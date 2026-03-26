Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tulcea megye dróntámadás orosz-ukrán háború Duna-part Románia

Óriási riasztás, orosz drón repült be és okozott tüzet a Duna-parton

2026. március 26. 16:59

Újabb éjszakai riasztás rázta meg a román–ukrán határ közelében élőket. A hatóságok szerint egy drón zuhant le a térségben, amely tüzet okozott a Duna-part közelében. A lakosságot arra figyelmeztették, hogy fennáll a lehulló tárgyak veszélye.

Újabb incidens történt a román–ukrán határ közelében, ahol egy drón behatolt Románia légterébe, majd Tulcea megyében lezuhant, és tüzet okozott a Duna menti területen – írja a Maszol.

A beszámoló szerint csütörtökre virradó éjszaka, 00:30 körül extrém riasztási üzenetet kaptak a térség lakói. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy fennáll a légtérből lehulló tárgyak veszélye, ezért mindenki keressen biztonságos menedéket. A román védelmi minisztérium közlése szerint az Oroszországi Föderáció Ukrajnában, a román határ közelében végrehajtott támadássorozata után egy drón lépett be az ország légterébe. A szerkezet Tulcea megyében, Parcheș településtől mintegy két kilométerre, lakott területen kívül csapódott be.

A drón tüzet okozott a becsapódás után

A hatóságokhoz 01:00 óra körül érkezett bejelentés az esetről. A helyszínre a tulceai tűzoltók vonultak ki, akik a rendőrséggel és a határrendészettel együttműködve felderítették a területet. A katasztrófavédelem közlése szerint

Körülbelül 01:00 órakor érkezett egy bejelentés, miszerint Tulcea megyében, Parcheș település közelében egy drónt észleltek, amely a településen kívül zuhant le, és tüzet okozott.

A beszámoló alapján egy leégett, növényzettel borított területet találtak, valamint több, a drónból származó roncsdarabot azonosítottak. A helyszínt biztosították, a további vizsgálatokat a védelmi minisztérium és a Román Hírszerző Szolgálat szakértői végzik. A tűzoltók beavatkozására végül nem volt szükség, a helyzetet a kiérkező egységek gyorsan felmérték.

Az idei évben már több mint 15 orosz támadást regisztráltak a román–ukrán határ közelében, és legalább tíz esetben riasztani kellett a légirendészet repülőgépeit. Az orosz–ukrán háború kezdete óta Tulcea megye lakói több mint 70 riasztási üzenetet kaptak.

Nyitókép: Illusztráció. Fotó: /AHMAD AL-RUBAYE / AFP

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. március 26. 18:17
Át kéne világítani a Mandiner szerkesztőket a főszerkesztővel együtt, és az ukránszopókat kibaszni a picsába. Mert az, amit itt folytattok, az részrehajló újságírás, a ukránokat felnagyítjátok, az oroszokat elnyomjátok. És hazudtok is nem egyszer, tele van az oldal dezinformációval. Próbálok korrigálni, de ezzel a hatalmas ukránszopással nyilván nem tudok lépést tartani...
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. március 26. 18:04
Ha, ha, ha azt onnan lehet tudni, hogy orosz drón volt, merthogy cirill betűkkel volt rá írva, hogy drón.
Válasz erre
0
0
lacika-985
2026. március 26. 17:55
Hát persze hogy csak orosz lehet . Csak azt nem tudom felfogni hogy miként tud a hires rakétavédelmi és drón elháritó rendszeren áthatolni és nem azt támadni hanem mindenáron a békés bocskorosok álmát akarja megzavarni -- Kétség ne essék , ez nem kamu hohol provokáció , kizárólag az oroszok akarják megtámadni Romániát
Válasz erre
0
0
vezker
2026. március 26. 17:45
Címzőkém! Az miafaszbul gyütt ki, hogy orosz?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!