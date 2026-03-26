Bedobta a törülközőt a német kancellár: fogalma sincs, mit kezd Magyarországgal, ha Orbán újra győz a választáson

Betelt a pohár Németországban: egy emberként álltak ki Orbán mellett – nem akarják kiszolgálni Zelenszkijt többé
Fellázadtak a Die Welt olvasói, elegük van a német kormányból.
Teljesen tanácstalan Friedrich Merz.
Friedrich Merz kancellár nem számít gyors megoldásra az Orbán-kormány által blokkolt 90 milliárd eurós EU-hitel ügyében – szúrta ki a Kárpáthír.
Remélem, hogy ezt a problémát középtávon meg tudjuk oldani, de ez rendkívül nehéz”
– mondta a kancellár március 25-én a Bundestagban az év eleji első ilyen jellegű parlamenti felszólalásán, amelyen Robin Wagener, a zöldpárti ellenzéki képviselő, a német–ukrán parlamenti csoport elnöke kérdezte.
A német kancellár a bundestagi vitán nem tudott bemutatni egy alternatív forgatókönyvet arra az esetre, ha Orbán Viktor megnyeri a választást.
A kancellár felidézte: eredetileg az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyont használta volna fel Ukrajna finanszírozására, de ez az elképzelés – saját szavai szerint – „jogosan vetett fel komoly kételyeket”, amelyeket ő maga is osztott. A végül elfogadott, kétéves hitelkonstrukciót „a legjobb útnak” nevezte, de hozzátette: „Az, hogy 27 ország közül egy minden döntést blokkol, új jelenség az Európai Unió történetében.”
