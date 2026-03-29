Olyan súlyos információk kerültek elő Irán új vezetőjéről, amelyekért hazájában kivégzés járhat

A New York Post már március közepén arról számolt be, hogy amerikai hírszerzési források szerint Modzstaba Hámenei szexuális orientációja régóta beszédtéma lehetett, és ez az egyik oka annak, hogy apja, Ali Hámenei nem tartotta őt ideális utódnak. A lap szerint az amerikai hírszerzés úgy véli, hogy az új iráni vezető hosszabb ideig tartó kapcsolatban állhatott egy férfival, aki a gyermekkori tanára volt.

Több forrás is megerősítette, hogy az értesülés nem puszta spekuláció, hanem olyan információ, amely „az egyik legjobban védett forrásból származik”.

A beszámolók szerint Trump meglepetten fogadta a tájékoztatást, és a jelenlévők egy része is nevetéssel reagált. Egy, a megbeszélésre rálátó forrás szerint az egyik hírszerzési tisztviselő napokig nem tudta abbahagyni a nevetést az elhangzottak után. Az amerikai hírszerzés ugyanakkor nem rendelkezik képi bizonyítékkal az állítások alátámasztására, de a források szerint a jelentés súlyát az adja, hogy a legmagasabb szinteken is komolyan vették.