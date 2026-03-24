Most esett le a tantusz Brüsszelben: nyíltan elismerték Orbán sikerét, nem véletlenül rettegnek tőle

Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz által szervezett Patrióták nagygyűlésének rendezvényen nemzetközi színtéren is megerősítette vezető szerepét, hangsúlyozva, hogy a jelenlévő európai jobboldali vezetők – köztük Geert Wilders holland és Marine Le Pen francia politikusok – szerint Budapest az európai nacionalista jobboldal központjává válik – írja az Euractiv.

Kiemelte a lap Orbán beszédéből, hogy „azok, akik itt vannak, három év múlva az Európai Unió vezetői lesznek” – mondta a – Euractiv szerint is – lelkes közönségnek , hozzátéve, hogy „Európa lelkéért küzdenek”.