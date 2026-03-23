Rendkívül buta a nyugati politikusok háborúpárti retorikája – holland véleményvezér a Mandinernek

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
A népszerű holland influenszer, Mathias Victorian áprilisban egész vállalkozását Budapestre költözteti, mert hazájával szemben itt nem lehetetlenítik el a konzervatív vállalkozások működését.
Mathias Victorian, holland konzervatív influenszer, a Code Victorian megálmodója és létrehozója a közösségi médiában igyekszik bemutatni az európai kultúra, a konzervatív építészet, a klasszikus zene és a hagyományos öltözködés értékeit. A konzervatív véleményvezér, aki egy év alatt közel 350 ezer követőt gyűjtött Instagramon, több alkalommal járt Magyarországon is, ahol előszeretettel mutatja be az ország történelmi épületeit és az Európa-szerte híres közbiztonságot. Lapunknak elárulta, hogy hamarosan Budapestre költözik az MCC vendégkutatójaként, és ezzel egy időben vállalkozását, a Code Victoriant is Magyarországra költözteti.
„Ez hatalmas előrelépés lesz, hogy egy olyan országban tudok foglalkozni ezzel a projekttel, ahol nem ellenségesek a konzervatív és patrióta nézetekkel”
– vallotta be, és megjegyezte: Nyugat-Európában, például hazájában, Hollandiában ezek a nézetek erős támadásnak vannak kitéve, ami a munkáját is megnehezíti.
Victorian viszont angol nyelvű tartalmaival nemzetközi közönséget céloz, így e tekintetben mindegy, hogy éppen Magyarországon vagy Hollandiában van a bázisa.
Mathias Victorian a Rotterdami Erasmus Egyetemen tanult közgazdaságtant, és ez volt az az időszak, amikor elkezdett a konzervatív értékek felé fordulni. Elmondása szerint Rotterdam már akkor egy rendkívül multikulturális város volt, és ott szembesült először a tömeges bevándorlás számos negatív hatásával.
Azt tapasztalta, hogy sok másod- vagy harmadgenerációs bevándorló sem beszéli jól a holland nyelvet, és kulturálisan nem azonosult a holland identitással. Elmondta: lány barátai féltek egyedül közlekedni éjszaka, mert gyakran érte őket zaklatás, többnyire bevándorló hátterű férfiak részéről. Ezek a tapasztalatok vezettek oda, hogy Victorian nyíltan migrációellenes lett, támogatja a remigrációt, és küzd az európai konzervatív értékek visszaállításáért. Úgy fogalmazott:
„Európa most ért el egy válaszúthoz. Vagy visszatér keresztény, konzervatív értékeihez, vagy visszafordíthatatlan katasztrófát okoz az illegális migráció.”
A holland véleményvezér egyfajta pán-európai szemléletet képvisel, vagyis szerinte az unió tagállamainak közösen kell reagálniuk és megoldást találniuk a kontinenst érintő kihívásokra.
„Ha meg akarjuk oldani a bevándorlás problémáját, és megfelelő remigrációs politikát akarunk kialakítani, azt európai szinten kell megtenni” – vélekedett, és hangsúlyozta: Schengen miatt az európai országok bevándorláspolitikája összekapcsolódik, mivel a határok nagyrészt nyitottak.
„Ha csak Hollandiára koncentrálnánk, akkor a szomszédaink – a belgák, a németek, a franciák vagy a spanyolok – politikája továbbra is hatással lenne ránk” – hangsúlyozta. Elmondta: ő ezeket a nemzeteket testvérnépeknek tekinti, akiknek közösen kell megvédeniük Európa kulturális örökségét.
Ugyanakkor szerinte az együttműködés nem jelentheti azt, hogy egy szupranacionális elit irányítja Európát, ahogy most az unió működik.
„Nagy híve vagyok a nemzetállamok szuverenitásának, és ellenzem a szupranacionális európai intézményeket”
– hangoztatta. Szerinte az országokat érintő fontos döntéseknek nem Brüsszelben kellene megszületniük, hanem a nemzetállamoknak kellene együttműködniük egymással bizonyos kérdésekben. Hozzátette: jelenleg a legfontosabb, egész Európát érintő kérdések, amelyekben mindenképp együtt kell működni, a bevándorlás, a demográfiai változások és az európai kulturális identitás gyengülése.
Victorian szerint szintén együttműködésre van szükség az ukrajnai háború esetében. Hangsúlyozta: bár nincs a tarsolyában egy kész megoldás a háború lezárására, szerinte mindenképp a mihamarabbi békekötés az egyetlen járható út. Megjegyezte: szerinte a konfliktus legszomorúbb aspektusa, hogy a két világháború után újra ott tartunk, hogy keresztény, európai népek fordulnak egymás ellen.
„Nagyon szomorú, hogy ismét fehér, keresztény európaiak háborúznak egymással.”
Szerinte Európa népeinek nem egymással kellene harcolniuk, hanem közösen kellene megvédeniük a civilizációjukat.
„Európai emberekként nem egymás ellen kellene harcolnunk, hiszen közös kulturális történelmünk van.”
Victorian elképzelhetőnek tartja, hogy a béke érdekében akár Ukrajna, akár Oroszország területi engedményeket tegyen, de hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy a két fél tárgyaljon egymással, és megszülessen a béke.
„Mindent meg kell tennünk azért, hogy Ukrajna és Oroszország leüljenek egy asztalhoz”
– hangoztatta.
Ezzel kapcsolatban kritikával illette a nyugati politikai vezetők retorikáját, akik egyértelműen a háború folytatásáért kampányolnak.
„Szerintem rendkívül buta az összes háborús narratíva a nyugati politikusok részéről, akik azt hangoztatják, hogy még több fegyvert kell küldeni Ukrajnának”
– véleményezte, és hozzátette: szerinte ezzel csak eszkalálják a konfliktust.
Magyarország álláspontját ezzel szemben ésszerűnek és jótékonynak tartja. Kifejtette: támogatja azt a hozzáállást, amely a béketárgyalásokat sürgeti, és nem akar közvetlen katonai részvételt.
„Mondjunk nemet a háborúra, és támogassuk a békét. Ezt a hozzáállást én is támogatni tudom” – mondta. Szerinte az lenne a legrosszabb forgatókönyv, ha Európa közvetlenül belépne a háborúba.
Az interjú végén ismét visszavezette a témát a migráció kérdésére, amelyben szerinte beigazolódott, hogy Magyarország a többi európai állammal szemben előrelátó volt.
„Elég csak összehasonlítani Budapestet Amszterdammal, Brüsszellel, Párizzsal vagy Londonnal, és mindenki le tudja vonni magának a következtetéseket” – jegyezte meg, és hozzátette: Magyarországnak már több dologban is beigazolódott, hogy igaza volt, és Brüsszelben jobban tennék, ha hallgatnának a magyarokra.
