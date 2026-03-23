Rendkívül buta a nyugati politikusok háborúpárti retorikája – holland véleményvezér a Mandinernek

Victorian viszont angol nyelvű tartalmaival nemzetközi közönséget céloz, így e tekintetben mindegy, hogy éppen Magyarországon vagy Hollandiában van a bázisa.

Így kezdődött: egy konzervatív fiatal története Nyugat-Európában – A Code Victorian

Mathias Victorian a Rotterdami Erasmus Egyetemen tanult közgazdaságtant, és ez volt az az időszak, amikor elkezdett a konzervatív értékek felé fordulni. Elmondása szerint Rotterdam már akkor egy rendkívül multikulturális város volt, és ott szembesült először a tömeges bevándorlás számos negatív hatásával.

Azt tapasztalta, hogy sok másod- vagy harmadgenerációs bevándorló sem beszéli jól a holland nyelvet, és kulturálisan nem azonosult a holland identitással. Elmondta: lány barátai féltek egyedül közlekedni éjszaka, mert gyakran érte őket zaklatás, többnyire bevándorló hátterű férfiak részéről. Ezek a tapasztalatok vezettek oda, hogy Victorian nyíltan migrációellenes lett, támogatja a remigrációt, és küzd az európai konzervatív értékek visszaállításáért. Úgy fogalmazott:

