Németország Magyarország Ukrajna Friedrich Merz hitel Orbán Viktor Európai Unió

Bedobta a törülközőt a német kancellár: fogalma sincs, mit kezd Magyarországgal, ha Orbán újra győz a választáson

2026. március 26. 19:45

Teljesen tanácstalan Friedrich Merz.

null

Friedrich Merz kancellár nem számít gyors megoldásra az Orbán-kormány által blokkolt 90 milliárd eurós EU-hitel ügyében – szúrta ki a Kárpáthír.

Remélem, hogy ezt a problémát középtávon meg tudjuk oldani, de ez rendkívül nehéz”

– mondta a kancellár március 25-én a Bundestagban az év eleji első ilyen jellegű parlamenti felszólalásán, amelyen Robin Wagener, a zöldpárti ellenzéki képviselő, a német–ukrán parlamenti csoport elnöke kérdezte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

A német kancellár a bundestagi vitán nem tudott bemutatni egy alternatív forgatókönyvet arra az esetre, ha Orbán Viktor megnyeri a választást.

A kancellár felidézte: eredetileg az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyont használta volna fel Ukrajna finanszírozására, de ez az elképzelés – saját szavai szerint – „jogosan vetett fel komoly kételyeket”, amelyeket ő maga is osztott. A végül elfogadott, kétéves hitelkonstrukciót „a legjobb útnak” nevezte, de hozzátette: „Az, hogy 27 ország közül egy minden döntést blokkol, új jelenség az Európai Unió történetében.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN MACDOUGALL / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 26. 20:12
Fico is blokkol
annamargit
2026. március 26. 20:12
Írjon ki mind a 26 "hajlandók" országa külön-külön népszavazást Ukrajna finanszírozásának ügyében. Németország is. De persze tudják ezek a politikusok, hogy egyből úgy repülnének, mint a győzelmi zászló. Ha meg valamelyik ország megszavazza, hogy valóban hajlandóak küldeni a pénzt, hát lelkük rajta, küldjék.
siva758
2026. március 26. 20:08
Ez szutykos kancellár, csak az ukrán tetvekkel foglalkozik! Minden pénzt nekik, bármi áron. A saját népét magasról leszarja. Közölte, hogy nincs pénz a rezsi csökkentésére, sem az üzemanyag árának mérséklésére. Nyilván, már az élelmiszer árak is kezdenek eldurvulni. Ezt a barmot nem érdekli.... csak ukrajna...... Viszont, Orbán Viktorral szemben tehetetlen, s gyenge hozzá. Volna mit tanulnia Viktortól........
csulak
2026. március 26. 20:04
az is uj jelenseg az EU torteneteben , hogy eg ynem EU-s orszag fenyeget EU-s orszagokat, elzarja az energiat hozzajuk, es az is uj dolog ,hogy egy nem EU-s orszag tobbszaz milliardot kap az EU penzebol, cserebe semmit nem ad !!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!