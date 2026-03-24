Kínzás és további emberiesség elleni bűntettek elkövetésének vádjával állhat bíróság elé a Frontex volt vezetője

A szervezet szerint a Frontex volt vezetője „olyan politikát folytatott, amelynek célja, hogy bármilyen áron – elsősorban emberi életek árán – megakadályozza a migránsok belépését az EU-ba”.

Két évig tartó eljárást követően a civil szervezet panasza alapján a párizsi fellebbviteli bíróság március 18-án elrendelte a vizsgálatot – közölték kedden az AFP-vel. A bíróság úgy ítélte meg, hogy „helyénvaló tájékozódni azokról a tényekről, amelyek alapján az Emberi Jogok Ligája keresetet nyújtott be” – idézte forrását az AFP.

„Fabrice Leggerit nem tájékoztatták ezekről a fejleményekről, ezért jelenleg nem kommentálja azokat” – tudatta a képviselő környezete az AFP-vel.

„Most először francia vizsgálóbírók megvizsgálják Leggeri esetleges büntetőjogi felelősségét a Földközi-tengeren történt, több ezer halálos áldozatot követelő tragédia ügyében, köztük gyermekek és nők esetében” – jelentette ki az Emberi Jogok Ligájának ügyvédje, Emmanuel Daoud.

A jogi képviselő elítélte a „migránsoknak és menekülőknek a Frontex által megszervezett és összehangolt vadászatát Leggeri irányításával”, „nagyon jelentős pénzügyi és technikai forrásokkal”. Az ügyvéd szerint Leggeri „támogatta a líbiai parti őrséget, amely időnként bűnszervezetekkel állt kapcsolatban, vagy fedezte a parti őrség vagy a görög rendőrség kifogásolható cselekedeteit”.