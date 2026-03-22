Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
03. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
iráni háború The New York Times Donald Trump Irán Egyesült Államok

Trumpot támadja a New York Times: szerintük félrevezeti Amerikát az iráni háború kapcsán

2026. március 22. 18:50

A lap szerint az elnök nem mond igazat, de a vita ennél jóval többről szól.

Éles hangvételű véleménycikkben támadta Donald Trump politikáját a New York Times, azt állítva: az elnök „hamis állítások sorát” teszi az Irán elleni háborúval kapcsolatban.

A lap szerint Trump következetesen azt kommunikálja, hogy a konfliktus jól halad az Egyesült Államok szempontjából, miközben Irán továbbra is képes csapásokat mérni a térségben, sőt már azon jócskán túl is próbálkozik. A cikk azt is kifogásolja, hogy az amerikai elnök korábban azt állította, az Egyesült Államok „teljes mértékben megsemmisítette” Irán katonai képességeit.

A New York Times úgy véli:

hazudni a háborúról különösen káros”, mert aláássa a döntéshozatalt, és torz képet ad a valós helyzetről.

A cikk több konkrét példát is felsorol. Trump szerint Irán tárgyalni akar, miközben erre nincs egyértelmű jel. Azt is állította, hogy az amerikai hadsereg gyakorlatilag korlátlan fegyverkészlettel rendelkezik, ezzel szemben a Pentagon más régiókból kénytelen átcsoportosítani eszközöket.

Különösen súlyos kritikát kapott egy márciusi eset is, amikor egy iráni városban történt, civileket – köztük gyerekeket – érintő támadás kapcsán az elnök Iránra hárította a felelősséget. Később az amerikai hadsereg vizsgálata arra jutott, hogy valószínűleg amerikai rakéta találta el a célpontot.

A lap szerint a probléma túlmutat a napi politikán: a háborús kommunikáció torzítása hosszú távon is rombolhatja a bizalmat. A szerzők párhuzamot vonnak a vietnámi és az iraki háborúval, ahol szerintük a félrevezető narratívák súlyos következményekhez vezettek.

Ugyanakkor a cikk maga is elismeri:

  • Irán „valós fenyegetést jelent” a régióra és a világra nézve,
  • így akár indokolható is lehet a fellépés Teheránnal szemben, csak szerintük ezt „tényekre alapozva” kellene megtenni.

A vita tehát nem pusztán arról szól, hogy mi történik a fronton, hanem arról is, ki mondja meg, mi számít valóságnak egy háború idején.

***

Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kétes
2026. március 22. 20:16
A feketeöves hazudozó NYT ne tudná, hogy soha nem hazudnak annyit, mint választások előtt, háború alatt és vadászat után. (Állítólag Bismarck mondta.)
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
•••
2026. március 22. 19:32 Szerkesztve
Donáld egyetlen szavát is nehéz elhinni. Amúgy bármilyen háborúban összevissza hazudnak a kompetens személyek. Csak az lehet a kérdés, hogy mekkorát.
Válasz erre
0
0
szantofer
2026. március 22. 19:22
"hazudni a háborúról különösen káros”, mert aláássa a döntéshozatalt, és torz képet ad a valós helyzetről." " a háborús kommunikáció torzítása hosszú távon is rombolhatja a bizalmat" Csak óvatosan az ilyen szövegekkel kedves mandi szerkesztők, mert még félreértik a NERtársak!
Válasz erre
2
3
akitiosz
2026. március 22. 19:06
Azt, hogy egy ország ellen indokolható-e a fellépés nem az Amerikai Egyesült Államok hatásköre eldönteni, hanem az ENSZ-é a nemzetközi jog szerint. Amit az Amerikai Egyesült Államok művel az mindenképpen agresszió, háborús bűn.
Válasz erre
5
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!