Erre kevesen számítottak a NATO-főtitkártól: Rutte szokatlan hangnemben nyilatkozott Donald Trumpról

A NATO-nak kellett közbelépnie: megszülethet a kulcsfontosságú döntés Iránban, amire az egész világ vár
Bejöhetett Donald Trump fenyegetése.
Mark Rutte szerint az amerikai elnöknek köszönhető, hogy a szövetségesek növelték a védelmi kiadásokat.
Mark Rutte szerint Donald Trump politikája kifejezetten megerősítette a szövetséget. A NATO-főtitkár mai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: az Egyesült Államok elnökének nyomására a tagállamok többsége végre legalább a GDP-arányos 2 százalékos védelmi kiadási célt teljesítette, és már célba vették a tavaly kialkudott 5 százalékos vállalást. Rutte szerint a jelenlegi amerikai vezetés nélkül erre semmi esély nem mutatkozott volna, utalva arra, hogy olyan országok is léptek, mint Spanyolország, Belgium vagy Olaszország – számolt be az Euronews.
A NATO éves jelentésében továbbra is Oroszországot jelöli meg a legfőbb fenyegetésként, külön kiemelve az ukrajnai háborút és az orosz erőfeszítéseket támogató országokat.
Rutte az amerikai vezetés kapcsán ugyanakkor nemcsak a védelmi költségvetések növelését méltatta, hanem azt is, hogy
Trump képes lehet tárgyalóasztalhoz ültetni Vladimir Putint.
Ezzel párhuzamosan azonban bírálatok is érték a főtitkárt Európában, amiért túl engedékenynek tartják az amerikai politikával szemben.
A geopolitikai feszültségek közben új frontokon is erősödnek. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros körüli helyzet komoly gazdasági kockázatot jelent, hiszen ezen az útvonalon halad át a világ olajszállításának mintegy ötöde. Ennek kapcsán Rutte nyíltan támogatta az amerikai–izraeli katonai lépéseket Irán ellen, mondván:
ezek az akciók az iráni katonai képességek gyengítését szolgálják.
Közben több NATO-tagállam – köztük Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság – már egy esetleges tengeri művelet előkészítésén dolgozik a szoros biztonságának helyreállítására.
A főtitkár üzenete egyértelmű: a NATO alkalmazkodik az új biztonsági kihívásokhoz, és szerinte ebben kulcsszerepet játszik az amerikai vezetés által kikényszerített irányváltás. Ugyanakkor az is látszik, hogy a szövetség előtt álló kihívások – Ukrajnától a Közel-Keletig – egyre komplexebbé teszik az egység fenntartását.
***
Fotó: Nicolas TUCAT / AFP