Orbán Zelenszkijhez irányította a Magyarországot kritizáló lett miniszterelnököt

„A javaslatom tisztességes. Vissza kell térnünk a 2025 decemberi feltételekhez, és minden megoldódik.”
Evika Silinának azt üzente: „Ahelyett, hogy engem támadna, Zelenszkij elnök ajtaján kellene kopogtatnia, és sürgetnie, hogy állítsa vissza a törvényes feltételeket, és oldja fel a Magyarország elleni olajblokádot. Számunkra, magyarok számára nehéz megérteni, hogy Lettország, NATO-szövetségesünk és európai uniós partnerünk, miért nem Magyarország, hanem Ukrajna mellett áll ki, amely megszegi kötelezettségeit. Remélem, hogy ez a félrevezető és igazságtalan politikai álláspont a lojális együttműködés jegyében megváltozik” – fejtette ki Orbán, aki végül leszögezte: „Országom álláspontja jogilag megalapozott, erkölcsileg helyes és politikailag észszerű. Több tiszteletet Magyarországnak!”