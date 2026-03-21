Kigyulladt egy dél-koreai autóalkatrész-gyár: legalább tizenegyen meghaltak

2026. március 21. 08:52

A hatóságok egyelőre nem közölték a tűz pontos okát.

Súlyos ipari baleset rázta meg Dél-Koreát: hatalmas tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban a közép-koreai Daejeon városában, amelynek következtében legalább tizenegy ember életét vesztette. A hatóságok tájékoztatása szerint három személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miközben 59-en megsérültek – írja a BBC.

A beszámolók szerint a lángok rendkívül gyorsan elterjedtek az üzemben, ahol a tűz keletkezésekor mintegy 170 dolgozó tartózkodott. A helyszínen készült felvételeken hatalmas tűzoszlopok és sűrű, fekete füst látható, miközben a tűzoltók hosszú ideig küzdöttek a lángok megfékezésével.

A mentési munkálatokat jelentősen megnehezítette, hogy az épület szerkezete instabillá vált, így a tűzoltók kezdetben nem tudtak behatolni a csarnokba az összeomlás veszélye miatt.

További kockázatot jelentett, hogy az üzemben nátriumot is tároltak, amely extrém módon reagálhat tűz hatására.

Az eltűntek felkutatása csak azt követően kezdődhetett meg, hogy a szakemberek biztonságosnak nyilvánították az épületet.

A hatóságok egyelőre nem közölték a tűz pontos okát, azonban furcsának találták a lángok szokatlanul gyors terjedését.

Nyitókép: Jung Yeon-je / AFP

 

