Most esett le a tantusz Brüsszelben: nyíltan elismerték Orbán sikerét, nem véletlenül rettegnek tőle

Megremegett a Birodalom: szorul a hurok Magyar Péter nyaka körül, már Brüsszelben is a kémbotrányukkal foglalkoznak
Még az Euractiv sem hagyhatta szó nélkül az ügyet.
Budapest az európai nacionalista jobboldal központjává vált.
Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz által szervezett Patrióták nagygyűlésének rendezvényen nemzetközi színtéren is megerősítette vezető szerepét, hangsúlyozva, hogy a jelenlévő európai jobboldali vezetők – köztük Geert Wilders holland és Marine Le Pen francia politikusok – szerint Budapest az európai nacionalista jobboldal központjává válik – írja az Euractiv.
Kiemelte a lap Orbán beszédéből, hogy „azok, akik itt vannak, három év múlva az Európai Unió vezetői lesznek” – mondta a – Euractiv szerint is – lelkes közönségnek , hozzátéve, hogy „Európa lelkéért küzdenek”.
Bár Orbán magabiztosan beszélt a Fidesz és az új Patrióták Európáért csoport sikeréről, a választási verseny a Magyar Péter vezette Tisza Párttal szorosabb, mint korábban.
Mint ahogy fogalmazott az Euractiv, „jelenleg Orbán a hatalmát hangsúlyozza:
nyugodt tömeg, hűséges szövetségesek és az európai vezető szerepről szóló magabiztos üzenet.”
A lap zárásképp hozzátette, hogy „a piknikhangulat mögött azonban egy sokkal kényesebb helyzet húzódik meg: egyre szorosabbá váló belpolitikai verseny, Brüsszel részéről fokozódó figyelem, valamint egy olyan vita, amely Magyarország geopolitikai helyzetének legmélyét érinti.”
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
