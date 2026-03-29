Ft
Ft
14°C
6°C
Ft
Ft
14°C
6°C
03. 29.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 29.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
modzstaba hámenei kivégzés homoszexualitás Irán Trump

Olyan súlyos információk kerültek elő Irán új vezetőjéről, amelyekért hazájában kivégzés járhat

2026. március 29. 16:53

Donald Trump egy interjúban megerősítette, hogy különös hírszerzési tájékoztatást kapott az amerikai szervektől. Az iráni legfőbb vezetővel kapcsolatban a CIA azt közölte vele, hogy a politikus meleg lehet, ami az ország viszonyai között érzékeny kérdés.

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy a CIA tájékoztatta őt Irán új legfőbb vezetőjével kapcsolatban, és az iráni vezető személye körül szokatlan állítások merültek fel. Az elnök egy televíziós interjúban beszélt arról, mit mondtak neki a hírszerzők.

A The Times of Israel beszámolója szerint Trump egy Fox News-interjúban reagált a kérdésre, miszerint valóban azt közölték-e vele, hogy Modzstaba Hámenei meleg. Az elnök így fogalmazott:

Ezt mondták nekem, de nem tudom, hogy csak ők állítják-e. Úgy látom, sokan beszélnek erről, ami abban az országban nem jelent jó kezdést.

A hírszerzés szerint az új iráni vezető meleg lehet

A New York Post már március közepén arról számolt be, hogy amerikai hírszerzési források szerint Modzstaba Hámenei szexuális orientációja régóta beszédtéma lehetett, és ez az egyik oka annak, hogy apja, Ali Hámenei nem tartotta őt ideális utódnak. A lap szerint az amerikai hírszerzés úgy véli, hogy az új iráni vezető hosszabb ideig tartó kapcsolatban állhatott egy férfival, aki a gyermekkori tanára volt. 

Több forrás is megerősítette, hogy az értesülés nem puszta spekuláció, hanem olyan információ, amely „az egyik legjobban védett forrásból származik”.

A beszámolók szerint Trump meglepetten fogadta a tájékoztatást, és a jelenlévők egy része is nevetéssel reagált. Egy, a megbeszélésre rálátó forrás szerint az egyik hírszerzési tisztviselő napokig nem tudta abbahagyni a nevetést az elhangzottak után. Az amerikai hírszerzés ugyanakkor nem rendelkezik képi bizonyítékkal az állítások alátámasztására, de a források szerint a jelentés súlyát az adja, hogy a legmagasabb szinteken is komolyan vették.

A New York Post arról is írt, hogy Mojtaba Hamenei magánélete már korábban is szóba került különböző csatornákon. Egy korábbi, 2008-as amerikai diplomáciai irat például arra utalt, hogy későn házasodott, és egészségügyi problémák miatt kezelésekre szorult külföldön.

Trump az interjú során nemcsak a hírszerzési értesülésekre reagált, hanem bírálta azokat a nyugati aktivista csoportokat is, amelyek a palesztin ügy mellett állnak ki. Az elnök így fogalmazott:

Mosolygok magamban, amikor látom az embereket, akik megpróbálják megvédeni a palesztin rezsimet a nők nevében. De megölik a nőket, ha nem viselnek bizonyos ruhát az arcukon.

Majd hozzátette:

Amikor látom a „Melegek Palesztináért” csoportokat, miközben ott üldözik és megölik a melegeket, felmerül bennem a kérdés: kik is ezek a „Melegek Palesztináért”?

A The Times of Israel és a New York Post is kiemelte, hogy az ügy különösen érzékeny Iránban, ahol a homoszexualitás törvénybe ütközik, és akár halálbüntetéssel is sújtható. Emiatt az ilyen jellegű állítások nemcsak politikai, hanem komoly belpolitikai következményekkel is járhatnak az országon belül.

Nyitókép: AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. március 29. 17:23
Csacsiság. Aberrált csíraként nem juthatott volna el ekkora pozíciókig Perzsiában.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 29. 17:23
Mohamed pedofil volt..... Ez meg homokos....
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. március 29. 17:23 Szerkesztve
Az antiszemitákat ez se hatja meg. Az a lényeg, hogy a kaftános buzik próbálják meg elpusztítani a zsidókat. Ameddig törekednek erre, addig szopni is fogják a farkukat. Persze ők "az igazság nevében" támogatják a buzi kaftánosokat, csak ezzel annyi probléma van, hogy a föld többi 100 konfliktusa, ahol nincs zsidó érintettség, az kúrvára nem érdekli őket. Azokban a konfliktusokban "az igazság" nem számít. Csak és kizárólag Izraellel és a zsidókkal összefüggésben számít "az igazság". Vagyis nem "az igazság" számít, a gyűlölködés számít. Így-így, antiszemiták, ne szégyelljétek sósavas arcotokat! 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 29. 17:04
“az egyik hírszerzési tisztviselő napokig nem tudta abbahagyni a nevetést” írja a mandiner. Nyilván az iráni vezető állítólagos szexuális orientációja nagyon mulatságos hír lehet, de Trump és Netanjahu besült háborúján, és ennek világ szintű káros következményein nem nagyon nevet senki. Maximum Irán és Putyin.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!