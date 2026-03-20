tiszt repülőgép hordozó strava kockázat franciaország repülőgép

Fitneszalkalmazás buktatta le a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó helyzetét

2026. március 20. 22:41

Újra bebizonyosodott, hogy a digitális alkalmazások használata a hadseregek számára is komoly kockázatot hordozhat.

Újra bebizonyosodott, hogy a digitális alkalmazások használata a hadseregek számára is komoly kockázatot hordozhat. A francia haditengerészet egyik tisztje ugyanis akaratlanul felfedte a nukleáris meghajtású Charles de Gaulle repülőgép-hordozó tartózkodási helyét, amikor a fedélzeten teljesített futását feltöltötte a Strava alkalmazásba. A hadihajó ekkor éppen a Közel-Kelet felé tartott, a nyilvánossá tett edzésadatok pedig elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy beazonosíthatóvá váljon a hajó pontos földközi-tengeri pozíciója – írta meg a pcwplus.hu.

Az eset rávilágított arra, hogy már egyetlen, első pillantásra jelentéktelennek tűnő edzésnapló is súlyos biztonsági következményekkel járhat. A Strava ugyanis alapbeállítás szerint nyilvánossá teszi a rögzített sporttevékenységeket, az útvonalakkal együtt. Miután a tiszt a hajó fedélzetén futott, majd az adatokat feltöltötte az alkalmazásba, a rendszer gyakorlatilag térképen is megmutatta a hadihajó helyzetét. Bár Franciaország korábban már jelezte, hogy a hordozót a térségbe küldi, a részletes helyadatok nyilvánosságra kerülése így is komoly kockázatot jelentett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

A történetet a Le Monde tárta fel, és a lap szerint az incidens korántsem egyedülálló. Az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy a Strava nyilvános adatbázisa alapján katonai létesítmények vagy csapatmozgások váltak beazonosíthatóvá. 2024-ben például ugyanennek az adatbázisnak a segítségével Emmanuel Macron mozgását is követni tudták, miután testőrei utazásaik során nyilvános edzésadatokat osztottak meg.

A francia fegyveres erők egyik képviselője az ügyre reagálva közölte, hogy az érintett tiszt magatartása nem felelt meg a hatályos előírásoknak. Hangsúlyozta azt is, hogy a személyzetet rendszeresen figyelmeztetik az ilyen jellegű veszélyekre, vagyis a kockázat ismert, a szabályok pedig egyértelműek.

Nyitókép: Roslan RAHMAN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
2026. március 20. 22:56
Már a katonaságot is elérte ez a nevetséges bohóckodó magamutogatás, miszerint azt feltétlen tömegeknek kell látni, hogy ő bizony fut. Hihetetlen vállalás, ... az ősember is futott.
