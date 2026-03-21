03. 21.
szombat
háború felmérés nato ukrajna oroszország

Felmérés: az ukránok még bírják, de többségük elhúzódó háborúra készül

2026. március 21. 11:52

A válaszadók túlnyomó többsége szerint Moszkva céljai túlmutatnak a Donbasz megszerzésén.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet január végi adatai szerint az ukránok 65 százalék mondta azt, hogy addig hajlandó elviselni a háborút, ameddig szükséges, míg 17 százalék csak néhány hónapig vagy fél évig tartana ki – írja a Kiszó

Az adatok szerint a válaszadók egyötöde úgy vélte, hogy a háború akár már a következő hetekben, de legkésőbb 2026 első felében lezárulhat. Ezzel szemben 43 százalék inkább 2027-re vagy még későbbre teszi a konfliktus végét, ami arra utal, hogy az ukrán társadalom jelentős része inkább hosszan elhúzódó háborúra számít, nem pedig közeli békére.

Ezzel párhuzamosan a béketárgyalások megítélése kifejezetten borúlátó. Az intézet egy idei felmérése alapján a lakosság 70 százaléka nem gondolja, hogy a jelenlegi egyeztetések tartós megállapodáshoz vezetnek, és mindössze 25 százalék lát erre esélyt. A kétkedés hátterében nem általános borúlátás áll, hanem konkrét politikai tapasztalatok: a szkeptikusok több mint fele szerint Oroszország nem mutat valódi szándékot a háború befejezésére.

A közhangulat romlásához az is hozzájárul, hogy megingott a bizalom a nemzetközi partnerek iránt. Az Egyesült Államokban már csak a válaszadók 18 százaléka bízik, miközben 52 százalék bizalmatlan. A NATO esetében 30 százalék fejezett ki bizalmat, szemben a 43 százalékos bizalmatlansággal. Ez jelentős visszaesést jelent a 2024 végi adatokhoz képest, és közvetlen hatással van a béketárgyalások megítélésére is: ha a külső garanciákba vetett hit csökken, a tárgyalásos rendezés is kevésbé tűnik meggyőzőnek.

Egy januári felmérés szerint a megkérdezettek 77 százaléka úgy látja, hogy Oroszország ugyan előrehalad a fronton, de ezt lassan és komoly veszteségek árán teszi, miközben Ukrajna továbbra is képes fenntartani a védekezést. Ugyanez a kutatás azt is kimutatta, hogy a válaszadók 83 százaléka szerint Moszkva céljai messze túlmutatnak a teljes Donbasz megszerzésén.

A nyitókép illusztráció: Aris Messinis / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nuevoreynuevaley
2026. március 21. 12:19
Ez azt jelenti, hogy a 2028as fidesz EP kampany arrol fog szolni, hogy ha nem a fideszre szavazol akkor Zelenszky elvisz a frontra Nomeg a 2030as fidesz orszaggyulesi valasztasi kampany is... Addig is pusztul lefele az orszag
0
2
5m007h 0p3ra70r
2026. március 21. 12:10
>>A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet<< Aha. Kijevi is meg nemzetközi is. Aha.
1
0
hexahelicene
2026. március 21. 12:06
citromosParizer 2026. március 21. 11:58 ez jó, azzal csökken a fenyegetettségünk, hogy minél kevesebben vannak... Amen. Az ukronáci fajt el kell pusztítani. Állandó fenyegetést jelentenek Európára és a világbékére.
0
0
Kiscsiga
2026. március 21. 11:59
ezeket a kamu adatokat el is hiszi valaki ?
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!