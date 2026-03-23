Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború nyugat európa mathias victorian code victorian magyarország orosz-ukrán háború hollandia

Rendkívül buta a nyugati politikusok háborúpárti retorikája – holland véleményvezér a Mandinernek

2026. március 23. 11:26

A népszerű holland influenszer, Mathias Victorian áprilisban egész vállalkozását Budapestre költözteti, mert hazájával szemben itt nem lehetetlenítik el a konzervatív vállalkozások működését.

Ungvári Ildikó

Mathias Victorian, holland konzervatív influenszer, a Code Victorian megálmodója és létrehozója a közösségi médiában igyekszik bemutatni az európai kultúra, a konzervatív építészet, a klasszikus zene és a hagyományos öltözködés értékeit. A konzervatív véleményvezér, aki egy év alatt közel 350 ezer követőt gyűjtött Instagramon, több alkalommal járt Magyarországon is, ahol előszeretettel mutatja be az ország történelmi épületeit és az Európa-szerte híres közbiztonságot. Lapunknak elárulta, hogy hamarosan Budapestre költözik az MCC vendégkutatójaként, és ezzel egy időben vállalkozását, a Code Victoriant is Magyarországra költözteti.

Mathias Victorian több bejegyzésében is Magyarország építészeti örökségét mutatja be. Legutóbb a Magyar Állami Operaházba látogatott el
Fotó: Code Victorian/Facebook


 

„Ez hatalmas előrelépés lesz, hogy egy olyan országban tudok foglalkozni ezzel a projekttel, ahol nem ellenségesek a konzervatív és patrióta nézetekkel”

 – vallotta be, és megjegyezte: Nyugat-Európában, például hazájában, Hollandiában ezek a nézetek erős támadásnak vannak kitéve, ami a munkáját is megnehezíti.

Victorian viszont angol nyelvű tartalmaival nemzetközi közönséget céloz, így e tekintetben mindegy, hogy éppen Magyarországon vagy Hollandiában van a bázisa.

Így kezdődött: egy konzervatív fiatal története Nyugat-Európában – A Code Victorian

Mathias Victorian a Rotterdami Erasmus Egyetemen tanult közgazdaságtant, és ez volt az az időszak, amikor elkezdett a konzervatív értékek felé fordulni. Elmondása szerint Rotterdam már akkor egy rendkívül multikulturális város volt, és ott szembesült először a tömeges bevándorlás számos negatív hatásával.

Azt tapasztalta, hogy sok másod- vagy harmadgenerációs bevándorló sem beszéli jól a holland nyelvet, és kulturálisan nem azonosult a holland identitással. Elmondta: lány barátai féltek egyedül közlekedni éjszaka, mert gyakran érte őket zaklatás, többnyire bevándorló hátterű férfiak részéről. Ezek a tapasztalatok vezettek oda, hogy Victorian nyíltan migrációellenes lett, támogatja a remigrációt, és küzd az európai konzervatív értékek visszaállításáért. Úgy fogalmazott:
 

„Európa most ért el egy válaszúthoz. Vagy visszatér keresztény, konzervatív értékeihez, vagy visszafordíthatatlan katasztrófát okoz az illegális migráció.”

A holland véleményvezér egyfajta pán-európai szemléletet képvisel, vagyis szerinte az unió tagállamainak közösen kell reagálniuk és megoldást találniuk a kontinenst érintő kihívásokra.

„Ha meg akarjuk oldani a bevándorlás problémáját, és megfelelő remigrációs politikát akarunk kialakítani, azt európai szinten kell megtenni” – vélekedett, és hangsúlyozta: Schengen miatt az európai országok bevándorláspolitikája összekapcsolódik, mivel a határok nagyrészt nyitottak.

„Ha csak Hollandiára koncentrálnánk, akkor a szomszédaink – a belgák, a németek, a franciák vagy a spanyolok – politikája továbbra is hatással lenne ránk” – hangsúlyozta. Elmondta: ő ezeket a nemzeteket testvérnépeknek tekinti, akiknek közösen kell megvédeniük Európa kulturális örökségét.

