Erre kevesen számítottak a NATO-főtitkártól: Rutte szokatlan hangnemben nyilatkozott Donald Trumpról

Mark Rutte szerint Donald Trump politikája kifejezetten megerősítette a szövetséget. A NATO-főtitkár mai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az Egyesült Államok elnökének nyomására a tagállamok többsége végre legalább a GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadási célt teljesítette, és már célba vették a tavaly kialkudott 5 százalékos vállalást. Rutte szerint a jelenlegi amerikai vezetés nélkül erre semmi esély nem mutatkozott volna, utalva arra, hogy olyan országok is léptek, mint Spanyolország, Belgium vagy Olaszország – számolt be az Euronews.

A NATO éves jelentésében továbbra is Oroszországot jelöli meg a legfőbb fenyegetésként, külön kiemelve az ukrajnai háborút és az orosz erőfeszítéseket támogató országokat.