Orbán Zelenszkijhez irányította a Magyarországot kritizáló lett miniszterelnököt

Evika Silina szerint

„Lettország nem fogadhatja el, hogy az ilyen zsarolás normává váljon – az EU-nak teljesítenie kell kötelezettségeit, és biztosítania kell Ukrajnának a szükséges finanszírozást”.

A lett miniszterelnök posztjára reagált Orbán Viktor magyar kormányfő. Üzenetében Orbán leszögezte:

„Ön téved. Magyarország a 2025 decemberében megkötött EU-megállapodással összhangban jár el. Azért egyeztünk bele ebbe a megállapodásba, mert Ukrajna akkoriban még eleget tett az Európai Unióval kötött Társulási Megállapodás szerinti kötelezettségeinek, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra irányuló olajszállítmányokat” – írja a magyar vezető.

„Sajnos Zelenszkij elnök úr azóta olajblokád alá helyezte Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaságra. Nem kérhetik tőlem, hogy támogassak egy olyan országnak nyújtott EU-hitelt, amely jogellenesen megváltoztatta a 2025 decemberében elfogadott feltételeket” – folytatta Orbán. Kijelentette: