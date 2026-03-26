Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
iráni háború NATO orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Irán Mark Rutte Egyesült Államok

Erre kevesen számítottak a NATO-főtitkártól: Rutte szokatlan hangnemben nyilatkozott Donald Trumpról

2026. március 26. 20:13

Mark Rutte szerint az amerikai elnöknek köszönhető, hogy a szövetségesek növelték a védelmi kiadásokat.

Mark Rutte szerint Donald Trump politikája kifejezetten megerősítette a szövetséget. A NATO-főtitkár mai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az Egyesült Államok elnökének nyomására a tagállamok többsége végre legalább a GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadási célt teljesítette, és már célba vették a tavaly kialkudott 5 százalékos vállalást. Rutte szerint a jelenlegi amerikai vezetés nélkül erre semmi esély nem mutatkozott volna, utalva arra, hogy olyan országok is léptek, mint Spanyolország, Belgium vagy Olaszország – számolt be az Euronews.

A NATO éves jelentésében továbbra is Oroszországot jelöli meg a legfőbb fenyegetésként, külön kiemelve az ukrajnai háborút és az orosz erőfeszítéseket támogató országokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Rutte az amerikai vezetés kapcsán ugyanakkor nemcsak a védelmi költségvetések növelését méltatta, hanem azt is, hogy

Trump képes lehet tárgyalóasztalhoz ültetni Vladimir Putint.

Ezzel párhuzamosan azonban bírálatok is érték a főtitkárt Európában, amiért túl engedékenynek tartják az amerikai politikával szemben.

erőfeszítéseket

Az iráni konfliktusnak előnyei is vannak

A geopolitikai feszültségek közben új frontokon is erősödnek. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli helyzet komoly gazdasági kockázatot jelent, hiszen ezen az útvonalon halad át a világ olajszállításának mintegy ötöde. Ennek kapcsán Rutte nyíltan támogatta az amerikai–izraeli katonai lépéseket Irán ellen, mondván:

ezek az akciók az iráni katonai képességek gyengítését szolgálják.

Közben több NATO-tagállam – köztük Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – már egy esetleges tengeri művelet előkészítésén dolgozik a szoros biztonságának helyreállítására.

A főtitkár üzenete egyértelmű: a NATO alkalmazkodik az új biztonsági kihívásokhoz, és szerinte ebben kulcsszerepet játszik az amerikai vezetés által kikényszerített irányváltás. Ugyanakkor az is látszik, hogy a szövetség előtt álló kihívások – Ukrajnától a Közel-Keletig – egyre komplexebbé teszik az egység fenntartását.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiss.istvan770
2026. március 26. 21:41
"Mark Rutte szerint Donald Trump politikája kifejezetten megerősítette a szövetséget." Ha az USA indokoltan semmibe veszi a harmatgyenge Európát, akkor jön a dörgölőzés. a nagyhatalomhoz.😛
Válasz erre
0
0
vezker
2026. március 26. 21:38
Hálás. Ha több a pénz, lopni is többet tud.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. március 26. 21:38
Valami oka biztos van, talán a szellemiség kivetítődése a fizikális megjelenésre, hogy ez az egész társulat gnómok gyülekezete kezve ettől a vízilófejű gebétől fonderlentebb élőlényen át szamárpofájúig
Válasz erre
0
0
angie1
2026. március 26. 21:36
Hű, mekkora nyelvcsapások! Majd nemsokára kiderül miért hízelgi körbe Trumpot! Biztos az ukronácinak kell valami...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!