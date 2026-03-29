finn légierő finnország ukrán drón

Fokozott készültséget rendelt el a finn légierő a becsapódott ukrán drón miatt

2026. március 29. 22:45

Az ukrán gyártmányú AN196 drónként azonosították Kouvola közelében.

2026. március 29. 22:45
Mint írtuk, két drón csapódott be vasárnap a Finnország déli részén fekvő Kouvola közelében. A kormányfő szerint oroszországi célok ellen indított, célt tévesztett ukrán pilóta nélküli repülő szerkezetekről lehet szó. 

Ezt is ajánljuk a témában

A finn légierő közölte, fokozott készültséget tart fenn a légtér megfigyelésére és védelmére az ukrajnai drónműveletekhez köthető, Finnország közelében zajló események miatt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Azt írták: március 29-én reggel több, lassan mozgó, drónnak feltételezett objektum közelítette meg a finn felségvizek határát. A légierő F/A–18 Hornet vadászgépei azonnal a helyszínre érkeztek, és vizuális azonosítást hajtottak végre.

Az egyik eszközt 8:45-kor ukrán gyártmányú AN196 drónként azonosították Kouvola közelében. A pilóta a lehetséges járulékos károk elkerülése érdekében nem nyitott tüzet; a drón végül a földbe csapódott a várostól északra. 

A megfigyelt objektumok egy részéről később kiderült, hogy madárraj volt, ugyanakkor a jelenlegi információk szerint egy másik drón is lezuhant.

A finn légierő továbbra is szorosan figyeli a helyzetet, és fenntartja a szükséges készültséget az illetékes hatóságokkal együttműködve.
 

A nyitókép illusztráció: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. március 29. 23:28
A fingek elnézést kértek már ezért a Grüntől?
nagymester-b-2
2026. március 29. 23:15
Nálunk is megfigyelik a madárrajokat, ráadásul szintén kutatási célból. Több hasonlóságot most így hirtelen nem látok.
kovsa2
2026. március 29. 23:01
Érdekes dolog ez. A dolgok jelen állása szerint a NATO-ra Ukrajna veszélyesebb mint Oroszország valaha is volt. Kezdődött a lengyel becsapódással, két ember életét vesztette. Aztán jött a földre kényszerített orosz drónok összetákolása és továbbküldése szintén Lo.-ba. Egy ház rongálódott meg, a sz..r "védekező" rakéta miatt. Nemrég jött a Lett? v. Litván? becsapódás. Most meg ez a Finn. Mind ukrajnai drón volt. Mikor indítják már meg a 4-es cikkely szerinti folyamatot, összehívva a NATO tagállamokat, Ukrajna ellen?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!