Fokozott készültséget rendelt el a finn légierő a becsapódott ukrán drón miatt

Aggasztó incidens: ukrán drónok csapódhattak be Finnországban
„Ezt nagyon komolyan vesszük” – reagált a védelmi miniszter.
Az ukrán gyártmányú AN196 drónként azonosították Kouvola közelében.
Mint írtuk, két drón csapódott be vasárnap a Finnország déli részén fekvő Kouvola közelében. A kormányfő szerint oroszországi célok ellen indított, célt tévesztett ukrán pilóta nélküli repülő szerkezetekről lehet szó.
A finn légierő közölte, fokozott készültséget tart fenn a légtér megfigyelésére és védelmére az ukrajnai drónműveletekhez köthető, Finnország közelében zajló események miatt.
Azt írták: március 29-én reggel több, lassan mozgó, drónnak feltételezett objektum közelítette meg a finn felségvizek határát. A légierő F/A–18 Hornet vadászgépei azonnal a helyszínre érkeztek, és vizuális azonosítást hajtottak végre.
Az egyik eszközt 8:45-kor ukrán gyártmányú AN196 drónként azonosították Kouvola közelében. A pilóta a lehetséges járulékos károk elkerülése érdekében nem nyitott tüzet; a drón végül a földbe csapódott a várostól északra.
A megfigyelt objektumok egy részéről később kiderült, hogy madárraj volt, ugyanakkor a jelenlegi információk szerint egy másik drón is lezuhant.
A finn légierő továbbra is szorosan figyeli a helyzetet, és fenntartja a szükséges készültséget az illetékes hatóságokkal együttműködve.
