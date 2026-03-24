Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
frontex fabrice leggeri migráns jogok

Kínzás és további emberiesség elleni bűntettek elkövetésének vádjával állhat bíróság elé a Frontex volt vezetője

2026. március 24. 20:14

Fabrice Leggeri 2015 januárja és 2022 áprilisa között irányította az uniós határőrizeti ügynökséget.

2026. március 24. 20:14
null

Az Emberi Jogok Ligájának keresete nyomán a francia igazságszolgáltatás vizsgálatot indít az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) volt vezetője, a francia Fabrice Leggeri ellen, akit emberiesség elleni bűncselekményekben és kínzásban való bűnrészességgel vádolnak, amiért korábbi feladatai során a gyanú szerint „migránsvadászatokat” irányított – közölték kedden igazságügyi források.

Fabrice Leggeri 2015 januárja és 2022 áprilisa között irányította az uniós határőrizeti ügynökséget. Két évvel később csatlakozott a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörüléshez, amelynek jelenleg európai parlamenti képviselője.

Amíg a Frontexet irányította, Leggerit rendszeresen az a vád érte az illegális bevándorlókat segítő civil szervezetek részéről, hogy eltűri a migránsok illegális módon történő visszafordítását.

Az Emberi Jogok Ligája az emberiesség elleni bűncselekményekben és kínzásban való bűnrészesség gyanúja miatt két évvel ezelőtt tett feljelentésében azzal vádolta meg Leggerit, hogy arra ösztönözte munkatársait, könnyítsék meg a líbiai és görög hatóságok számára a migránsokat szállító hajók elfogását.

A szervezet szerint a Frontex volt vezetője „olyan politikát folytatott, amelynek célja, hogy bármilyen áron – elsősorban emberi életek árán – megakadályozza a migránsok belépését az EU-ba”.

Két évig tartó eljárást követően a civil szervezet panasza alapján a párizsi fellebbviteli bíróság március 18-án elrendelte a vizsgálatot – közölték kedden az AFP-vel. A bíróság úgy ítélte meg, hogy „helyénvaló tájékozódni azokról a tényekről, amelyek alapján az Emberi Jogok Ligája keresetet nyújtott be” – idézte forrását az AFP.

„Fabrice Leggerit nem tájékoztatták ezekről a fejleményekről, ezért jelenleg nem kommentálja azokat” – tudatta a képviselő környezete az AFP-vel.

„Most először francia vizsgálóbírók megvizsgálják Leggeri esetleges büntetőjogi felelősségét a Földközi-tengeren történt, több ezer halálos áldozatot követelő tragédia ügyében, köztük gyermekek és nők esetében” – jelentette ki az Emberi Jogok Ligájának ügyvédje, Emmanuel Daoud.

A jogi képviselő elítélte a „migránsoknak és menekülőknek a Frontex által megszervezett és összehangolt vadászatát Leggeri irányításával”, „nagyon jelentős pénzügyi és technikai forrásokkal”. Az ügyvéd szerint Leggeri „támogatta a líbiai parti őrséget, amely időnként bűnszervezetekkel állt kapcsolatban, vagy fedezte a parti őrség vagy a görög rendőrség kifogásolható cselekedeteit”.

Az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének adatai szerint 2014 óta 82 ezer migráns halt meg vagy tűnt el, közülük 34 ezren a Földközi-tengeren, amely a világ leghalálosabb migrációs útvonalává vált. Az ENSZ líbiai támogató missziója és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosi Hivatala szerint – amelyek egy nemrégiben készült közös jelentésükben a líbiai hivatalos és nem hivatalos fogolytáborokban „önkényesen fogva tartott” migránsok által elszenvedett „súlyos jogsértésekre” hívták fel a figyelmet – a szám ennél magasabb lehet.

A Frontex tengeri megfigyelési eszközeit fokozatosan légi eszközökkel helyettesítették, hogy korábban észleljék a hajókat, és a líbiai parti őrséget vonják be a hajók feltartóztatásába az olasz vagy máltai parti őrség helyett – állítják a civil szervezetek.

A francia országos terrorelhárítási ügyészség 2024-ben illetéktelennek tartotta magát a Frontex vezetője elleni panasz kivizsgálására, arra hivatkozva, hogy a görög hatóságoknak felrótt „visszafordító intézkedések nem minősülnek a New York-i egyezmény értelmében emberiesség elleni bűncselekményeknek vagy kínzásnak”. Az ügyészség akkor az állapította meg, hogy a „Líbiában elkövetett kínzások nem tulajdoníthatók Fabrice Leggerinek vagy más francia állampolgárnak”. A fellebbviteli bíróság viszont befogadhatónak ítélte meg az Emberi Jogok Ligájának keresetét.

(MTI)

Fotó: Valeria Ferraro / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patópál
2026. március 24. 21:21
"olyan politikát folytatott, amelynek célja, hogy bármilyen áron – elsősorban emberi életek árán – megakadályozza a migránsok belépését az EU-ba" Igen, ezt hívják határvédelemnek.
Válasz erre
0
0
Wolfram004
2026. március 24. 20:53
Je suis Fabrice Leggeri
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. március 24. 20:40
Rohadt libsik.....elítélik majd , mert nem banánnal várta a majmokat. Egy , a munkáját becsülettel ellátó fickó volt.
Válasz erre
1
0
templar62
2026. március 24. 20:33
Ennyire pofátlanok a balfaszok .
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!