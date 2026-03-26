Óriási riasztás, orosz drón repült be és okozott tüzet a Duna-parton

Újabb incidens történt a román–ukrán határ közelében, ahol egy drón behatolt Románia légterébe, majd Tulcea megyében lezuhant, és tüzet okozott a Duna menti területen – írja a Maszol.

A beszámoló szerint csütörtökre virradó éjszaka, 00:30 körül extrém riasztási üzenetet kaptak a térség lakói. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy fennáll a légtérből lehulló tárgyak veszélye, ezért mindenki keressen biztonságos menedéket. A román védelmi minisztérium közlése szerint az Oroszországi Föderáció Ukrajnában, a román határ közelében végrehajtott támadássorozata után egy drón lépett be az ország légterébe. A szerkezet Tulcea megyében, Parcheș településtől mintegy két kilométerre, lakott területen kívül csapódott be.