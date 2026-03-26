Óriási riasztás, orosz drón repült be és okozott tüzet a Duna-parton

Újabb éjszakai riasztás rázta meg a román–ukrán határ közelében élőket. A hatóságok szerint egy drón zuhant le a térségben, amely tüzet okozott a Duna-part közelében. A lakosságot arra figyelmeztették, hogy fennáll a lehulló tárgyak veszélye.
Újabb incidens történt a román–ukrán határ közelében, ahol egy drón behatolt Románia légterébe, majd Tulcea megyében lezuhant, és tüzet okozott a Duna menti területen – írja a Maszol.
A beszámoló szerint csütörtökre virradó éjszaka, 00:30 körül extrém riasztási üzenetet kaptak a térség lakói. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy fennáll a légtérből lehulló tárgyak veszélye, ezért mindenki keressen biztonságos menedéket. A román védelmi minisztérium közlése szerint az Oroszországi Föderáció Ukrajnában, a román határ közelében végrehajtott támadássorozata után egy drón lépett be az ország légterébe. A szerkezet Tulcea megyében, Parcheș településtől mintegy két kilométerre, lakott területen kívül csapódott be.
A hatóságokhoz 01:00 óra körül érkezett bejelentés az esetről. A helyszínre a tulceai tűzoltók vonultak ki, akik a rendőrséggel és a határrendészettel együttműködve felderítették a területet. A katasztrófavédelem közlése szerint
Körülbelül 01:00 órakor érkezett egy bejelentés, miszerint Tulcea megyében, Parcheș település közelében egy drónt észleltek, amely a településen kívül zuhant le, és tüzet okozott.
A beszámoló alapján egy leégett, növényzettel borított területet találtak, valamint több, a drónból származó roncsdarabot azonosítottak. A helyszínt biztosították, a további vizsgálatokat a védelmi minisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat szakértői végzik. A tűzoltók beavatkozására végül nem volt szükség, a helyzetet a kiérkező egységek gyorsan felmérték.
Az idei évben már több mint 15 orosz támadást regisztráltak a román–ukrán határ közelében, és legalább tíz esetben riasztani kellett a légirendészet repülőgépeit. Az orosz–ukrán háború kezdete óta Tulcea megye lakói több mint 70 riasztási üzenetet kaptak.
Nyitókép: Illusztráció. Fotó: /AHMAD AL-RUBAYE / AFP