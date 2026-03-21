Felmérés: az ukránok még bírják, de többségük elhúzódó háborúra készül

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet január végi adatai szerint az ukránok 65 százalék mondta azt, hogy addig hajlandó elviselni a háborút, ameddig szükséges, míg 17 százalék csak néhány hónapig vagy fél évig tartana ki – írja a Kiszó.

Az adatok szerint a válaszadók egyötöde úgy vélte, hogy a háború akár már a következő hetekben, de legkésőbb 2026 első felében lezárulhat. Ezzel szemben 43 százalék inkább 2027-re vagy még későbbre teszi a konfliktus végét, ami arra utal, hogy az ukrán társadalom jelentős része inkább hosszan elhúzódó háborúra számít, nem pedig közeli békére.