Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Most esett le a tantusz Brüsszelben: nyíltan elismerték Orbán sikerét, nem véletlenül rettegnek tőle

2026. március 24. 16:35

Budapest az európai nacionalista jobboldal központjává vált.

2026. március 24. 16:35

Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz által szervezett Patrióták nagygyűlésének rendezvényen nemzetközi színtéren is megerősítette vezető szerepét, hangsúlyozva, hogy a jelenlévő európai jobboldali vezetők – köztük Geert Wilders holland és Marine Le Pen francia politikusok – szerint Budapest az európai nacionalista jobboldal központjává válik – írja az Euractiv.

Kiemelte a lap Orbán beszédéből, hogy „azok, akik itt vannak, három év múlva az Európai Unió vezetői lesznek” – mondta a – Euractiv szerint is – lelkes közönségnek , hozzátéve, hogy „Európa lelkéért küzdenek”.  

Bár Orbán magabiztosan beszélt a Fidesz és az új Patrióták Európáért csoport sikeréről, a választási verseny a Magyar Péter vezette Tisza Párttal szorosabb, mint korábban.

Mint ahogy fogalmazott az Euractiv, „jelenleg Orbán a hatalmát hangsúlyozza: 

nyugodt tömeg, hűséges szövetségesek és az európai vezető szerepről szóló magabiztos üzenet.”

A lap zárásképp hozzátette, hogy „a piknikhangulat mögött azonban egy sokkal kényesebb helyzet húzódik meg: egyre szorosabbá váló belpolitikai verseny, Brüsszel részéről fokozódó figyelem, valamint egy olyan vita, amely Magyarország geopolitikai helyzetének legmélyét érinti.”

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Intel
2026. március 24. 17:54
Három év múlva mindenki ott lesz ahol most: az EU szélén, legszélén. A globalista koalíciók minden jobboldali pártot kizárnak.
Válasz erre
2
0
figyelő4322
2026. március 24. 17:51
"Brüsszel részéről fokozódó figyelem..." - irányul a magyar választásra, írja az Euractiv. Nagyon szégyenlős módon fogalmaz az Euractiv cikkírója. Kémkedés, titkosszolgálati akciók folynak európai országok részéről Magyarország ellen. Ez legalább egy picikét 😱 komolyabb egyszerű 'figyelemnél'. Sőt, egy EU-n kívüli, Magyarországgal ellenséges ország titkosszolgálatával is összefogva teszik ezt! Az EU vezetőinek, különösen a germán eliteknek Ukrajna 'bekebelezése' főleg BIRODALOM- építés szempontjából fontos. Ezért támogatják mellszélességgel a kappanhangú Tiszar próféta győzelmét is.
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
2026. március 24. 17:38
Valójában tökmindegy ebből a szempontból marad e Orbán vagy sem, mert az EU jelenlegi vezetői mindenképp megbuknak és az újak ezek lesznek. Sőt az eurolibsi csürhének épp az lenne jobb ha Orbán maradna itt, mert ha Poloska győz, Orbán az EU-ban kaphat nagyon fontos szerepet az eurolibsi csürhe bukása után. Ott is beindul rendesen.
Válasz erre
3
0
hexahelicene
2026. március 24. 17:35
Nem kell a provokáló, tiszás kommentelő mocskoknak válaszolni. A patrióták pedig szuverenista jobboldal. Nem szélső jobb (Euractiv), vagy nacionalista jobb (Ukriner).
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!