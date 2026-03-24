Sokkoló részletek: olyasmi került nyilvánosságra a csehországi terroristákról, amire senki se számított

Palesztinpárti terrortámadás Prágában egy izraeli kötődésű cég ellen
A gyújtogatás Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye, amivel a közel-keleti konfliktus már Magyarország szomszédját is elérte.
Három gyanúsítottat vettek őrizetbe a hatóságok a LPP Holding pardubicei üzemcsarnokában történt gyújtogatásos támadás ügyében, amelyet terrorcselekményként is kezelnek – írta meg a Novinky.
Az egyik feltételezett elkövetőt Szlovákiában fogták el, míg két társát Csehország területén tartóztatták le.
A gyanúsítottak között cseh és amerikai állampolgárok is vannak, és akár 12–20 év szabadságvesztésre, sőt kivételesen súlyos büntetésre is számíthatnak.
A nyomozás továbbra is folyamatban van, és a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében további elkövetők után kutat. Sajtóértesülések szerint akár hét személy is érintett lehet az ügyben.
A péntek hajnali tűz teljesen elpusztította a gyártócsarnokot, és súlyosan megrongálta a szomszédos irodaépületet is. Az LPP Holding fegyveripari vállalat közlése szerint a kár több százmillió koronára tehető, és az egyik épület bontása is szükségessé válhat.
A támadásért röviddel az eset után jelentkezett a The Earthquake Faction nevű csoport, amely később fenyegető levelet is közzétett. Ebben azt állították, hogy belső dokumentumokat szereztek meg a cégtől, és azokat nyilvánosságra hozzák, ha április 20-ig nem szüntetik meg az együttműködést az Elbit Systems izraeli vállalattal.
A hatóságok több lehetséges forgatókönyvet is vizsgálnak.
Nem zárják ki, hogy a támadás mögött aktivista csoport áll, de azt sem, hogy a The Earthquake Faction csupán fedőszervezet, és valójában más szereplők – akár külföldi titkosszolgálatok – húzódnak meg a háttérben.
A nyomozást a NCTEKK speciális terrorelhárító egység vezeti.
Nyitókép: Michal Cizek / AFP