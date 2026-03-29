Fokozott készültséget rendelt el a finn légierő a becsapódott ukrán drón miatt

Az egyik eszközt 8:45-kor ukrán gyártmányú AN196 drónként azonosították Kouvola közelében. A pilóta a lehetséges járulékos károk elkerülése érdekében nem nyitott tüzet; a drón végül a földbe csapódott a várostól északra.

A megfigyelt objektumok egy részéről később kiderült, hogy madárraj volt, ugyanakkor a jelenlegi információk szerint egy másik drón is lezuhant.

A finn légierő továbbra is szorosan figyeli a helyzetet, és fenntartja a szükséges készültséget az illetékes hatóságokkal együttműködve.



A nyitókép illusztráció: Sergei SUPINSKY / AFP