Izrael megölte az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét

Az izraeli hadsereg légiereje „likvidálta” az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét – jelentette a hadsereg pénteken. Korábban az iráni állami televízió is bejelentette, hogy Ali Mohammad Naini, a Forradalmi Gárda szóvivője életét vesztette egy támadásban.

Az izraeli külügyminisztérium bejelentette, hogy további hat ország nyilvánította terrorista szervezetnek a Forradalmi Gárdát. Izland, Moldova, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Liechtenstein döntött így. A közelmúltban hasonlóan határozott Ukrajna és Albánia is. E döntés következményeként a Forradalmi Gárda és a hozzá kapcsolódó szervezetek vagyonát és gazdasági erőforrásait befagyasztják, tagjaik mozgását és tartózkodását korlátozzak az érintett országokban.