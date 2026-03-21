Felmérés: az ukránok még bírják, de többségük elhúzódó háborúra készül

Ezzel párhuzamosan a béketárgyalások megítélése kifejezetten borúlátó. Az intézet egy idei felmérése alapján a lakosság 70 százaléka nem gondolja, hogy a jelenlegi egyeztetések tartós megállapodáshoz vezetnek, és mindössze 25 százalék lát erre esélyt. A kétkedés hátterében nem általános borúlátás áll, hanem konkrét politikai tapasztalatok: a szkeptikusok több mint fele szerint Oroszország nem mutat valódi szándékot a háború befejezésére.
A közhangulat romlásához az is hozzájárul, hogy megingott a bizalom a nemzetközi partnerek iránt. Az Egyesült Államokban már csak a válaszadók 18 százaléka bízik, miközben 52 százalék bizalmatlan. A NATO esetében 30 százalék fejezett ki bizalmat, szemben a 43 százalékos bizalmatlansággal. Ez jelentős visszaesést jelent a 2024 végi adatokhoz képest, és közvetlen hatással van a béketárgyalások megítélésére is: ha a külső garanciákba vetett hit csökken, a tárgyalásos rendezés is kevésbé tűnik meggyőzőnek.