Nógrádi György üzent Németországnak: egy éven belül drasztikus változásra számíthatnak

Bedobta a törülközőt a német kancellár: fogalma sincs, mit kezd Magyarországgal, ha Orbán újra győz a választáson
Teljesen tanácstalan Friedrich Merz.
„Németországban idén öt tartományi választást tartanak” – hívta fel rá a figyelmet a biztonságpolitikai szakértő.
Nógrádi György a Magyar Nemzet hasábjain összefoglalta az elmúlt egy hét fontosabb eseményeit. A két legfontosabb háború, az orosz–ukrán és az iráni folytatódott. Ezek mellett azonban a biztonságpolitikai szakértő Németország politikai helyzetét is részletesen elemezte.
„A német gazdaság továbbra is súlyos válságban van. Most jött ki az a döntés, hogy a jövőben maximum egyszer lehet naponta emelni a benzinárakat a német kutakon. Németországban idén öt tartományi választást tartanak. Az elsőt a Zöldek, a másodikat a CDU nyerte meg.
A maradék három választás a keleti tartományokban, a volt NDK területén lesz, ahol az AfD nagyon népszerű.
Érdekes, hogy Helmut Kohl és Angela Merkel 16-16 évig volt kancellár. Merkel volt az egyetlen nő, az egyedüli keletnémet és az egyetlen, aki a természettudományok és nem a társadalomtudományok területéről érkezett. Amikor néhány napja budapesti útján megkérdezték, hogy miért mondott le, amikor látnivaló volt és beigazolódott, hogy egyik párt sem képes őt pótolni – sem Olaf Scholz (SPD), sem a mai kancellár, Friedrich Merz (CDU) –, Merkel azt válaszolta, olyan beteg volt és annyira elfáradt, hogy nem érezte képesnek magát a feladat további ellátására” – hívta fel rá a figyelmet Nógrádi György.
Nyitókép: Képernyőfotó