Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
elbit systems lpp holding gyújtogatásos támadás letartóztatás Izrael csehország terrortámadás

Sokkoló részletek: olyasmi került nyilvánosságra a csehországi terroristákról, amire senki se számított

2026. március 24. 15:36

Három gyanúsítottat vettek őrizetbe a hatóságok a csehországi gyújtogatásos támadás ügyében.

2026. március 24. 15:36
null

Három gyanúsítottat vettek őrizetbe a hatóságok a LPP Holding pardubicei üzemcsarnokában történt gyújtogatásos támadás ügyében, amelyet terrorcselekményként is kezelnek – írta meg a Novinky.

Az egyik feltételezett elkövetőt Szlovákiában fogták el, míg két társát Csehország területén tartóztatták le. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát
Tovább a cikkhezchevron

A gyanúsítottak között cseh és amerikai állampolgárok is vannak, és akár 12–20 év szabadságvesztésre, sőt kivételesen súlyos büntetésre is számíthatnak.

A nyomozás továbbra is folyamatban van, és a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében további elkövetők után kutat. Sajtóértesülések szerint akár hét személy is érintett lehet az ügyben.

A péntek hajnali tűz teljesen elpusztította a gyártócsarnokot, és súlyosan megrongálta a szomszédos irodaépületet is. Az LPP Holding fegyveripari vállalat közlése szerint a kár több százmillió koronára tehető, és az egyik épület bontása is szükségessé válhat.

Ezt is ajánljuk a témában

A támadásért röviddel az eset után jelentkezett a The Earthquake Faction nevű csoport, amely később fenyegető levelet is közzétett. Ebben azt állították, hogy belső dokumentumokat szereztek meg a cégtől, és azokat nyilvánosságra hozzák, ha április 20-ig nem szüntetik meg az együttműködést az Elbit Systems izraeli vállalattal.

A hatóságok több lehetséges forgatókönyvet is vizsgálnak. 

Nem zárják ki, hogy a támadás mögött aktivista csoport áll, de azt sem, hogy a The Earthquake Faction csupán fedőszervezet, és valójában más szereplők – akár külföldi titkosszolgálatok – húzódnak meg a háttérben.

 A nyomozást a NCTEKK speciális terrorelhárító egység vezeti.

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gacsat
2026. március 24. 18:00
Magyarul semmi sem derült ki.
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2026. március 24. 16:57
Egyes honlapok (cseh és angol nyelvű) biztosítási csalásról írnak.
Válasz erre
0
0
tgely
2026. március 24. 15:45
Én már órák óta számítottam a szándékot, de nem lett meg az eredménye. Szerencsére a véleményem nem sokat számít.
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. március 24. 15:39
még egy bőr derék
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!