a háborúról különösen káros”, mert aláássa a döntéshozatalt, és torz képet ad a valós helyzetről.
A cikk több konkrét példát is felsorol. Trump szerint Irán tárgyalni akar, miközben erre nincs egyértelmű jel. Azt is állította, hogy az amerikai hadsereg gyakorlatilag korlátlan fegyverkészlettel rendelkezik, ezzel szemben a Pentagon más régiókból kénytelen átcsoportosítani eszközöket.
Különösen súlyos kritikát kapott egy márciusi eset is, amikor egy iráni városban történt, civileket – köztük gyerekeket – érintő támadás kapcsán az elnök Iránra hárította a felelősséget. Később az amerikai hadsereg vizsgálata arra jutott, hogy valószínűleg amerikai rakéta találta el a célpontot.
A lap szerint a probléma túlmutat a napi politikán: a háborús kommunikáció torzítása hosszú távon is rombolhatja a bizalmat. A szerzők párhuzamot vonnak a vietnámi és az iraki háborúval, ahol szerintük a félrevezető narratívák súlyos következményekhez vezettek.
Ugyanakkor a cikk maga is elismeri:
A vita tehát nem pusztán arról szól, hogy mi történik a fronton, hanem arról is, ki mondja meg, mi számít valóságnak egy háború idején.
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP