Kigyulladt egy dél-koreai autóalkatrész-gyár: legalább tizenegyen meghaltak

Súlyos ipari baleset rázta meg Dél-Koreát: hatalmas tűz ütött ki egy autóalkatrész-gyárban a közép-koreai Daejeon városában, amelynek következtében legalább tizenegy ember életét vesztette. A hatóságok tájékoztatása szerint három személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miközben 59-en megsérültek – írja a BBC.

A beszámolók szerint a lángok rendkívül gyorsan elterjedtek az üzemben, ahol a tűz keletkezésekor mintegy 170 dolgozó tartózkodott. A helyszínen készült felvételeken hatalmas tűzoszlopok és sűrű, fekete füst látható, miközben a tűzoltók hosszú ideig küzdöttek a lángok megfékezésével.