Ugyanakkor szerinte az együttműködés nem jelentheti azt, hogy egy szupranacionális elit irányítja Európát, ahogy most az unió működik.

„Nagy híve vagyok a nemzetállamok szuverenitásának, és ellenzem a szupranacionális európai intézményeket” 

– hangoztatta. Szerinte az országokat érintő fontos döntéseknek nem Brüsszelben kellene megszületniük, hanem a nemzetállamoknak kellene együttműködniük egymással bizonyos kérdésekben. Hozzátette: jelenleg a legfontosabb, egész Európát érintő kérdések, amelyekben mindenképp együtt kell működni, a bevándorlás, a demográfiai változások és az európai kulturális identitás gyengülése.

Nem fegyverekre, hanem békére van szüksége Ukrajnának

Victorian szerint szintén együttműködésre van szükség az ukrajnai háború esetében. Hangsúlyozta: bár nincs a tarsolyában egy kész megoldás a háború lezárására, szerinte mindenképp a mihamarabbi békekötés az egyetlen járható út. Megjegyezte: szerinte a konfliktus legszomorúbb aspektusa, hogy a két világháború után újra ott tartunk, hogy keresztény, európai népek fordulnak egymás ellen.

„Nagyon szomorú, hogy ismét fehér, keresztény európaiak háborúznak egymással.”

Szerinte Európa népeinek nem egymással kellene harcolniuk, hanem közösen kellene megvédeniük a civilizációjukat.

„Európai emberekként nem egymás ellen kellene harcolnunk, hiszen közös kulturális történelmünk van.”

Victorian elképzelhetőnek tartja, hogy a béke érdekében akár Ukrajna, akár Oroszország területi engedményeket tegyen, de hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy a két fél tárgyaljon egymással, és megszülessen a béke.

„Mindent meg kell tennünk azért, hogy Ukrajna és Oroszország leüljenek egy asztalhoz”

– hangoztatta.

Ezzel kapcsolatban kritikával illette a nyugati politikai vezetők retorikáját, akik egyértelműen a háború folytatásáért kampányolnak.
 

„Szerintem rendkívül buta az összes háborús narratíva a nyugati politikusok részéről, akik azt hangoztatják, hogy még több fegyvert kell küldeni Ukrajnának”

 – véleményezte, és hozzátette: szerinte ezzel csak eszkalálják a konfliktust.

Magyarország álláspontját ezzel szemben ésszerűnek és jótékonynak tartja. Kifejtette: támogatja azt a hozzáállást, amely a béketárgyalásokat sürgeti, és nem akar közvetlen katonai részvételt.

„Mondjunk nemet a háborúra, és támogassuk a békét. Ezt a hozzáállást én is támogatni tudom” – mondta. Szerinte az lenne a legrosszabb forgatókönyv, ha Európa közvetlenül belépne a háborúba.

Az interjú végén ismét visszavezette a témát a migráció kérdésére, amelyben szerinte beigazolódott, hogy Magyarország a többi európai állammal szemben előrelátó volt.

„Elég csak összehasonlítani Budapestet Amszterdammal, Brüsszellel, Párizzsal vagy Londonnal, és mindenki le tudja vonni magának a következtetéseket” – jegyezte meg, és hozzátette: Magyarországnak már több dologban is beigazolódott, hogy igaza volt, és Brüsszelben jobban tennék, ha hallgatnának a magyarokra.

Nyitókép: Facebook/Code Victorian

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
time
2026. március 23. 12:43
Ukrajnát háborúban tartani nem butaság, hanem végtelen gonoszság. Magyarországot e gonoszok kezére bízni pedig végtelen butaság.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. március 23. 11:48
Mekkora egy igazság. Háborút senki sem akarja olyan, aki szenvedi. (és az is féli aki kicsi)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!