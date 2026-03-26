Bedobta a törülközőt a német kancellár: fogalma sincs, mit kezd Magyarországgal, ha Orbán újra győz a választáson

Friedrich Merz kancellár nem számít gyors megoldásra az Orbán-kormány által blokkolt 90 milliárd eurós EU-hitel ügyében – szúrta ki a Kárpáthír.

Remélem, hogy ezt a problémát középtávon meg tudjuk oldani, de ez rendkívül nehéz”

– mondta a kancellár március 25-én a Bundestagban az év eleji első ilyen jellegű parlamenti felszólalásán, amelyen Robin Wagener, a zöldpárti ellenzéki képviselő, a német–ukrán parlamenti csoport elnöke kérdezte.