Kemény bírálatok érték Magyar Pétert; a kémügyben alapvető tévedések derültek ki, a Mandiner újságírónőjét pedig gyomorforgató üzenetekkel támadták

Végre rajtakapták Magyar Pétert: megkapta az első igazi nagy kijózanító pofont a Tisza elnöke
„Nektek ez ennyi volt” – fogalmazott Kocsis Máté.
Kemény kijelentések, egy megosztó ügy és durva fenyegetések uralták a vasárnapot. A történetek jelentős visszhangot váltottak ki. Ezek voltak a vasárnap legolvasottabb hírei.
Vasárnap három erős ügy vitte a híreket: egy éles politikai támadás, egy sokat vitatott háttértörténet és több durva fenyegetés is. Ezek a témák külön-külön is nagy visszhangot kaptak, együtt pedig jól mutatták, mennyire felfokozott a közéleti hangulat.
Kocsis Máté közösségi oldalán élesen bírálta a Tisza Párt elnökét, azt állítva, hogy szervezetten mozgósított embereket egy rendezvény megzavarására. A frakcióvezető szerint a résztvevők nem tudtak érdemi mondatot elmondani, viszont „uszítsanak, hergeljenek, gyűlölködjenek” feladattal érkeztek. Bejegyzésében úgy fogalmazott:
Nektek ez ennyi volt.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nektek ez ennyi volt” – fogalmazott Kocsis Máté.
Szabó Bence százados egy „Henry” nevű profil üzenetei alapján arra jutott, hogy a magyar titkosszolgálat figyeli a Tiszát, miközben a jelek szerint a szereplő nem is magyar volt.
A történet jól mutatja, hogy félreértett információkból hogyan születnek súlyos következtetések.
A történet végül a félműveltség példájaként jelenik meg, amely a szerző szerint a Tisza környezetében is megfigyelhető.
Kapcsolódó vélemény
Így lett az ő hősük Szabó Bence, egy pancser, a magyar Cattani felügyelő, aki akkor sem vette észre a valóságot, amikor az már a szemfenekét szúrta. Kohán Mátyás írása.
Nagy visszhangot váltott ki, hogy a Mandiner újságírónőjét súlyos fenyegetések értek közösségi médiában. Az egyik üzenetben például így fogalmaztak:
Őszintén, szívből kívánom, hogy a gyerekeidet a szemed láttára gyilkolják meg és etessenek meg vele...
Az eset jól mutatja, hogy a közéleti feszültségek egyre gyakrabban jelennek meg szélsőséges, személyeskedő formában is.
Ezt is ajánljuk a témában
A hozzászólások csak azt igazolják, hogy az újságírónő valóban nincs biztonságban az agresszív aktivisták közelében.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP