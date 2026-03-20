Fitneszalkalmazás buktatta le a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó helyzetét

Újra bebizonyosodott, hogy a digitális alkalmazások használata a hadseregek számára is komoly kockázatot hordozhat. A francia haditengerészet egyik tisztje ugyanis akaratlanul felfedte a nukleáris meghajtású Charles de Gaulle repülőgép-hordozó tartózkodási helyét, amikor a fedélzeten teljesített futását feltöltötte a Strava alkalmazásba. A hadihajó ekkor éppen a Közel-Kelet felé tartott, a nyilvánossá tett edzésadatok pedig elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy beazonosíthatóvá váljon a hajó pontos földközi-tengeri pozíciója – írta meg a pcwplus.hu.

Az eset rávilágított arra, hogy már egyetlen, első pillantásra jelentéktelennek tűnő edzésnapló is súlyos biztonsági következményekkel járhat. A Strava ugyanis alapbeállítás szerint nyilvánossá teszi a rögzített sporttevékenységeket, az útvonalakkal együtt. Miután a tiszt a hajó fedélzetén futott, majd az adatokat feltöltötte az alkalmazásba, a rendszer gyakorlatilag térképen is megmutatta a hadihajó helyzetét. Bár Franciaország korábban már jelezte, hogy a hordozót a térségbe küldi, a részletes helyadatok nyilvánosságra kerülése így is komoly kockázatot jelentett.