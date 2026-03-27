Legolvasottabb témák
Ukrajna Orbán Viktor Európai Unió Lettország

Orbán Zelenszkijhez irányította a Magyarországot kritizáló lett miniszterelnököt

2026. március 27. 08:27

Evika Silina szerint a magyar kormányfő zsarolja az Európai Uniót – Orbán Viktor szerint viszont Ukrajnának kell felhagynia az olajblokáddal, és akkor minden megoldódik.

2026. március 27. 08:27
Lettország miniszterelnöke, Evika Silina az X-en kritizálta a magyar kormány álláspontját Ukrajna ügyében. Mint fogalmazott: országa következetesen kiáll Ukrajna kiszámítható pénzügyi támogatása mellett.

„A 2025. decemberi Európai Tanács ülésén mind a 27 EU-vezető, köztük Magyarországé is, 90 milliárd eurós hitelről állapodott meg Ukrajna sürgős pénzügyi és katonai szükségleteinek kielégítésére. A hitel nem volt Lettország elsődleges opciója – mi azt szorgalmaztuk, hogy Oroszország befagyasztott pénzeszközeit támogassuk Ukrajnában. Ez azonban a tagállamok többsége számára elfogadhatatlan volt. Kemény viták során kompromisszum született egy 90 milliárdos hitelről – ez egy jogilag korrekt megoldás, így azok az országok, amelyek ezt nem akarják, a közös támogatás felfüggesztése nélkül kiléphetnek belőle” – írta Silina.

A lett kormányfő úgy folytatta:

„Ez a politikai álláspont egyhangú jogi döntést igényelt. Orbán jelenleg ellenzi ezt, bár korábban politikailag beleegyezett. Ez elfogadhatatlan! Ráadásul Magyarország nem rejti véka alá, hogy miért blokkolják az Ukrajna támogatását – azt akarja, hogy Ukrajna újjáépítse a sérült Druzsba olajvezetéket, amelyen keresztül az orosz olajat szállítják. Ugyanazt a vezetéket, amelyet Oroszország többször is felrobbantott Ukrajna területén. Bár más tagállamok készek alternatív infrastruktúrát és kapacitást felajánlani Magyarország és Szlovákia ellátására, a magyar kormány ezt megtagadja. Ehelyett fenntartják az olcsó orosz olaj iránti vágyat.”

Evika Silina szerint 

„Lettország nem fogadhatja el, hogy az ilyen zsarolás normává váljon – az EU-nak teljesítenie kell kötelezettségeit, és biztosítania kell Ukrajnának a szükséges finanszírozást”.

 

A lett miniszterelnök posztjára reagált Orbán Viktor magyar kormányfő. Üzenetében Orbán leszögezte:

„Ön téved. Magyarország a 2025 decemberében megkötött EU-megállapodással összhangban jár el. Azért egyeztünk bele ebbe a megállapodásba, mert Ukrajna akkoriban még eleget tett az Európai Unióval kötött Társulási Megállapodás szerinti kötelezettségeinek, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra irányuló olajszállítmányokat” – írja a magyar vezető.

„Sajnos Zelenszkij elnök úr azóta olajblokád alá helyezte Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaságra. Nem kérhetik tőlem, hogy támogassak egy olyan országnak nyújtott EU-hitelt, amely jogellenesen megváltoztatta a 2025 decemberében elfogadott feltételeket” – folytatta Orbán. Kijelentette: 

„A javaslatom tisztességes. Vissza kell térnünk a 2025 decemberi feltételekhez, és minden megoldódik.”

Evika Silinának azt üzente: „Ahelyett, hogy engem támadna, Zelenszkij elnök ajtaján kellene kopogtatnia, és sürgetnie, hogy állítsa vissza a törvényes feltételeket, és oldja fel a Magyarország elleni olajblokádot. Számunkra, magyarok számára nehéz megérteni, hogy Lettország, NATO-szövetségesünk és európai uniós partnerünk, miért nem Magyarország, hanem Ukrajna mellett áll ki, amely megszegi kötelezettségeit. Remélem, hogy ez a félrevezető és igazságtalan politikai álláspont a lojális együttműködés jegyében megváltozik” – fejtette ki Orbán, aki végül leszögezte: „Országom álláspontja jogilag megalapozott, erkölcsileg helyes és politikailag észszerű. Több tiszteletet Magyarországnak!”

Fotón: Orbán Viktor és Evika Silina (forrás: Silina X)

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
2026. március 27. 11:50
Az összes északi államban jelen van valami felsőbbrendű degeneráció. Talán a halevés teszi vagy a fóka, ki tudja.
GrumpyGerald
2026. március 27. 11:35 Szerkesztve
"Evika Silina szerint a magyar kormányfő zsarolja az Európai Uniót (VS.) Magyarország nem rejti véka alá, hogy miért blokkolják az Ukrajna támogatását – azt akarja, hogy Ukrajna újjáépítse a sérült Druzsba olajvezetéket" Évike, egy városállam vezetőjeként azért óvatosabban bánnék a hazugságra, hazug lózungra alapozott, más tagországokat becsmérlő nemzetközi nyilatkozatokkal..! A tőled idézett két mondat szerint először és mindenekelőtt: UKRAJNA AZ EU TAGJA, sőt, nem is, egészpontosan azt állítod: UKRAJNA MAGA AZ EU, egyszemélyben! Azokat a részletkérdéseket most ne is firtassuk, hogy a vezeték műholdképileg igazoltan nem sérült,ám a nemzetközi szakértőket eltiltották ennek ellenőrzésétől, vagy -nota bene- hogy ki kezdett el kit zsarolni, ki avatkozik be kinek a legszentebb demokratikus belügyébe: a szabad országgyűlési választásába! Szedd össze magad évike, tanulj még sokat, és akkor egyszer talán méltó is leszel arra, hogy képviseld az EU népességének 0,004%-át kitevő lakosságodat...
sanya55-2
2026. március 27. 11:14
Dr Szöszi nem érti, de azért dumál
tikkadt-szocske
2026. március 27. 10:51
Az egész EU - kuplerájt úgy képzelik el ezek a majmok, mint anno a kommunista termelési értekezleteket. A góré feláll, hazudik valamit, a többiek meg úgy bólogatnak, hogy majd' leesik a fejük. Aki nem bólogat, arra ráfogják, hogy szabotőr.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!