Kemény bírálatok érték Magyar Pétert; a kémügyben alapvető tévedések derültek ki, a Mandiner újságírónőjét pedig gyomorforgató üzenetekkel támadták

Vasárnap három erős ügy vitte a híreket: egy éles politikai támadás, egy sokat vitatott háttértörténet és több durva fenyegetés is. Ezek a témák külön-külön is nagy visszhangot kaptak, együtt pedig jól mutatták, mennyire felfokozott a közéleti hangulat.

Kocsis Máté nekiment Magyar Péternek

Kocsis Máté közösségi oldalán élesen bírálta a Tisza Párt elnökét, azt állítva, hogy szervezetten mozgósított embereket egy rendezvény megzavarására. A frakcióvezető szerint a résztvevők nem tudtak érdemi mondatot elmondani, viszont „uszítsanak, hergeljenek, gyűlölködjenek” feladattal érkeztek. Bejegyzésében úgy fogalmazott: